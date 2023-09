L'intégration continue (CI) est une pratique essentielle de développement logiciel qui encourage les développeurs à intégrer fréquemment les modifications de code dans un référentiel partagé. L'objectif principal de CI est de rationaliser le cycle de vie de développement en automatisant certaines parties des processus de création, de test et de déploiement, réduisant ainsi les erreurs et permettant aux équipes d'identifier et de résoudre les problèmes plus rapidement. Dans le contexte des méthodologies de développement, CI joue un rôle essentiel en garantissant que les projets logiciels sont systématiquement produits, testés et livrés avec une qualité et une efficacité élevées.

Selon une enquête menée par Atlassian, 94 % des participants ont déclaré utiliser CI dans le cadre de leur processus de développement logiciel, soulignant son adoption généralisée dans l'ensemble du secteur. L'intérêt croissant pour l'IC découle de la reconnaissance du fait que l'intégration du code change tôt et conduit souvent à des améliorations significatives de la qualité des logiciels et à une réduction du temps de développement. Cela se traduit par des économies de coûts, une collaboration améliorée, une atténuation des risques et, en fin de compte, un produit final plus fiable pour les utilisateurs finaux.

L'IC implique généralement les étapes suivantes, qui sont automatisées dans toute la mesure du possible :

Gestion du code source : les modifications de code apportées par des développeurs individuels sont confiées à un système de contrôle de version, tel que Git, qui sert de référentiel de code partagé. Cela permet aux équipes de suivre les changements et de collaborer efficacement. Automatisation de la construction : lors de la validation des modifications de code dans le référentiel, le système CI déclenche automatiquement un processus de construction qui compile le code source en un artefact exécutable ou déployable. Cette étape garantit que le code est exempt de toute erreur de compilation et qu'il est préparé pour les tests et le déploiement ultérieurs. Tests automatisés : après le processus de construction, le système CI exécute une suite de tests automatisés, tels que des tests unitaires, des tests fonctionnels et des tests d'intégration, pour vérifier que le nouveau code n'introduit aucune régression ni ne rompt les fonctionnalités existantes. Cette étape joue un rôle crucial dans le maintien de l’intégrité et de la stabilité du logiciel tout au long de son développement. Déploiement : si les étapes de création et de test réussissent, le système CI peut procéder au déploiement des modifications dans un environnement pour des tests supplémentaires, une préparation ou même une production. Le déploiement peut inclure des tâches telles que le provisionnement de l'infrastructure, la configuration des paramètres et le transfert de l'artefact vers son emplacement cible. Cela garantit que le logiciel reste à jour et facilement accessible pour les utilisateurs finaux ou les parties prenantes. Notification et reporting : une fois les étapes ci-dessus terminées, le système CI informe l'équipe de développement du résultat, généralement via des notifications par e-mail ou une intégration avec des outils de collaboration d'équipe. Il est essentiel de fournir des commentaires clairs et concis, car ils aident les développeurs à identifier et à résoudre rapidement tout problème pouvant survenir lors des étapes de création, de test ou de déploiement.

L'IC peut être obtenue à l'aide de divers outils et plates-formes, notamment Jenkins, Travis CI, CircleCI et GitLab CI/CD. Ces outils facilitent l'automatisation des processus susmentionnés et peuvent être intégrés à d'autres outils ou systèmes utilisés par l'équipe de développement.

Chez AppMaster, notre plateforme no-code est conçue pour fonctionner de manière transparente avec les pratiques CI. Notre système génère automatiquement du code source, compile les applications, exécute des tests, regroupe les applications dans des conteneurs Docker et les déploie sur le cloud à chaque modification des plans. Cette approche permet aux développeurs de se concentrer sur la conception et la mise en œuvre de la logique métier et élimine le besoin de gérer manuellement les processus de création, de test et de déploiement. En conséquence, le développement de logiciels avec AppMaster est jusqu'à 10 fois plus rapide et trois fois plus rentable par rapport aux approches traditionnelles.

De plus, AppMaster est compatible avec les bases de données compatibles Postgresql et génère Go (golang) pour le backend, le framework Vue3 avec JS/TS pour les applications Web et Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI pour les applications mobiles. En adoptant CI et en tirant parti de la plateforme AppMaster, les entreprises peuvent minimiser leur dette technique, rationaliser leurs processus de développement et fournir des solutions logicielles de haute qualité à un rythme accéléré.

En conclusion, l'intégration continue (CI) est une pratique fondamentale dans le domaine des méthodologies de développement qui vise à automatiser les processus de développement logiciel, permettant aux équipes d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes et, à terme, de fournir des applications de haute qualité. En combinant la puissance de CI avec la plateforme no-code AppMaster, les entreprises peuvent réaliser un développement logiciel plus rapide, plus efficace et plus rentable sans sacrifier la qualité.