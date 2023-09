Kontinuierliche Integration (CI)

Continuous Integration (CI) ist eine wichtige Softwareentwicklungspraxis, die Entwickler dazu ermutigt, häufig Codeänderungen in ein gemeinsames Repository zu integrieren. Das Hauptziel von CI besteht darin, den Entwicklungslebenszyklus durch die Automatisierung von Teilen der Erstellungs-, Test- und Bereitstellungsprozesse zu rationalisieren, wodurch Fehler reduziert werden und Teams in die Lage versetzt werden, Probleme schneller zu erkennen und zu lösen. Im Kontext der Entwicklungsmethoden spielt CI eine wesentliche Rolle dabei, sicherzustellen, dass Softwareprojekte konsistent mit hoher Qualität und Effizienz produziert, getestet und geliefert werden.

Laut einer von Atlassian durchgeführten Umfrage gaben 94 % der Teilnehmer an, CI als regelmäßigen Bestandteil ihres Softwareentwicklungsprozesses zu nutzen, was die breite Akzeptanz in der Branche unterstreicht. Das wachsende Interesse an CI ergibt sich aus der Erkenntnis, dass die frühzeitige Integration von Codeänderungen häufig zu erheblichen Verbesserungen der Softwarequalität und einer Verkürzung der Entwicklungszeit führt. Dies führt zu Kosteneinsparungen, verbesserter Zusammenarbeit, Risikominderung und letztendlich zu einem zuverlässigeren Endprodukt für die Endbenutzer.

CI umfasst typischerweise die folgenden Phasen, die weitestgehend automatisiert sind:

Quellcodeverwaltung: Von einzelnen Entwicklern vorgenommene Codeänderungen werden an ein Versionskontrollsystem wie Git übergeben, das als gemeinsames Code-Repository dient. Dadurch können Teams Änderungen verfolgen und effektiv zusammenarbeiten. Build-Automatisierung: Beim Übertragen von Codeänderungen in das Repository löst das CI-System automatisch einen Build-Prozess aus, der den Quellcode in ein ausführbares oder bereitstellbares Artefakt kompiliert. Dieser Schritt stellt sicher, dass der Code frei von Kompilierungsfehlern ist und für spätere Tests und Bereitstellung vorbereitet wird. Automatisierte Tests: Nach dem Build-Prozess führt das CI-System eine Reihe automatisierter Tests durch, z. B. Unit-Tests, Funktionstests und Integrationstests, um zu überprüfen, dass der neue Code keine Regressionen mit sich bringt oder bestehende Funktionen beeinträchtigt. Diese Phase spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität und Stabilität der Software während ihrer gesamten Entwicklung. Bereitstellung: Wenn die Build- und Testphasen erfolgreich verlaufen, kann das CI-System damit fortfahren, die Änderungen in einer Umgebung für weitere Tests, Staging oder sogar Produktion bereitzustellen. Die Bereitstellung kann Aufgaben wie die Bereitstellung der Infrastruktur, die Konfiguration von Einstellungen und die Übertragung des Artefakts an seinen Zielort umfassen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Software auf dem neuesten Stand bleibt und für Endbenutzer oder Stakeholder leicht zugänglich bleibt. Benachrichtigung und Berichterstattung: Nach Abschluss der oben genannten Phasen informiert das CI-System das Entwicklungsteam über das Ergebnis, typischerweise durch E-Mail-Benachrichtigungen oder die Integration mit Tools für die Teamzusammenarbeit. Es ist wichtig, klares und prägnantes Feedback zu geben, da es Entwicklern hilft, alle Probleme, die möglicherweise während der Build-, Test- oder Bereitstellungsphase aufgetreten sind, schnell zu erkennen und zu beheben.

CI kann mit verschiedenen Tools und Plattformen erreicht werden, darunter Jenkins, Travis CI, CircleCI und GitLab CI/CD. Diese Tools erleichtern die Automatisierung der oben genannten Prozesse und können in andere vom Entwicklungsteam verwendete Tools oder Systeme integriert werden.

Bei AppMaster ist unsere no-code Plattform so konzipiert, dass sie nahtlos mit CI-Praktiken zusammenarbeitet. Unser System generiert automatisch Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests durch, packt Anwendungen in Docker-Container und stellt sie bei jeder Änderung der Blaupausen in der Cloud bereit. Dieser Ansatz ermöglicht es Entwicklern, sich auf das Entwerfen und Implementieren von Geschäftslogik zu konzentrieren, und macht die manuelle Verwaltung der Build-, Test- und Bereitstellungsprozesse überflüssig. Dadurch ist die Softwareentwicklung mit AppMaster im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen bis zu zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger.

Darüber hinaus ist AppMaster mit Postgresql-kompatiblen Datenbanken kompatibel und generiert Go (Golang) für das Backend, Vue3-Framework mit JS/TS für Webanwendungen und Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI für mobile Anwendungen. Durch die Einführung von CI und die Nutzung der AppMaster Plattform können Unternehmen technische Schulden minimieren, ihre Entwicklungsprozesse rationalisieren und qualitativ hochwertige Softwarelösungen schneller liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Continuous Integration (CI) eine grundlegende Praxis im Bereich der Entwicklungsmethoden ist, die darauf abzielt, Softwareentwicklungsprozesse zu automatisieren und es Teams zu ermöglichen, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben und letztendlich qualitativ hochwertige Anwendungen bereitzustellen. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von CI mit der no-code Plattform AppMaster können Unternehmen eine schnellere, effizientere und kostengünstigere Softwareentwicklung ohne Qualitätseinbußen erreichen.