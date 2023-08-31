持续集成（CI）是一种重要的软件开发实践，它鼓励开发人员频繁地将代码更改集成到共享存储库中。 CI 的主要目标是通过自动化构建、测试和部署流程的部分来简化开发生命周期，从而减少错误并使团队能够更快地识别和解决问题。在开发方法论的背景下，CI 在确保软件项目持续高质量、高效率地生产、测试​​和交付方面发挥着重要作用。

Atlassian 进行的一项调查显示，94% 的参与者表示使用 CI 作为其软件开发过程的常规部分，这突显了它在整个行业的广泛采用。人们对 CI 的兴趣日益浓厚，源于这样的认识：尽早集成代码变更通常会带来软件质量的显着提高和开发时间的缩短。这可以节省成本、改善协作、降低风险，并最终为最终用户提供更可靠的最终产品。

CI 通常涉及以下阶段，这些阶段尽可能自动化：

源代码管理：各个开发人员所做的代码更改都会提交到版本控制系统，例如Git，它充当共享代码存储库。这使团队能够跟踪变更并有效协作。 构建自动化：将代码更改提交到存储库后，CI 系统会自动触发构建过程，将源代码编译为可执行或可部署的工件。此步骤可确保代码不存在任何编译错误，并为后续测试和部署做好准备。 自动化测试：构建过程之后，CI 系统运行一套自动化测试，例如单元测试、功能测试和集成测试，以验证新代码不会引入任何回归或破坏现有功能。此阶段对于在整个开发过程中保持软件的完整性和稳定性起着至关重要的作用。 部署：如果构建和测试阶段成功，CI 系统可能会继续将更改部署到环境中，以进行进一步的测试、登台甚至生产。部署可以包括配置基础设施、配置设置以及将工件传输到其目标位置等任务。这确保了软件保持最新状态并可供最终用户或利益相关者轻松访问。 通知和报告：完成上述阶段后，CI 系统通常通过电子邮件通知或与团队协作工具集成的方式向开发团队通知结果。提供清晰简洁的反馈至关重要，因为它可以帮助开发人员快速识别和解决在构建、测试或部署阶段可能出现的任何问题。

CI 可以使用各种工具和平台来实现，包括 Jenkins、Travis CI、CircleCI 和 GitLab CI/CD。这些工具有助于上述流程的自动化，并且可以与开发团队使用的其他工具或系统集成。

在AppMaster ，我们的no-code平台旨在与 CI 实践无缝协作。我们的系统会自动生成源代码、编译应用程序、运行测试、将应用程序打包到 Docker 容器中，并随着蓝图的每次更改而部署到云端。这种方法使开发人员能够专注于设计和实现业务逻辑，而无需手动管理构建、测试和部署流程。因此，与传统方法相比，使用AppMaster进行软件开发的速度提高了 10 倍，成本效益提高了 3 倍。

此外， AppMaster兼容 Postgresql 兼容数据库，并为后端生成 Go (golang)，为 Web 应用程序生成带有 JS/TS 的 Vue3 框架，为移动应用程序生成 Kotlin、 Jetpack Compose和SwiftUI 。通过采用 CI 并利用AppMaster平台，企业可以最大限度地减少技术债务、简化开发流程并加快交付高质量的软件解决方案。

总之，持续集成（CI）是开发方法领域的基本实践，旨在自动化软件开发流程，使团队能够快速识别和解决问题并最终交付高质量的应用程序。通过将 CI 的强大功能与AppMaster no-code平台相结合，企业可以在不牺牲质量的情况下实现更快、更高效且更具成本效益的软件开发。