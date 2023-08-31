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Непрерывная интеграция (CI)

31, авг. 2023

Непрерывная интеграция (CI) — это жизненно важная практика разработки программного обеспечения, которая побуждает разработчиков часто интегрировать изменения кода в общий репозиторий. Основная цель CI — оптимизировать жизненный цикл разработки за счет автоматизации частей процессов сборки, тестирования и развертывания, тем самым уменьшая количество ошибок и позволяя командам быстрее выявлять и решать проблемы. В контексте методологий разработки CI играет важную роль в обеспечении того, чтобы программные проекты постоянно создавались, тестировались и доставлялись с высоким качеством и эффективностью.

Согласно опросу, проведенному Atlassian, 94% участников сообщили, что используют CI как регулярную часть процесса разработки программного обеспечения, что подчеркивает его широкое распространение во всей отрасли. Растущий интерес к CI обусловлен признанием того, что интеграция кода меняется на ранней стадии и часто приводит к значительному улучшению качества программного обеспечения и сокращению времени разработки. Это приводит к экономии затрат, улучшению совместной работы, снижению рисков и, в конечном итоге, к более надежному конечному продукту для конечных пользователей.

CI обычно включает в себя следующие этапы, которые максимально автоматизированы:

  1. Управление исходным кодом. Изменения кода, внесенные отдельными разработчиками, передаются в систему контроля версий, например Git, которая служит общим хранилищем кода. Это позволяет командам отслеживать изменения и эффективно сотрудничать.
  2. Автоматизация сборки: после внесения изменений кода в репозиторий система CI автоматически запускает процесс сборки, который компилирует исходный код в исполняемый или развертываемый артефакт. Этот шаг гарантирует, что код не содержит ошибок компиляции и подготовлен к последующему тестированию и развертыванию.
  3. Автоматизированное тестирование. После процесса сборки система CI запускает набор автоматических тестов, таких как модульные тесты, функциональные тесты и тесты интеграции, чтобы убедиться, что новый код не вызывает каких-либо регрессий или не нарушает существующие функциональные возможности. Этот этап играет решающую роль в поддержании целостности и стабильности программного обеспечения на протяжении всей его разработки.
  4. Развертывание. Если этапы сборки и тестирования пройдены успешно, система CI может приступить к развертыванию изменений в среде для дальнейшего тестирования, промежуточной подготовки или даже производства. Развертывание может включать в себя такие задачи, как подготовка инфраструктуры, настройка параметров и перенос артефакта в целевое расположение. Это гарантирует, что программное обеспечение остается актуальным и доступным для конечных пользователей или заинтересованных сторон.
  5. Уведомление и отчетность. После завершения вышеуказанных этапов система CI информирует команду разработчиков о результатах, обычно посредством уведомлений по электронной почте или интеграции с инструментами совместной работы команды. Крайне важно предоставлять четкую и краткую обратную связь, поскольку она помогает разработчикам быстро выявлять и устранять любые проблемы, которые могли возникнуть на этапах сборки, тестирования или развертывания.

CI может быть достигнута с использованием различных инструментов и платформ, включая Jenkins, Travis CI, CircleCI и GitLab CI/CD. Эти инструменты облегчают автоматизацию вышеупомянутых процессов и могут быть интегрированы с другими инструментами или системами, используемыми командой разработчиков.

Наша платформа AppMaster no-code разработана для бесперебойной работы с практиками CI. Наша система автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает приложения в контейнеры Docker и развертывает в облаке при каждом изменении чертежей. Такой подход позволяет разработчикам сосредоточиться на разработке и реализации бизнес-логики и устраняет необходимость вручную управлять процессами сборки, тестирования и развертывания. В результате разработка программного обеспечения с помощью AppMaster происходит до 10 раз быстрее и в три раза экономичнее по сравнению с традиционными подходами.

Кроме того, AppMaster совместим с базами данных, совместимыми с Postgresql, и генерирует Go (golang) для серверной части, платформу Vue3 с JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI для мобильных приложений. Внедряя CI и платформу AppMaster, компании могут минимизировать техническую задолженность, оптимизировать процессы разработки и быстрее предоставлять высококачественные программные решения.

В заключение, непрерывная интеграция (CI) — это фундаментальная практика в области методологий разработки, которая направлена ​​на автоматизацию процессов разработки программного обеспечения, позволяя командам быстро выявлять и решать проблемы и в конечном итоге создавать высококачественные приложения. Объединив возможности CI с платформой AppMaster no-code, компании могут добиться более быстрой, эффективной и экономичной разработки программного обеспечения без ущерба для качества.

Изучите больше терминов:
RUP (Rational Unified Process) V-модель Быстрая разработка приложений (RAD) Водопад Гибкий Итеративная разработка Канбан Метод разработки динамических систем (DSDM) Непрерывная доставка (CD) Непрерывная интеграция (CI) Разработка на основе функций (FDD) Разработка через тестирование (TDD) Разработка, основанная на поведении (BDD) Скрам Совместная разработка приложений (JAD) Экономичная разработка программного обеспечения

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