Непрерывная интеграция (CI) — это жизненно важная практика разработки программного обеспечения, которая побуждает разработчиков часто интегрировать изменения кода в общий репозиторий. Основная цель CI — оптимизировать жизненный цикл разработки за счет автоматизации частей процессов сборки, тестирования и развертывания, тем самым уменьшая количество ошибок и позволяя командам быстрее выявлять и решать проблемы. В контексте методологий разработки CI играет важную роль в обеспечении того, чтобы программные проекты постоянно создавались, тестировались и доставлялись с высоким качеством и эффективностью.

Согласно опросу, проведенному Atlassian, 94% участников сообщили, что используют CI как регулярную часть процесса разработки программного обеспечения, что подчеркивает его широкое распространение во всей отрасли. Растущий интерес к CI обусловлен признанием того, что интеграция кода меняется на ранней стадии и часто приводит к значительному улучшению качества программного обеспечения и сокращению времени разработки. Это приводит к экономии затрат, улучшению совместной работы, снижению рисков и, в конечном итоге, к более надежному конечному продукту для конечных пользователей.

CI обычно включает в себя следующие этапы, которые максимально автоматизированы:

Управление исходным кодом. Изменения кода, внесенные отдельными разработчиками, передаются в систему контроля версий, например Git, которая служит общим хранилищем кода. Это позволяет командам отслеживать изменения и эффективно сотрудничать. Автоматизация сборки: после внесения изменений кода в репозиторий система CI автоматически запускает процесс сборки, который компилирует исходный код в исполняемый или развертываемый артефакт. Этот шаг гарантирует, что код не содержит ошибок компиляции и подготовлен к последующему тестированию и развертыванию. Автоматизированное тестирование. После процесса сборки система CI запускает набор автоматических тестов, таких как модульные тесты, функциональные тесты и тесты интеграции, чтобы убедиться, что новый код не вызывает каких-либо регрессий или не нарушает существующие функциональные возможности. Этот этап играет решающую роль в поддержании целостности и стабильности программного обеспечения на протяжении всей его разработки. Развертывание. Если этапы сборки и тестирования пройдены успешно, система CI может приступить к развертыванию изменений в среде для дальнейшего тестирования, промежуточной подготовки или даже производства. Развертывание может включать в себя такие задачи, как подготовка инфраструктуры, настройка параметров и перенос артефакта в целевое расположение. Это гарантирует, что программное обеспечение остается актуальным и доступным для конечных пользователей или заинтересованных сторон. Уведомление и отчетность. После завершения вышеуказанных этапов система CI информирует команду разработчиков о результатах, обычно посредством уведомлений по электронной почте или интеграции с инструментами совместной работы команды. Крайне важно предоставлять четкую и краткую обратную связь, поскольку она помогает разработчикам быстро выявлять и устранять любые проблемы, которые могли возникнуть на этапах сборки, тестирования или развертывания.

CI может быть достигнута с использованием различных инструментов и платформ, включая Jenkins, Travis CI, CircleCI и GitLab CI/CD. Эти инструменты облегчают автоматизацию вышеупомянутых процессов и могут быть интегрированы с другими инструментами или системами, используемыми командой разработчиков.

Наша платформа AppMaster no-code разработана для бесперебойной работы с практиками CI. Наша система автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает приложения в контейнеры Docker и развертывает в облаке при каждом изменении чертежей. Такой подход позволяет разработчикам сосредоточиться на разработке и реализации бизнес-логики и устраняет необходимость вручную управлять процессами сборки, тестирования и развертывания. В результате разработка программного обеспечения с помощью AppMaster происходит до 10 раз быстрее и в три раза экономичнее по сравнению с традиционными подходами.

Кроме того, AppMaster совместим с базами данных, совместимыми с Postgresql, и генерирует Go (golang) для серверной части, платформу Vue3 с JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI для мобильных приложений. Внедряя CI и платформу AppMaster, компании могут минимизировать техническую задолженность, оптимизировать процессы разработки и быстрее предоставлять высококачественные программные решения.

В заключение, непрерывная интеграция (CI) — это фундаментальная практика в области методологий разработки, которая направлена ​​на автоматизацию процессов разработки программного обеспечения, позволяя командам быстро выявлять и решать проблемы и в конечном итоге создавать высококачественные приложения. Объединив возможности CI с платформой AppMaster no-code, компании могут добиться более быстрой, эффективной и экономичной разработки программного обеспечения без ущерба для качества.