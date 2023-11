Im Zusammenhang mit serverlosem Computing bezieht sich der Begriff „Aufruf“ auf einen Prozess, der die Ausführung einer serverlosen Funktion oder eines serverlosen Dienstes als Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis oder einen bestimmten Auslöser initiiert. Serverlose Funktionen, auch bekannt als Functions-as-a-Service (FaaS), sind kleine, zustandslose Codeeinheiten, die für die Ausführung einer einzelnen Aktion oder Aufgabe konzipiert sind und leicht nach oben oder unten skaliert werden können, um zahlreiche eingehende Anfragen zu verarbeiten. Im Fall der AppMaster Plattform spielen serverlose Aufrufe eine entscheidende Rolle dabei, Benutzern die schnelle Erstellung und Bereitstellung umfassender, effizient skalierbarer Anwendungen mithilfe eines no-code Ansatzes zu ermöglichen.

Aus technischer Sicht kann ein Aufruf in einer Serverless-Computing-Umgebung als eine API-Anfrage an die Serverless-Infrastruktur eines Cloud-Anbieters verstanden werden, die dann die Bereitstellung der Serverless-Funktion aus ihrem Ruhezustand orchestriert. Da serverlose Funktionen nur ausgeführt werden und Ressourcen verbrauchen, wenn sie aufgerufen werden, berücksichtigen die Ausführungskosten nur die tatsächliche Verarbeitungszeit dieser spezifischen Instanzen. Dadurch können serverlose Architekturen erhebliche Kosten- und Effizienzvorteile gegenüber herkömmlichen serverbasierten Architekturen bieten, insbesondere für Anwendungen mit schwankenden Arbeitslasten oder ereignisgesteuerten Prozessen.

Ein zentraler Aspekt des serverlosen Aufrufs ist das Konzept der ereignisgesteuerten Architektur. In diesem Setup werden serverlose Funktionen als Reaktion auf verschiedene Arten von Ereignissen oder Auslösern ausgeführt, z. B. HTTP-Anfragen, Datenbankänderungen, geplante Timer oder Nachrichten aus einer Nachrichtenwarteschlange. Durch die Nutzung eines ereignisgesteuerten Ansatzes können Anwendungen effektiv auf Änderungen in ihrer Umgebung reagieren und Ressourcen effizient verwalten, indem serverlose Funktionen nur bei Bedarf ausgeführt werden.

Im Fall der AppMaster Plattform spielt der Aufruf eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung einer nahtlosen Integration zwischen verschiedenen Anwendungskomponenten wie Datenmodellen, Geschäftslogik und API- endpoints. Wenn ein Benutzer beispielsweise mit einer Web- oder Mobilanwendung interagiert, die über die drag-and-drop -Schnittstelle von AppMaster erstellt wurde, können die entsprechenden serverlosen Funktionen aufgerufen werden, um die zugehörigen API-Anfragen zu verwalten, die zugrunde liegende Geschäftslogik auszuführen und die Daten der Anwendung zu aktualisieren Modelle als Reaktion auf Benutzereingaben. Die daraus resultierenden Anwendungen können somit hoch skalierbar, reaktionsschnell und kosteneffizient sein und weisen gleichzeitig verbesserte Entwicklungszeiten und eine deutlich geringere technische Verschuldung auf.

Um ein tieferes Verständnis des Aufrufprozesses in AppMaster zu vermitteln, betrachten wir ein Beispiel aus der Praxis. Stellen Sie sich vor, ein Kunde hat mithilfe der no-code Plattform von AppMaster eine mobile Anwendung erstellt, die Funktionen für Benutzer zum Einreichen von Supportanfragen enthält. Immer wenn ein Benutzer eine neue Supportanfrage sendet, muss die zugehörige serverlose Funktion (erstellt als Teil des AppMaster Blueprints) aufgerufen werden. Dies kann das Auslösen einer E-Mail-Benachrichtigung an das Support-Team, die Aktualisierung einer Support-Datenbank oder sogar die automatische Zuweisung eines Support-Mitarbeiters zur Anfrage auf der Grundlage vordefinierter Regeln umfassen. Durch die Nutzung von Aufrufen in einer Serverless-Computing-Umgebung ermöglicht AppMaster Kunden die schnelle Erstellung und Bereitstellung solcher Hochleistungsanwendungen, ohne dass umfangreiche technische Fachkenntnisse oder Ressourcen erforderlich sind.

Darüber hinaus können Kunden dank des servergesteuerten Ansatzes von AppMaster für mobile Anwendungen dynamische Updates für ihre Apps durchführen, ohne neue Versionen im App Store oder bei Google Play einreichen zu müssen. Dies wird durch den Aufruf serverloser Funktionen als Reaktion auf zugrunde liegende Änderungen in Datenmodellen, Geschäftslogik oder API-Schlüsseln ermöglicht, die im laufenden Betrieb aktualisiert werden können, was ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für die Anwendung gewährleistet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aufruf im Zusammenhang mit serverlosem Computing das Auslösen serverloser Funktionen als Reaktion auf bestimmte Ereignisse beinhaltet, was dynamische Vorgänge ermöglicht und gleichzeitig sowohl Rechenressourcen als auch Kosten erheblich spart. Mit der AppMaster no-code Plattform können Benutzer die Leistungsfähigkeit serverloser Aufrufe nutzen, um reaktionsfähige und skalierbare Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu erstellen und gleichzeitig schnelle Entwicklungszeiten und minimale technische Schulden zu gewährleisten. Durch die Einführung eines ereignisgesteuerten Ansatzes und die Nutzung der Möglichkeiten des Serverless Computing ist es AppMaster gelungen, den Anwendungsentwicklungsprozess für Unternehmen aller Größen und Branchen zu rationalisieren und zu revolutionieren.