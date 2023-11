Dans le contexte de l'informatique sans serveur, le terme « Invocation » fait référence à un processus qui lance l'exécution d'une fonction ou d'un service sans serveur en réponse à un événement ou un déclencheur spécifique. Les fonctions sans serveur, également connues sous le nom de Functions-as-a-Service (FaaS), sont de petites unités de code sans état conçues pour effectuer une action ou une tâche unique, et elles peuvent être facilement augmentées ou réduites pour gérer de nombreuses requêtes entrantes. Dans le cas de la plateforme AppMaster, les appels sans serveur jouent un rôle crucial en permettant aux utilisateurs de créer et de déployer rapidement des applications complètes et évolutives de manière efficace en utilisant une approche no-code.

D'un point de vue technique, une invocation dans un environnement informatique sans serveur peut être comprise comme une requête API adressée à l'infrastructure sans serveur d'un fournisseur de cloud, qui orchestre ensuite le déploiement de la fonction sans serveur depuis son état dormant. Étant donné que les fonctions sans serveur s'exécutent et consomment des ressources uniquement lorsqu'elles sont invoquées, les coûts d'exécution ne tiennent compte que du temps de traitement réel de ces instances spécifiques. En conséquence, les architectures sans serveur peuvent offrir des avantages significatifs en termes de coût et d'efficacité par rapport aux architectures traditionnelles basées sur serveur, en particulier pour les applications avec des charges de travail fluctuantes ou des processus pilotés par événements.

Un aspect clé de l’invocation sans serveur est le concept d’architecture basée sur les événements. Dans cette configuration, les fonctions sans serveur sont exécutées en réponse à différents types d'événements ou de déclencheurs, tels que des requêtes HTTP, des modifications de base de données, des minuteries planifiées ou des messages provenant d'une file d'attente de messages. En tirant parti d'une approche basée sur les événements, les applications peuvent réagir efficacement aux changements dans leur environnement et gérer efficacement les ressources en exécutant des fonctions sans serveur uniquement lorsque cela est nécessaire.

Dans le cas de la plateforme AppMaster, l'invocation joue un rôle essentiel en garantissant une intégration transparente entre divers composants d'application, tels que les modèles de données, la logique métier et endpoints d'API. Par exemple, lorsqu'un utilisateur interagit avec une application Web ou mobile créée à l'aide de l'interface drag-and-drop d' AppMaster, les fonctions sans serveur correspondantes peuvent être invoquées pour gérer les requêtes API associées, exécuter la logique métier sous-jacente et mettre à jour les données de l'application. modèles en réponse aux entrées des utilisateurs. Les applications qui en résultent peuvent ainsi être hautement évolutives, réactives et rentables, tout en démontrant également des délais de développement améliorés et une dette technique considérablement réduite.

Pour fournir une compréhension plus approfondie du processus d'appel dans AppMaster, considérons un exemple concret. Imaginez qu'un client ait créé une application mobile à l'aide de la plate-forme no-code d' AppMaster, qui comprend des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de soumettre des demandes d'assistance. Chaque fois qu'un utilisateur envoie une nouvelle demande d'assistance, la fonction sans serveur associée (créée dans le cadre du plan AppMaster) doit être invoquée. Cela peut impliquer de déclencher une notification par e-mail à l'équipe d'assistance, de mettre à jour une base de données d'assistance ou même d'affecter automatiquement un agent d'assistance à la demande en fonction de règles prédéfinies. En tirant parti des invocations dans un environnement informatique sans serveur, AppMaster permet aux clients de créer et de déployer rapidement de telles applications hautes performances sans avoir besoin d'une expertise ou de ressources techniques approfondies.

De plus, étant donné l'approche serveur adoptée par AppMaster pour les applications mobiles, les clients peuvent publier des mises à jour dynamiques de leurs applications sans avoir à soumettre de nouvelles versions à l'App Store ou à Google Play. Ceci est rendu possible grâce à l'invocation de fonctions sans serveur en réponse aux modifications sous-jacentes des modèles de données, de la logique métier ou des clés API, qui peuvent être mises à jour à la volée, garantissant un haut degré de flexibilité et d'adaptabilité à l'application.

En conclusion, l'invocation dans le contexte de l'informatique sans serveur implique le déclenchement de fonctions sans serveur en réponse à des événements spécifiques, permettant des opérations dynamiques tout en économisant considérablement à la fois les ressources et les coûts de calcul. La plate no-code AppMaster permet aux utilisateurs d'exploiter la puissance des invocations sans serveur pour créer des applications Web, mobiles et back-end réactives et évolutives tout en offrant des temps de développement rapides et une dette technique minimisée. En adoptant une approche événementielle et en tirant parti des capacités de l'informatique sans serveur, AppMaster a réussi à rationaliser et à révolutionner le processus de développement d'applications pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.