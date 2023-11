W kontekście przetwarzania bezserwerowego termin „wywołanie” odnosi się do procesu, który inicjuje wykonanie funkcji lub usługi bezserwerowej w odpowiedzi na określone zdarzenie lub wyzwalacz. Funkcje bezserwerowe, znane również jako funkcje jako usługa (FaaS), to małe, bezstanowe jednostki kodu zaprojektowane do wykonywania pojedynczej akcji lub zadania, które można łatwo skalować w górę lub w dół w celu obsługi wielu przychodzących żądań. W przypadku platformy AppMaster wywołania bezserwerowe odgrywają kluczową rolę, umożliwiając użytkownikom szybkie tworzenie i wdrażanie w pełni funkcjonalnych, efektywnie skalowalnych aplikacji przy użyciu podejścia no-code.

Z technicznego punktu widzenia wywołanie w bezserwerowym środowisku obliczeniowym można rozumieć jako żądanie API kierowane do bezserwerowej infrastruktury dostawcy usług w chmurze, która następnie koordynuje wdrożenie funkcji bezserwerowej ze stanu uśpienia. Ponieważ funkcje bezserwerowe działają i zużywają zasoby tylko po wywołaniu, koszty wykonania uwzględniają jedynie rzeczywisty czas przetwarzania tych konkretnych instancji. W rezultacie architektury bezserwerowe mogą oferować znaczne korzyści pod względem kosztów i wydajności w porównaniu z tradycyjnymi architekturami opartymi na serwerach, szczególnie w przypadku aplikacji o zmiennym obciążeniu lub procesach sterowanych zdarzeniami.

Kluczowym aspektem wywoływania bezserwerowego jest koncepcja architektury sterowanej zdarzeniami. W tej konfiguracji funkcje bezserwerowe są wykonywane w odpowiedzi na różne typy zdarzeń lub wyzwalaczy, takich jak żądania HTTP, zmiany w bazie danych, zaplanowane liczniki czasu lub wiadomości z kolejki komunikatów. Wykorzystując podejście oparte na zdarzeniach, aplikacje mogą skutecznie reagować na zmiany w swoim środowisku i efektywnie zarządzać zasobami, wykonując funkcje bezserwerowe tylko wtedy, gdy są potrzebne.

W przypadku platformy AppMaster wywołanie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynnej integracji pomiędzy różnymi komponentami aplikacji, takimi jak modele danych, logika biznesowa i endpoints API. Na przykład, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z aplikacją internetową lub mobilną zbudowaną przy użyciu interfejsu drag-and-drop AppMaster, odpowiednie funkcje bezserwerowe mogą zostać wywołane w celu zarządzania powiązanymi żądaniami API, wykonywania podstawowej logiki biznesowej i aktualizowania danych aplikacji modele w odpowiedzi na uwagi użytkowników. Powstałe w ten sposób aplikacje mogą być wysoce skalowalne, responsywne i opłacalne, a jednocześnie wykazywać krótszy czas programowania i znacznie zmniejszony dług techniczny.

Aby lepiej zrozumieć proces wywoływania w AppMaster, rozważmy przykład z życia wzięty. Wyobraź sobie, że klient zbudował aplikację mobilną przy użyciu platformy AppMaster no-code, która zawiera funkcję umożliwiającą użytkownikom przesyłanie próśb o pomoc. Za każdym razem, gdy użytkownik wysyła nowe żądanie pomocy, należy wywołać powiązaną funkcję bezserwerową (utworzoną w ramach planu AppMaster). Może to obejmować wysłanie powiadomienia e-mail do zespołu wsparcia, aktualizację bazy danych wsparcia, a nawet automatyczne przypisanie agenta wsparcia do zgłoszenia na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł. Wykorzystując wywołania w bezserwerowym środowisku obliczeniowym, AppMaster umożliwia klientom szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji o wysokiej wydajności bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej lub zasobów.

Co więcej, biorąc pod uwagę podejście serwerowe przyjęte przez AppMaster dla aplikacji mobilnych, klienci mogą publikować dynamiczne aktualizacje swoich aplikacji bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store lub Google Play. Jest to możliwe dzięki wywoływaniu funkcji bezserwerowych w odpowiedzi na podstawowe zmiany w modelach danych, logice biznesowej lub kluczach API, które można aktualizować na bieżąco, zapewniając wysoki stopień elastyczności i możliwości adaptacji dla aplikacji.

Podsumowując, wywołanie w kontekście obliczeń bezserwerowych polega na uruchomieniu funkcji bezserwerowych w odpowiedzi na określone zdarzenia, co pozwala na dynamiczne operacje przy jednoczesnej znacznej oszczędności zarówno zasobów obliczeniowych, jak i kosztów. Platforma AppMaster no-code umożliwia użytkownikom wykorzystanie mocy wywołań bezserwerowych do tworzenia responsywnych i skalowalnych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, zapewniając jednocześnie szybki czas programowania i zminimalizowany dług techniczny. Przyjmując podejście oparte na zdarzeniach i wykorzystując możliwości przetwarzania bezserwerowego, AppMaster zdołał usprawnić i zrewolucjonizować proces tworzenia aplikacji dla firm każdej wielkości i każdej branży.