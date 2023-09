Metodologia Waterfall, znana również jako model Waterfall, to tradycyjne liniowe podejście do zarządzania projektami w dziedzinie tworzenia oprogramowania, którego początki sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku i oficjalnie przyjęte w roku 1970. Charakteryzuje się ono sekwencyjnym przechodzeniem przez różne etapy, zazwyczaj łącznie ze zbieraniem wymagań, projektowaniem, wdrażaniem, testowaniem, wdrażaniem i konserwacją.

Metodologia Waterfall, zakorzeniona w przemyśle wytwórczym i budowlanym, opiera się na założeniu, że każdy etap procesu rozwoju musi zostać ukończony przed przejściem do następnego. Pozwala to programistom skoncentrować się na jednym aspekcie projektu w danym momencie i zapewnia kompleksowe zrozumienie każdego etapu. Chociaż podejście to było powszechne, spotkało się ono również z krytyką ze względu na swoją sztywność i wrodzoną sztywność, co ogranicza jego możliwości adaptacji w dzisiejszym dynamicznym środowisku tworzenia oprogramowania.

Podczas pracy z Waterfall wynik każdego etapu — taki jak zestaw wymagań, dokumenty projektowe, kod lub przypadki testowe — jest zwykle przedstawiany jako produkt dostarczany, zapewniający cenne punkty kontrolne dla interesariuszy projektu. Po ukończeniu etapu trudno jest zmienić lub powrócić do wcześniej ukończonych etapów bez znacznych inwestycji czasu i zasobów. Dlatego też staranne planowanie ma kluczowe znaczenie w projekcie Waterfall, aby uniknąć powtórzeń i zapewnić pomyślne wdrożenie.

Biorąc pod uwagę, że metodologia Waterfall opiera się na obszernej dokumentacji, może być pracochłonna i czasochłonna. Jednak takie podejście zapewnia również liczne korzyści, takie jak przejrzysta struktura projektu, łatwo zrozumiałe etapy i wymierne wskaźniki postępu. Co więcej, obszerna dokumentacja służy jako cenne źródło do szkolenia nowych członków zespołu i zapewnienia ciągłości w cyklu życia oprogramowania.

W porównaniu do innych metodologii, takich jak Agile czy Scrum, struktura Waterfall i ścisłe trzymanie się określonego porządku może wydawać się wadą. W kontekście dużych projektów oprogramowania, z dobrze zdefiniowanymi wymaganiami i minimalnym potencjałem zmian w procesie rozwoju, metodologia Waterfall może okazać się korzystna i skuteczna. Zapewnia, że ​​każdy komponent funkcjonalny jest odpowiednio zaprojektowany, wdrożony i przetestowany przed zintegrowaniem go z produktem końcowym.

Przyjrzyjmy się bliżej etapom typowego projektu Waterfall:

Gromadzenie wymagań: Projekt rozpoczyna się od zebrania i udokumentowania zakresu, celów i wymagań od interesariuszy. Ten etap jest kluczowy dla określenia celu projektu i uniknięcia nieporozumień w komunikacji. Projekt systemu i oprogramowania: Na podstawie wymagań projektanci tworzą szczegółowy plan przedstawiający struktury danych, architekturę systemu, interfejsy użytkownika i wymagane algorytmy. Wyniki tego etapu zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o projekt systemu. Implementacja: programiści wykorzystują dokumenty projektowe do pisania kodu oprogramowania. Nacisk położony jest na budowanie funkcjonalnych fragmentów kodu, które można później złożyć w kompletną aplikację. Testowanie: gdy kod jest już gotowy, przechodzi rygorystyczne testy w celu zidentyfikowania i usunięcia wszelkich błędów, błędów lub niespójności. Ten etap zapewnia, że ​​oprogramowanie spełnia ustalone wymagania i działa zgodnie z przeznaczeniem. Wdrożenie: Po pomyślnych testach oprogramowanie jest wdrażane w środowisku produkcyjnym, dzięki czemu jest dostępne dla użytkowników końcowych. Konserwacja: Na tym etapie programiści stale monitorują wydajność oprogramowania w środowisku produkcyjnym, dokonując aktualizacji i naprawiając wszelkie zidentyfikowane problemy, aby zapewnić płynne działanie.

Badania przeprowadzone na przestrzeni lat wykazały, że około 75% organizacji zajmujących się oprogramowaniem nadal w pewnym stopniu korzysta z metodologii Waterfall, czy to wyłącznie, czy jako część podejścia hybrydowego połączonego z metodami Agile. Ustrukturyzowane ramy metodologii Waterfall dostosowane do przewidywalnych projektów na dużą skalę są nieocenionym atutem, jeśli są wdrażane w odpowiednich kontekstach.

