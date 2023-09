De Waterval-methodologie, ook bekend als het Waterval-model, is een traditionele lineaire projectmanagementbenadering op het gebied van softwareontwikkeling die teruggaat tot de jaren vijftig en officieel werd aangenomen in 1970. Het wordt gekenmerkt door een opeenvolgende voortgang door verschillende fasen, doorgaans inclusief het verzamelen van vereisten, ontwerp, implementatie, testen, implementatie en onderhoud.

De Waterval-methodologie is geworteld in de productie- en bouwsector en is gebaseerd op het uitgangspunt dat elke fase in het ontwikkelingsproces moet worden voltooid voordat wordt overgegaan naar de volgende. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich op één aspect van het project tegelijk concentreren en wordt een uitgebreid inzicht in elke fase gegarandeerd. Hoewel deze benadering wijdverspreid is, heeft zij ook kritiek gekregen vanwege de starheid en inherente inflexibiliteit ervan, waardoor het aanpassingsvermogen ervan in het huidige dynamische softwareontwikkelingslandschap afneemt.

Tijdens het werken met Waterfall wordt de uitkomst van elke fase, zoals een reeks vereisten, ontwerpdocumenten, code of testcases, meestal weergegeven als een eindproduct, dat waardevolle controlepunten biedt voor de belanghebbenden van het project. Als een fase eenmaal is voltooid, is het moeilijk om eerder voltooide fasen te veranderen of opnieuw te bekijken zonder substantiële investeringen in tijd en middelen. Een zorgvuldige planning is dus cruciaal in een watervalproject om iteraties te voorkomen en een succesvolle implementatie te garanderen.

Aangezien de Waterval-methodologie afhankelijk is van uitgebreide documentatie, kan deze arbeidsintensief en tijdrovend zijn. Deze aanpak biedt echter ook tal van voordelen, zoals een duidelijke projectstructuur, gemakkelijk te begrijpen fasen en tastbare voortgangsindicatoren. Bovendien dient de uitgebreide documentatie als een waardevolle hulpbron voor het trainen van nieuwe teamleden en het waarborgen van de continuïteit in de levenscyclus van softwareontwikkeling.

In vergelijking met andere methodologieën zoals Agile of Scrum kunnen de structuur van Waterfall en het strikt volgen van een specifieke volgorde een nadeel lijken. In de context van grootschalige softwareprojecten met goed gedefinieerde vereisten en een minimaal potentieel voor veranderingen tijdens het ontwikkelingsproces, kan de Waterval-methodologie zelfs voordelig en effectief zijn. Het zorgt ervoor dat elk functioneel onderdeel op de juiste manier wordt ontworpen, geïmplementeerd en getest voordat het in het eindproduct wordt geïntegreerd.

Laten we de fasen van een typisch Waterval-project eens nader bekijken:

Verzamelen van vereisten: Het project begint met het verzamelen en documenteren van de reikwijdte, doelstellingen en vereisten van belanghebbenden. Deze fase is van cruciaal belang om het doel van het project te definiëren en miscommunicatie of misverstanden te voorkomen. Systeem- en softwareontwerp: Op basis van de vereisten creëren ontwerpers een gedetailleerde blauwdruk waarin datastructuren, systeemarchitectuur, gebruikersinterfaces en vereiste algoritmen worden beschreven. De uitkomst van deze fase zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit wat betreft het ontwerp van het systeem. Implementatie: Ontwikkelaars gebruiken de ontwerpdocumenten om code voor de software te schrijven. De focus ligt op het bouwen van functionele codestukken die later kunnen worden samengevoegd tot een complete applicatie. Testen: zodra de code voltooid is, wordt deze grondig getest om eventuele fouten, bugs of inconsistenties te identificeren en op te lossen. Deze fase zorgt ervoor dat de software voldoet aan de gestelde eisen en werkt zoals bedoeld. Implementatie: Na succesvol testen wordt de software geïmplementeerd in een productieomgeving, waardoor deze toegankelijk wordt voor eindgebruikers. Onderhoud: Tijdens deze fase monitoren ontwikkelaars voortdurend de softwareprestaties in de productieomgeving, voeren ze updates uit en lossen ze eventuele geïdentificeerde problemen op om een ​​soepele werking te garanderen.

Uit onderzoek is door de jaren heen gebleken dat grofweg 75% van de softwareorganisaties nog steeds in een bepaalde hoedanigheid de Waterfall-methodologie gebruikt, hetzij exclusief, hetzij als onderdeel van een hybride aanpak in combinatie met Agile-methoden. Het gestructureerde raamwerk van de Waterval-methodologie, geschikt voor grootschalige, voorspelbare projecten, is van onschatbare waarde als het in geschikte contexten wordt geïmplementeerd.

