Die Wasserfall-Methodik, auch Wasserfall-Modell genannt, ist ein traditioneller linearer Projektmanagement-Ansatz im Bereich der Softwareentwicklung, der bis in die 1950er Jahre zurückreicht und 1970 offiziell übernommen wurde. Typischerweise zeichnet er sich durch einen sequentiellen Ablauf durch verschiedene Phasen aus einschließlich Anforderungserfassung, Design, Implementierung, Tests, Bereitstellung und Wartung.

Die in der Fertigungs- und Bauindustrie verwurzelte Waterfall-Methodik basiert auf der Prämisse, dass jede Phase im Entwicklungsprozess abgeschlossen sein muss, bevor mit der nächsten fortgefahren werden kann. Dadurch können sich Entwickler jeweils auf einen Aspekt des Projekts konzentrieren und ein umfassendes Verständnis jeder Phase gewährleisten. Dieser Ansatz ist zwar vorherrschend, wird aber auch wegen seiner Starrheit und inhärenten Inflexibilität kritisiert, was seine Anpassungsfähigkeit in der heutigen dynamischen Softwareentwicklungslandschaft einschränkt.

Bei der Arbeit mit Waterfall wird das Ergebnis jeder Phase – beispielsweise eine Reihe von Anforderungen, Designdokumenten, Code oder Testfällen – normalerweise als Ergebnis dargestellt und bietet den Projektbeteiligten wertvolle Kontrollpunkte. Sobald eine Phase abgeschlossen ist, ist es schwierig, zuvor abgeschlossene Phasen ohne erhebliche Zeit- und Ressourceninvestitionen zu ändern oder erneut aufzugreifen. Daher ist eine sorgfältige Planung bei einem Wasserfallprojekt von entscheidender Bedeutung, um Iterationen zu vermeiden und eine erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen.

Da die Wasserfallmethode auf einer umfangreichen Dokumentation beruht, kann sie arbeitsintensiv und zeitaufwändig sein. Allerdings bietet dieser Ansatz auch zahlreiche Vorteile, wie etwa eine klare Projektstruktur, leicht verständliche Phasen und greifbare Fortschrittsindikatoren. Darüber hinaus dient die umfangreiche Dokumentation als wertvolle Ressource für die Schulung neuer Teammitglieder und die Gewährleistung der Kontinuität im Softwareentwicklungslebenszyklus.

Im Vergleich zu anderen Methoden wie Agile oder Scrum scheinen die Struktur und die strikte Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge von Waterfall ein Nachteil zu sein. Im Kontext großer Softwareprojekte mit klar definierten Anforderungen und minimalem Änderungspotenzial während des Entwicklungsprozesses kann die Wasserfall-Methodik tatsächlich vorteilhaft und effektiv sein. Es stellt sicher, dass jede Funktionskomponente ordnungsgemäß entworfen, implementiert und getestet wird, bevor sie in das Endprodukt integriert wird.

Schauen wir uns die Phasen eines typischen Wasserfallprojekts genauer an:

Anforderungserfassung: Das Projekt beginnt mit der Erfassung und Dokumentation des Umfangs, der Ziele und Anforderungen der Stakeholder. Diese Phase ist entscheidend, um das Projektziel zu definieren und Missverständnisse oder Missverständnisse zu vermeiden. System- und Softwaredesign: Basierend auf den Anforderungen erstellen Designer einen detaillierten Entwurf, der Datenstrukturen, Systemarchitektur, Benutzeroberflächen und erforderliche Algorithmen umreißt. Die Ergebnisse dieser Phase stellen sicher, dass sich alle hinsichtlich des Systemdesigns einig sind. Implementierung: Entwickler verwenden die Designdokumente, um Code für die Software zu schreiben. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung funktionaler Codeteile, die später zu einer vollständigen Anwendung zusammengesetzt werden können. Testen: Sobald der Code vollständig ist, wird er strengen Tests unterzogen, um etwaige Fehler, Bugs oder Inkonsistenzen zu identifizieren und zu beheben. In dieser Phase wird sichergestellt, dass die Software die festgelegten Anforderungen erfüllt und gleichzeitig wie vorgesehen funktioniert. Bereitstellung: Nach erfolgreichem Testen wird die Software in einer Produktionsumgebung bereitgestellt, sodass sie für Endbenutzer zugänglich ist. Wartung: In dieser Phase überwachen Entwickler kontinuierlich die Softwareleistung in der Produktionsumgebung, führen Aktualisierungen durch und beheben alle identifizierten Probleme, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Im Laufe der Jahre haben Untersuchungen gezeigt, dass etwa 75 % der Softwareunternehmen die Wasserfall-Methodik immer noch in irgendeiner Form nutzen, sei es ausschließlich oder als Teil eines Hybridansatzes in Kombination mit agilen Methoden. Der strukturierte Rahmen der Wasserfall-Methodik, der für große, vorhersehbare Projekte geeignet ist, ist ein unschätzbarer Vorteil, wenn er in geeigneten Kontexten implementiert wird.

