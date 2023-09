La metodologia Waterfall, nota anche come modello Waterfall, è un tradizionale approccio lineare alla gestione dei progetti nel campo dello sviluppo software che può essere fatto risalire agli anni '50 e adottato ufficialmente nel 1970. È caratterizzato da una progressione sequenziale attraverso varie fasi, tipicamente compresa la raccolta dei requisiti, la progettazione, l'implementazione, il test, l'implementazione e la manutenzione.

Radicata nei settori manifatturiero e delle costruzioni, la metodologia Waterfall si basa sulla premessa che ogni fase del processo di sviluppo deve essere completata prima di procedere a quella successiva. Ciò consente agli sviluppatori di concentrarsi su un aspetto del progetto alla volta e garantisce una comprensione completa di ogni fase. Sebbene questo approccio sia stato prevalente, ha anche attirato critiche per la sua rigidità e intrinseca inflessibilità, riducendone l'adattabilità nel panorama dinamico dello sviluppo software odierno.

Mentre si lavora con Waterfall, il risultato di ogni fase, come una serie di requisiti, documenti di progettazione, codice o casi di test, viene solitamente rappresentato come un risultato finale, fornendo preziosi punti di controllo per le parti interessate del progetto. Una volta completata una fase, è difficile modificare o rivisitare fasi precedentemente completate senza investimenti sostanziali di tempo e risorse. Pertanto, un’attenta pianificazione è fondamentale in un progetto Waterfall per evitare iterazioni e garantire un’implementazione di successo.

Dato che la metodologia Waterfall si basa su un'ampia documentazione, può richiedere molto tempo e lavoro. Tuttavia, questo approccio offre anche numerosi vantaggi, come una struttura chiara del progetto, fasi facilmente comprensibili e indicatori di progresso tangibili. Inoltre, l'ampia documentazione costituisce una risorsa preziosa per la formazione di nuovi membri del team e per garantire la continuità nel ciclo di vita dello sviluppo del software.

Rispetto ad altre metodologie come Agile o Scrum, la struttura di Waterfall e la stretta aderenza a un ordine specifico potrebbero sembrare uno svantaggio. Nel contesto di progetti software su larga scala con requisiti ben definiti e potenziale minimo di modifiche durante il processo di sviluppo, la metodologia Waterfall può effettivamente essere vantaggiosa ed efficace. Garantisce che ogni componente funzionale sia adeguatamente progettato, implementato e testato prima di integrarlo nel prodotto finale.

Diamo uno sguardo più da vicino alle fasi tipiche di un progetto Waterfall:

Raccolta dei requisiti: il progetto inizia raccogliendo e documentando l'ambito, gli obiettivi e i requisiti delle parti interessate. Questa fase è fondamentale per definire l'obiettivo del progetto ed evitare problemi di comunicazione o incomprensioni. Progettazione di sistemi e software: in base ai requisiti, i progettisti creano un progetto dettagliato che delinea le strutture dei dati, l'architettura del sistema, le interfacce utente e gli algoritmi richiesti. Il risultato di questa fase garantisce che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda la progettazione del sistema. Implementazione: gli sviluppatori utilizzano i documenti di progettazione per scrivere il codice per il software. L'obiettivo è creare parti di codice funzionale che possano successivamente essere assemblate in un'applicazione completa. Test: una volta completato il codice, viene sottoposto a test rigorosi per identificare e risolvere eventuali errori, bug o incoerenze. Questa fase garantisce che il software soddisfi i requisiti stabiliti mentre funziona come previsto. Distribuzione: dopo aver superato con successo i test, il software viene distribuito in un ambiente di produzione, rendendolo accessibile agli utenti finali. Manutenzione: durante questa fase, gli sviluppatori monitorano continuamente le prestazioni del software nell'ambiente di produzione, apportando aggiornamenti e risolvendo eventuali problemi identificati per garantire un funzionamento regolare.

Nel corso degli anni, la ricerca ha indicato che circa il 75% delle organizzazioni software utilizza ancora la metodologia Waterfall in qualche modo, esclusivamente o come parte di un approccio ibrido combinato con metodi Agile. Il quadro strutturato della metodologia Waterfall, adatto a progetti prevedibili e su larga scala, è una risorsa inestimabile se implementato in contesti adeguati.

