La méthodologie Waterfall, également connue sous le nom de modèle Waterfall, est une approche linéaire traditionnelle de gestion de projet dans le domaine du développement de logiciels qui remonte aux années 1950 et adoptée officiellement en 1970. Elle se caractérise par une progression séquentielle à travers diverses étapes, généralement y compris la collecte des exigences, la conception, la mise en œuvre, les tests, le déploiement et la maintenance.

Enracinée dans les secteurs de la fabrication et de la construction, la méthodologie Waterfall repose sur le principe que chaque étape du processus de développement doit être complétée avant de passer à la suivante. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur un aspect du projet à la fois et garantit une compréhension globale de chaque étape. Bien que cette approche ait été répandue, elle a également suscité des critiques pour sa rigidité et son inflexibilité inhérente, réduisant ainsi sa capacité d'adaptation dans le paysage dynamique du développement logiciel d'aujourd'hui.

Lorsque vous travaillez avec Waterfall, le résultat de chaque étape, comme un ensemble d'exigences, des documents de conception, du code ou des cas de test, est généralement représenté comme un livrable, fournissant des points de contrôle précieux pour les parties prenantes du projet. Une fois qu’une étape est terminée, il est difficile de modifier ou de revoir des étapes précédemment terminées sans investir beaucoup de temps et de ressources. Ainsi, une planification minutieuse est cruciale dans un projet Waterfall pour éviter les itérations et garantir une mise en œuvre réussie.

Étant donné que la méthodologie Waterfall repose sur une documentation approfondie, elle peut demander beaucoup de travail et de temps. Cependant, cette approche offre également de nombreux avantages, tels qu'une structure de projet claire, des étapes facilement compréhensibles et des indicateurs de progrès tangibles. De plus, la documentation complète constitue une ressource précieuse pour former les nouveaux membres de l’équipe et assurer la continuité du cycle de vie du développement logiciel.

Par rapport à d'autres méthodologies comme Agile ou Scrum, la structure de Waterfall et le strict respect d'un ordre spécifique peuvent apparaître comme un inconvénient. Dans le contexte de projets logiciels à grande échelle avec des exigences bien définies et un potentiel de changement minimal au cours du processus de développement, la méthodologie Waterfall peut en réalité s'avérer avantageuse et efficace. Il garantit que chaque composant fonctionnel est correctement conçu, mis en œuvre et testé avant de l'intégrer dans le produit final.

Examinons de plus près les étapes typiques d'un projet Waterfall :

Collecte des exigences : le projet commence par collecter et documenter la portée, les objectifs et les exigences des parties prenantes. Cette étape est essentielle pour définir l'objectif du projet et éviter les problèmes de communication ou les malentendus. Conception de systèmes et de logiciels : sur la base des exigences, les concepteurs créent un plan détaillé décrivant les structures de données, l'architecture du système, les interfaces utilisateur et les algorithmes requis. Le résultat de cette étape garantit que tout le monde est sur la même longueur d’onde concernant la conception du système. Implémentation : les développeurs utilisent les documents de conception pour écrire le code du logiciel. L'accent est mis sur la création de morceaux de code fonctionnels qui peuvent ensuite être assemblés en une application complète. Tests : une fois le code terminé, il est soumis à des tests rigoureux pour identifier et résoudre les erreurs, bogues ou incohérences. Cette étape garantit que le logiciel répond aux exigences établies tout en fonctionnant comme prévu. Déploiement : après des tests réussis, le logiciel est déployé dans un environnement de production, le rendant accessible aux utilisateurs finaux. Maintenance : au cours de cette étape, les développeurs surveillent en permanence les performances du logiciel dans l'environnement de production, effectuant des mises à jour et corrigeant tous les problèmes identifiés pour garantir le bon fonctionnement.

Au fil des années, des recherches ont indiqué qu'environ 75 % des éditeurs de logiciels utilisent encore la méthodologie Waterfall dans une certaine mesure, que ce soit exclusivement ou dans le cadre d'une approche hybride combinée à des méthodes Agile. Le cadre structuré de la méthodologie Waterfall adapté aux projets prévisibles et à grande échelle est un atout inestimable lorsqu'il est mis en œuvre dans des contextes adaptés.

