تصميم مسطح

يشير التصميم المسطح، في سياق تجربة المستخدم والتصميم، إلى نهج التصميم الذي يؤكد على البساطة والبساطة وسهولة الاستخدام من خلال استخدام لغة مرئية مبسطة مع التركيز على الوظيفة. تهدف الجمالية البسيطة للتصميم المسطح إلى إنشاء واجهة مستخدم واضحة وموجزة وفعالة تسمح للمستخدمين بالتنقل عبر منتج رقمي دون أي تشتيتات غير ضرورية، مما يزيد من سهولة الاستخدام ورضا المستخدم.

نشأ التصميم المسطح كاستجابة لعناصر الزينة المفرطة وأحيانًا الساحقة الموجودة في ما يسمى بتصميمات Skeuomorphic، والتي حاولت تقليد مظهر وملمس كائنات العالم الحقيقي في بيئة رقمية. المبدأ الرئيسي للتصميم المسطح هو تقليل الفوضى البصرية، ويتم تحقيق ذلك عن طريق تجنب الأنسجة والأنماط والتأثيرات الواقعية مثل التدرجات أو الظلال أو الانعكاسات، وبالتالي تمكين المستخدمين من العثور على طريقهم عبر الواجهة بسهولة.

في التصميم المسطح، يؤدي الاستخدام الواسع للمساحة البيضاء والخطوط الواضحة والأيقونات المفهومة عالميًا إلى تعزيز الوضوح البصري. يعتمد التصميم المسطح أيضًا على لوحة ألوان نابضة بالحياة ولكنها محدودة، والتي تتكون عادةً من الألوان الأساسية والمكملة المطبقة بشكل متسق عبر الواجهة. علاوة على ذلك، فإن استخدام الطباعة كعنصر تصميم هو السمة المميزة للتصميم المسطح، مع اختيار خطوط واضحة ومقروءة ومعبرة لها تأثير كبير على تجربة المستخدم الشاملة.

أظهرت البيانات والإحصائيات البحثية باستمرار أن التصميم المسطح يعزز تجربة المستخدم ويساهم في مشاركة المستخدم. وجد تحليل للواجهات باستخدام التصميم المسطح أن المستخدمين كانوا أكثر عرضة بنسبة 22% لتذكر المحتوى المعروض على الشاشة وكانوا أكثر كفاءة بنسبة 15% في التنقل في الواجهة مقارنة بالواجهات التي تستخدم عناصر تصميم Skeuomorphic. كما وجد أن التصميم المسطح يعمل على تحسين أوقات التحميل والأداء العام لمواقع الويب والتطبيقات بسبب انخفاض تعقيد العناصر المرئية، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع وتجربة مستخدم أكثر سلاسة.

كخبير في تطوير البرمجيات يعمل في منصة AppMaster no-code ، فإننا نعتبر مبادئ التصميم المسطح ذات أهمية قصوى عند تصميم المكونات المرئية لتطبيقاتنا. يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وعملية للغاية من خلال دمج عناصر التصميم المسطح في تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول الخاصة بهم.

على سبيل المثال، عند إنشاء تطبيق ويب باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء الاستفادة من واجهة drag-and-drop لإنشاء واجهات مستخدم نظيفة وبسيطة تلتزم بمبادئ التصميم المسطح بسهولة. توفر المنصة أيضًا مجموعة واسعة من الأيقونات ولوحات الألوان المصممة بما يتماشى مع إرشادات التصميم المسطح، مما يضمن أنه حتى المستخدمين ذوي الخبرة المحدودة في التصميم يمكنهم إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مستخدمو AppMaster بإمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من خيارات الطباعة، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باختيار الخط والجمالية العامة لتطبيقهم.

من خلال تبني مبادئ التصميم المسطح وتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لإنشاء واجهات نظيفة وبسيطة وسهلة التنقل، تضمن منصة AppMaster no-code أن كل تطبيق تم إنشاؤه لا يبدو رائعًا فحسب، بل يعزز أيضًا تجربة مستخدم مُرضية للغاية. يتجلى هذا الالتزام برضا المستخدم وكفاءته في جميع التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، بدءًا من التطبيقات الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام لغة برمجة Go القوية إلى تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل Vue3 وتطبيقات الهاتف المحمول التي تستخدم Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS.

في الختام، يعد التصميم المسطح عنصرًا حاسمًا في تجربة المستخدم والتصميم الحديث الذي يركز على البساطة والبساطة وسهولة الاستخدام لإنشاء منتجات رقمية جذابة بصريًا وعملية للغاية. من خلال الاستفادة من مبادئ التصميم المسطح، يمكن لمطوري البرامج والمصممين التأكد من أن إبداعاتهم تعطي الأولوية لقابلية الاستخدام والأداء ورضا المستخدم، مما يجعلها اعتبارًا بالغ الأهمية لأي تطبيق، سواء تم إنشاؤه باستخدام نظام no-code مثل AppMaster أو تم تطويره من الصفر باستخدام التقليدية طرق البرمجة.