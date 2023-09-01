تشير مبادئ التصميم، في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، إلى مجموعة من الإرشادات والاعتبارات الأساسية التي تحدد وتشكل إنشاء تطبيق أو نظام أو منتج، مما يضمن توافقه مع نتائج تجربة المستخدم المطلوبة. تعمل هذه المبادئ كأطر موثوقة وقابلة للتكرار لتوجيه عملية التصميم بشكل فعال، وتسهيل إنشاء تطبيقات تركز على المستخدم، وجذابة، ويمكن الوصول إليها، وتلبي احتياجات المستخدم وتفضيلاته. يعد الالتزام بمبادئ التصميم عاملاً أساسيًا لتصميم التطبيقات التي تقدم تجربة مستخدم عالية الجودة، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدم والإنتاجية، وفي النهاية نجاح التطبيق.

تشمل مبادئ التصميم عادةً الجوانب الإستراتيجية والتقنية والجمالية والعملية لتصميم تجربة المستخدم، والتي تلبي مجموعة متنوعة من متطلبات المستخدمين وتعالج المخاوف الرئيسية المتعلقة بقابلية الاستخدام. تتضمن بعض مبادئ التصميم المعترف بها والمعتمدة على نطاق واسع ما يلي: الاتساق، والرؤية، والتغذية الراجعة، والمرونة، والكفاءة، والبساطة، ومنع الأخطاء، والتحكم، والتصميم الذي يركز على المستخدم. تؤكد العديد من الدراسات البحثية على أهمية اتباع مبادئ التصميم هذه في تصميم تجربة المستخدم، وغالبًا ما تربطها بتحسين سهولة الاستخدام وزيادة إنتاجية المستخدم وتقليل معدلات الخطأ. على سبيل المثال، ذكرت إحدى الدراسات أن الالتزام بمبادئ الاتساق والبساطة يقلل من منحنى التعلم للمستخدمين الجدد، وبالتالي يعزز قدرتهم على التكيف مع التطبيقات الجديدة واعتمادها.

في مجال تطوير البرمجيات، تستخدم العديد من الشركات والمنصات، بما في ذلك AppMaster ، مبادئ التصميم كإطار أساسي لإنشاء تطبيقات توفر تجربة مستخدم فائقة. تركز AppMaster ، وهي منصة no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، على توفير بيئة تطوير متكاملة (IDE) تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات تلبي متطلبات العمل المتنوعة واحتياجات المستخدمين. من خلال اتباع مبادئ التصميم ودمجها في نظامها الأساسي، تتيح AppMaster لمستخدميها تطوير التطبيقات بشكل أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات من الأساليب التقليدية.

على سبيل المثال، تستخدم AppMaster مبدأ التصميم الذي يركز على المستخدم في نظامها الأساسي من خلال توفير أدوات بديهية مثل drag-and-drop لإنشاء واجهة المستخدم، ومصمم BP المرئي لصياغة منطق الأعمال، وREST API، ونقاط نهاية WSS. تسهل هذه الميزات سهولة الاستخدام وتسمح للمستخدمين بتصميم تطبيقاتهم وفقًا لتفضيلات وتوقعات الجمهور المستهدف. علاوة على ذلك، مع تركيز AppMaster على الاتساق، تستخدم التطبيقات الخلفية التي تم إنشاؤها لغة البرمجة Go، وتستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3 وJS/TS، بينما يتم إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول فوق Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS. تساعد مجموعة التكنولوجيا المتسقة هذه في الحفاظ على تجربة موثوقة وموحدة عبر جميع التطبيقات.

مبدأ التصميم الأساسي الآخر الذي أعطته AppMaster الأولوية هو منع الأخطاء. من خلال توفير ميزات تلقائية مثل إنشاء وثائق Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يساعد النظام الأساسي على تقليل احتمالية الأخطاء والتناقضات. علاوة على ذلك، يمكن إعادة إنشاء كل تغيير في مخططات التطبيق في أقل من 30 ثانية، مما يضمن التخلص من الديون الفنية بشكل فعال.

من خلال تركيزه على الكفاءة والتحكم، يمكّن AppMaster العملاء من نشر تطبيقاتهم ونشرها على السحابة أو استضافتها محليًا باستخدام ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ (اشتراك Business وBusiness+) أو الكود المصدري مباشرةً (اشتراك Enterprise). يتيح نهج المنصة المعتمد على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول أيضًا للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) بسلاسة، دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

في الختام، تلعب مبادئ التصميم دورًا حاسمًا في إنشاء التطبيقات التي توفر تجربة مستخدم رائعة وسهولة الاستخدام. من خلال الالتزام بمبادئ التصميم الأساسية مثل الاتساق والتصميم الذي يركز على المستخدم ومنع الأخطاء والكفاءة، تضمن منصات مثل AppMaster إمكانية نجاح مستخدميها في تطوير تطبيقات تركز على المستخدم وجذابة ويمكن الوصول إليها. من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن للمطورين والمصممين تقديم نتائج تجربة مستخدم استثنائية تزيد من رضا المستخدم وتساهم بشكل كبير في نجاح تطبيقاتهم.