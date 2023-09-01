الاستعلام السياقي عبارة عن منهجية بحث نوعية تُستخدم في مجالات تجربة المستخدم (UX) والتصميم للحصول على رؤى مستخدم قيمة وفهم العوامل السياقية التي تؤثر على استخدام المنتج أو النظام. يمزج هذا النهج بين جوانب البحث الميداني الإثنوغرافي والمقابلات المنظمة لتزويد المحللين بفهم شامل ومتعدد وجهات النظر لاحتياجات المستخدمين ونقاط الضعف والتفضيلات. الفرضية الأساسية للاستعلام السياقي هي أنه يمكن استخلاص رؤى قيمة وقابلة للتنفيذ من مراقبة المستخدمين وإشراكهم أثناء تفاعلهم مع منتج ما أو أداء المهام في بيئاتهم الطبيعية.

يكمن جوهر الاستعلام السياقي في الاعتراف الصريح بأن المستخدمين هم أفضل مصادر المعلومات حول كيفية استخدام المنتج وكيف يمكن تحسينه. من خلال التماس هذه المجموعة المتنوعة من وجهات النظر، يمكن لممارسي تجربة المستخدم تحديد مشكلات التصميم التي قد لا تكون واضحة عند اتباع أساليب بحث المستخدم التقليدية المعتمدة على المختبر. علاوة على ذلك، يركز الاستعلام السياقي على التقاط العوامل الظرفية وتفاعلات النظام والجوانب السياقية الأخرى لإثراء الأفكار التي تم الحصول عليها وتوجيه عملية التصميم. يتيح ذلك للمصممين إنشاء حلول تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر فعالية وإرضاءً.

أحد الأمثلة على استخدام الاستعلام السياقي في تجربة المستخدم والتصميم هو من خلال منصة AppMaster no-code. تم تصميم AppMaster ، وهي أداة قوية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. من خلال إجراء استعلامات سياقية مع المستخدمين النهائيين في مراحل مختلفة من دورة حياة تطوير البرمجيات، يمكن لفريق AppMaster أن يتعلم بشكل مباشر كيفية استخدام ميزاته وقدراته، وتحديد التحديات والفرص المختلفة التي يواجهها المستخدمون، والكشف عن مجالات التحسين المحتملة تعزيز تجربة مستخدم النظام الأساسي بشكل مستمر.

تتكون عملية الاستعلام السياقي النموذجية من أربع مراحل أساسية: الإعداد، والملاحظة، والتفاعل، والتوليف. في مرحلة الإعداد، يحدد باحثو تجربة المستخدم أهداف البحث، ويختارون المشاركين، ويصممون دليلًا للمقابلة. أثناء المراقبة، يقوم الباحثون بزيارة البيئات الطبيعية للمستخدمين ومراقبة تفاعلهم مع المنتج، مع ملاحظة التفاصيل مثل أنماط الاستخدام والسلوكيات وردود الفعل. في مرحلة التفاعل، يطرح الباحثون الأسئلة ويجمعون التعليقات ويشجعون المستخدمين على التفكير بصوت عالٍ أثناء أداء مهامهم. وأخيرا، تتضمن مرحلة التوليف تحليل وتفسير البيانات المجمعة للكشف عن الأفكار، وتحديد المواضيع، وإرشاد عملية صنع القرار.

إحدى الفوائد الرئيسية للاستقصاء السياقي هي فرصة التقاط ثروة من البيانات التي لا يمكن الوصول إليها من خلال طرق البحث الأخرى. يتضمن ذلك التقاط تفاصيل دقيقة حول تفاعلات المستخدمين مع المنتج ومراقبة كيفية تأثير الإشارات غير اللفظية والعواطف والعوامل الظرفية على تجاربهم. علاوة على ذلك، يسمح الاستعلام السياقي باستكشاف قصص المستخدمين الفردية ووجهات نظرهم، مما يمكّن ممارسي تجربة المستخدم من اكتشاف كيفية تأثير التفضيلات والمهارات والخبرات الشخصية على سلوك المستخدم واستخدام المنتج. تعمل هذه المعلومات الغنية على تمكين المصممين من تحديد أولويات الميزات والتحسينات التي لها تأثير كبير على رضا المستخدم وتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.

ومع ذلك، فإن إجراء الاستفسارات السياقية يأتي أيضًا مع بعض التحديات. يمكن أن تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً وتستهلك الكثير من الموارد، مما يتطلب من الباحثين المتفانين استثمار جهد كبير في تخطيط الدراسة وتنسيقها وتجميعها. بالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ اعتبارات الخصوصية والاعتبارات الأخلاقية عند مراقبة المستخدمين في بيئاتهم الطبيعية، خاصة في السياقات الحساسة أو مع البيانات الحساسة. ولمعالجة هذه المخاوف، من الضروري الحصول على موافقة مستنيرة من المشاركين، وضمان عدم الكشف عن هويتهم، والتعامل مع البيانات المجمعة بمسؤولية.

على الرغم من هذه التحديات، يظل الاستعلام السياقي أداة لا تقدر بثمن للباحثين والمصممين في مجال تجربة المستخدم، حيث يوفر رؤى متعمقة حول سلوكيات المستخدمين وأهدافهم وتفضيلاتهم في سياق حياتهم اليومية. من خلال الاستفادة من هذه المنهجية، يمكن لشركات مثل AppMaster فهم مستخدميها بشكل أفضل وتطوير حلول مستنيرة ومرتكزة على المستخدم بشكل استراتيجي والتي تزيد من رضا العملاء وتعزز جاذبية المنتج وتزيد من قيمة الأعمال.