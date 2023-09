Convenienza

Nel contesto dell'esperienza utente (UX) e del design, "affordance" è un concetto fondamentale che si riferisce alle proprietà o caratteristiche di un oggetto, sistema o interfaccia che rendono evidente all'utente come dovrebbero interagire con esso. Un'affordance può essere definita come un segnale percepito o un segnale visibile che indica una possibile azione che, una volta eseguita, raggiunge il risultato desiderato. Nel contesto della progettazione del software, le affordance svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che gli utenti possano comprendere in modo rapido e intuitivo come utilizzare i prodotti digitali, migliorando così l’usabilità complessiva e la soddisfazione dell’utente.

Introdotto per la prima volta dallo psicologo James J. Gibson nel contesto della psicologia ecologica, il concetto di affordance è stato da allora adottato e ampliato nel campo dell'interazione uomo-computer (HCI) e della progettazione UX. Don Norman, una figura di spicco nei campi HCI e UX, ha sviluppato ulteriormente l'idea delle affordance per sottolineare che esistono nella relazione tra un oggetto e un utente, piuttosto che essere una proprietà intrinseca dell'oggetto stesso. In altre parole, un'affordance non è determinata solo dalle proprietà fisiche di un oggetto ma anche dal modello cognitivo dell'utente, dalle sue esperienze precedenti e dal contesto culturale.

I progettisti e gli sviluppatori di software si impegnano a creare prodotti digitali che offrano vantaggi chiari e intuitivi, consentendo agli utenti di comprendere facilmente le possibilità di interazione senza fare affidamento su istruzioni esplicite o tentativi ed errori. La ricerca ha dimostrato che un’efficace progettazione dell’affordance può migliorare significativamente il coinvolgimento, la soddisfazione e la fidelizzazione degli utenti. In uno studio del 2019 condotto da Forrester Consulting per conto di AppMaster , è emerso che le applicazioni con un design di affordance forte hanno registrato un aumento del 45% nel coinvolgimento degli utenti e una diminuzione del tasso di abbandono del 32% rispetto alle applicazioni con un design di affordance più debole.

Nel contesto della piattaforma no-code AppMaster, le affordance vengono implementate attraverso vari segnali visivi ed elementi di design interattivi che guidano gli utenti nella creazione di potenti applicazioni web, mobili e backend con facilità. Ad esempio, l'interfaccia drag-and-drop della piattaforma sfrutta le opportunità visive, rendendo evidente che gli utenti possono fare clic, tenere premuto e spostare gli oggetti per disporre i componenti e creare l'interfaccia utente (UI) desiderata.

Inoltre, AppMaster utilizza significanti, che sono segnali visivi o uditivi che comunicano come dovrebbe essere utilizzato un particolare componente interattivo. Ad esempio, un pulsante che appare depresso quando viene cliccato funge da significante per un elemento cliccabile. Nel frattempo, un tooltip sospeso che mostra una breve descrizione della funzione di uno specifico elemento di design funge da ulteriore forma di significante, fornendo agli utenti una guida in tempo reale mentre navigano nella piattaforma.

Una progettazione efficace dell'affordance richiede inoltre che i progettisti prendano in considerazione le varie capacità percettive e cognitive della loro base di utenti. Pratiche di progettazione inclusive, come fornire segnali visivi per utenti daltonici o implementare funzionalità che migliorano l’accessibilità per utenti con capacità motorie limitate, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che i prodotti digitali soddisfino una vasta gamma di utenti. AppMaster si impegna a promuovere la progettazione inclusiva fornendo ai progettisti opzioni per creare applicazioni conformi alle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1, garantendo che gli utenti di tutte le abilità possano godere di un'esperienza fluida e accessibile.

Inoltre, le offerte nelle applicazioni AppMaster sono spesso progettate secondo modelli e convenzioni di progettazione consolidati. Questa aderenza alle migliori pratiche e ai principi coerenti di progettazione dell'interfaccia utente aiuta a migliorare ulteriormente l'usabilità consentendo agli utenti di passare senza problemi da un'applicazione all'altra, con una curva di apprendimento o un sovraccarico cognitivo minimi.

In sintesi, l'affordance è un concetto critico in UX e Design, che si riferisce alle proprietà o caratteristiche di un oggetto o di un'interfaccia che comunicano il suo potenziale di interazione con l'utente. Considerando la relazione tra gli utenti e i prodotti digitali con cui interagiscono, i progettisti possono creare affordance efficaci che migliorano l'usabilità, l'accessibilità e la soddisfazione complessiva dell'utente. La piattaforma no-code AppMaster esemplifica questi principi di progettazione, garantendo che gli utenti possano navigare e utilizzare facilmente la piattaforma per creare applicazioni potenti, intuitive e accessibili per diversi tipi di pubblico.