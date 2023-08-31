В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна «возможность» — это фундаментальное понятие, которое относится к свойствам или характеристикам объекта, системы или интерфейса, которые делают очевидным для пользователя то, как ему следует с ним взаимодействовать. Возможность можно определить как воспринимаемый сигнал или видимый сигнал, обозначающий возможное действие, которое при выполнении приводит к желаемому результату. В контексте разработки программного обеспечения возможности играют решающую роль в обеспечении того, чтобы пользователи могли быстро и интуитивно понять, как использовать цифровые продукты, тем самым повышая общее удобство использования и удовлетворенность пользователей.

Концепция возможностей, впервые представленная психологом Джеймсом Дж. Гибсоном в контексте экологической психологии, с тех пор была принята и расширена в области взаимодействия человека и компьютера (HCI) и UX-дизайна. Дон Норман, видный деятель в области HCI и UX, развил идею возможностей, чтобы подчеркнуть, что они существуют во взаимоотношениях между объектом и пользователем, а не являются неотъемлемым свойством самого объекта. Другими словами, доступность определяется не только физическими свойствами объекта, но и когнитивной моделью пользователя, его предыдущим опытом и культурным контекстом.

Дизайнеры и разработчики программного обеспечения стремятся создавать цифровые продукты, предлагающие понятные и интуитивно понятные возможности, позволяющие пользователям легко понять возможности взаимодействия, не полагаясь на явные инструкции или метод проб и ошибок. Исследования показали, что эффективный дизайн доступности может значительно улучшить вовлеченность, удовлетворенность и удержание пользователей. В исследовании 2019 года, проведенном Forrester Consulting по поручению AppMaster , было обнаружено, что в приложениях с сильным дизайном доступности наблюдается увеличение вовлеченности пользователей на 45% и снижение уровня оттока на 32% по сравнению с приложениями с более слабым дизайном доступности.

В контексте no-code платформы AppMaster возможности реализуются с помощью различных визуальных подсказок и элементов интерактивного дизайна, которые помогают пользователям с легкостью создавать мощные веб-, мобильные и серверные приложения. Например, интерфейс платформы drag-and-drop использует визуальные возможности, делая очевидным, что пользователи могут щелкать, удерживать и перемещать объекты, чтобы упорядочить компоненты и создать желаемый пользовательский интерфейс (UI).

Кроме того, AppMaster использует указатели, которые представляют собой визуальные или слуховые сигналы, сообщающие, как следует использовать конкретный интерактивный компонент. Например, кнопка, которая при нажатии выглядит нажатой, служит обозначением кликабельного элемента. Между тем, всплывающая подсказка, отображающая краткое описание функции конкретного элемента дизайна, действует как еще одна форма обозначения, предоставляя пользователям рекомендации в режиме реального времени при навигации по платформе.

Эффективный дизайн доступности также требует, чтобы дизайнеры принимали во внимание различные перцептивные и когнитивные способности своей пользовательской базы. Инклюзивные методы проектирования, такие как предоставление визуальных подсказок для пользователей с дальтонизмом или реализация функций, улучшающих доступность для пользователей с ограниченными двигательными навыками, играют решающую роль в обеспечении того, чтобы цифровые продукты удовлетворяли потребности широкого круга пользователей. AppMaster стремится способствовать инклюзивному дизайну, предоставляя дизайнерам возможность создавать приложения, соответствующие Руководству по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.1, гарантируя, что пользователи всех способностей могут наслаждаться бесперебойной и доступной работой.

Более того, возможности приложений AppMaster часто разрабатываются в соответствии с устоявшимися шаблонами и соглашениями проектирования. Такое соблюдение лучших практик и последовательных принципов проектирования пользовательского интерфейса помогает еще больше повысить удобство использования, позволяя пользователям плавно переходить от одного приложения к другому с минимальными затратами на обучение и когнитивными затратами.

Таким образом, доступность — это важнейшая концепция в UX и дизайне, относящаяся к свойствам или характеристикам объекта или интерфейса, которые сообщают пользователю о его потенциале взаимодействия. Принимая во внимание отношения между пользователями и цифровыми продуктами, с которыми они взаимодействуют, дизайнеры могут создавать эффективные возможности, повышающие удобство использования, доступность и общую удовлетворенность пользователей. Платформа no-code AppMaster иллюстрирует эти принципы проектирования, гарантируя, что пользователи смогут легко перемещаться по платформе и использовать ее для создания мощных, интуитивно понятных и доступных приложений для различных аудиторий.