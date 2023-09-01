اختبار سهولة الاستخدام

يشير اختبار قابلية الاستخدام، في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، إلى منهجية تقييم شاملة لتحديد مدى سهولة استخدام التطبيق البرمجي أو موقع الويب أو المنتج الرقمي وكفاءته وفعاليته في تحقيق أهدافه المقصودة. . إنه جانب أساسي من عملية التصميم الشاملة التي تركز على المستخدم وهو فعال في تحديد وحل مشكلات قابلية الاستخدام التي غالبًا ما يواجهها المستخدمون أثناء تفاعلهم مع التطبيق أو المنتج.

يتضمن اختبار قابلية الاستخدام، الذي يتم إجراؤه بطريقة منهجية ومنظمة، إشراك مستخدمين حقيقيين أو محتملين من مجموعة سكانية مستهدفة، والمكلفين باستخدام التطبيق في بيئة خاضعة للرقابة، مما يعكس بشكل وثيق سيناريوهات العالم الحقيقي. الهدف الأساسي من اختبار قابلية الاستخدام هو تحديد والتحقق من صحة ما إذا كان التطبيق البرمجي أو المنتج الرقمي الذي تم تطويره باستخدام منصة متقدمة مثل منصة AppMaster no-code يلبي متطلبات المستخدم الرئيسية، بما في ذلك البديهة وقابلية التعلم والكفاءة وقابلية التذكر والرضا وإمكانية الوصول. يتم بعد ذلك تقييم هذه المقاييس من حيث جوانبها الكمية والنوعية وتوفير رؤى قيمة لمصممي تجربة المستخدم والمطورين وأصحاب المصلحة لتكرار التصميم والوظائف الحالية وتحسينهما.

هناك العديد من الطرق المستخدمة في اختبار قابلية الاستخدام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدراسات القائمة على الملاحظة، ومقابلات المستخدمين، والاستبيانات والاستبيانات، وبروتوكولات التفكير بصوت عالٍ، وقياس قابلية الاستخدام، والتقييمات الإرشادية. يمكن تنفيذ هذه الأساليب مجتمعة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للتطبيق أو المنتج أو الخدمة التي يتم اختبارها، مع التركيز على تقليل تحيز المستخدم وتعظيم نطاق التعليقات الواردة.

تُظهر أبحاث وإحصائيات الصناعة الفوائد الكبيرة لإجراء اختبار قابلية الاستخدام، حيث تشير البيانات إلى أن مطوري تطبيقات البرمجيات والشركات التي تستخدم أساليب التصميم المرتكزة على المستخدم تظهر معدلات نجاح أعلى من حيث اعتماد المستخدم ومشاركته ورضاه. وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة Nielsen Norman Group، فإن معالجة مشكلات سهولة الاستخدام في المراحل الأولى من التصميم يمكن أن تؤدي إلى توفير في التكاليف يصل إلى 100 ضعف المبلغ الذي يتم إنفاقه على التصحيح في مرحلة لاحقة.

ضمن نطاق منصة AppMaster القوية no-code ، يلعب اختبار قابلية الاستخدام دورًا أكثر محورية، حيث تعمل المنصة على تمكين مجموعة واسعة من العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات، لإنشاء ونشر الواجهات الخلفية المتطورة وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة بسلاسة بحاجة إلى برمجة أو خبرة فنية واسعة النطاق. نظرًا لأن التطبيقات التي تم إنشاؤها متاحة لمنصات مختلفة، على سبيل المثال، Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، فإن اختبار قابلية الاستخدام الشامل يضمن أن هذه التطبيقات تقديم تجارب مستخدم استثنائية باستمرار عبر جميع الأنظمة الأساسية والتكوينات.

لتوضيح فعالية اختبار قابلية الاستخدام في سياق عملي، فكر في مشروع موقع ويب للتجارة الإلكترونية تم تطويره باستخدام منصة AppMaster no-code. تم تصميم موقع الويب لتوفير تجربة تسوق عبر الإنترنت بديهية وسلسة وآمنة لمستخدميه على أجهزة مختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. باستخدام مجموعة من أساليب اختبار قابلية الاستخدام، مثل مقابلات المستخدمين والاستطلاعات والدراسات القائمة على الملاحظة، يمكن لمصممي تجربة المستخدم تحديد الاختناقات المحتملة ومعالجتها بسرعة قبل تشغيل التطبيق. وهذا يضمن أن موقع الويب يوفر تجربة تسوق محسنة، وتجنب المخاطر الشائعة مثل التنقل المعقد، وأوقات التحميل البطيئة، وإجراءات الدفع المرهقة.

في الختام، يعد اختبار قابلية الاستخدام بمثابة أداة لا تقدر بثمن للشركات التي تسعى إلى تحسين تجربة المستخدم وتصميم تطبيقاتها البرمجية ومنتجاتها الرقمية. ومن خلال تحديد مشكلات قابلية الاستخدام ومعالجتها وحلها، يمكن للشركات تحسين أداء منتجاتها وتعزيز رضا المستخدمين ومشاركتهم، وفي النهاية تحقيق جذب أفضل للسوق وعائد أعلى على الاستثمار. في سياق الأنظمة الأساسية مثل منصة AppMaster no-code ، يمكن لاختبار قابلية الاستخدام تبسيط عمليات التطوير والنشر، مما يضمن حصول المستخدمين على تطبيقات عالية الجودة توفر تجربة سلسة ومرضية عبر مختلف المنصات والأجهزة.