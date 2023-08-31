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可供性

Aug 31, 2023

在用户体验 (UX) 和设计背景下，“可供性”是一个基本概念，指的是对象、系统或界面的属性或特征，这些属性或特征使用户清楚应该如何与其交互。可供性可以定义为表示可能采取的行动的感知信号或可见提示，该行动在执行时会实现预期结果。在软件设计中，可供性在确保用户能够快速直观地理解如何使用数字产品，从而提高整体可用性和用户满意度方面发挥着至关重要的作用。

可供性的概念最初由心理学家 James J. Gibson 在生态心理学背景下提出，此后在人机交互 (HCI) 和 UX 设计领域得到采用和扩展。 HCI 和 UX 领域的杰出人物 Don Norman 进一步发展了可供性的概念，强调它们存在于对象和用户之间的关系中，而不是对象本身的固有属性。换句话说，可供性不仅取决于对象的物理属性，还取决于用户的认知模型、他们以前的经验和文化背景。

软件设计师和开发人员努力创建提供清晰直观的功能可供性的数字产品，使用户能够轻松理解交互的可能性，而无需依赖明确的指令或反复试验。研究表明，有效的可供性设计可以显着提高用户参与度、满意度和保留率。 Forrester Consulting 代表AppMaster进行的一项研究发现，与具有较弱可供性设计的应用程序相比，具有较强可供性设计的应用程序的用户参与度提高了 45%，用户流失率降低了 32%。

AppMaster no-code平台的背景下，功能可供性是通过各种视觉提示和交互式设计元素来实现的，引导用户轻松创建强大的 Web、移动和后端应用程序。例如，该平台的drag-and-drop界面利用视觉功能，使用户可以通过单击、按住和移动对象来排列组件并创建所需的用户界面 (UI)。

此外， AppMaster使用指示符，这些指示符是视觉或听觉提示，用于传达应如何使用特定的交互组件。例如，单击时显示为按下状态的按钮可用作可单击元素的指示符。同时，显示特定设计元素功能简要描述的悬停工具提示充当另一种形式的指示符，在用户浏览平台时为他们提供实时指导。

有效的可供性设计还要求设计者考虑用户群的各种感知和认知能力。包容性设计实践，例如为色盲用户提供视觉提示或实施提高运动技能有限用户可访问性的功能，在确保数字产品满足不同用户群体方面发挥着关键作用。 AppMaster致力于通过为设计人员提供创建符合 Web 内容可访问性指南 (WCAG) 2.1 的应用程序的选项来促进包容性设计，确保各种能力的用户都能享受无缝且可访问的体验。

此外， AppMaster应用程序中的可供性通常是根据既定的设计模式和约定来设计的。这种对最佳实践和一致的 UI 设计原则的坚持有助于进一步增强可用性，允许用户以最小的学习曲线或认知开销从一个应用程序无缝过渡到另一个应用程序。

总之，可供性是用户体验和设计中的一个关键概念，指的是向用户传达其交互潜力的对象或界面的属性或特征。通过考虑用户与其交互的数字产品之间的关系，设计人员可以创建有效的可供性，以增强可用性、可访问性和整体用户满意度。 AppMaster no-code平台体现了这些设计原则，确保用户可以轻松导航和利用该平台为不同受众创建功能强大、直观且易于访问的应用程序。

探索更多术语:
亲和力图 分层设计 可用性测试 启发式评估 响应式设计 定量研究 折叠（折叠上方/折叠下方） 敏捷设计 旅程地图 用户流程 用户验收测试（UAT） 登陆页面 眼球追踪 网络辅助功能 (WCAG) 视觉设计 领先（版式）

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