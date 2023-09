Acessibilidade

No contexto da Experiência do Usuário (UX) e do Design, “affordance” é um conceito fundamental que se refere às propriedades ou características de um objeto, sistema ou interface que tornam aparente ao usuário como ele deve interagir com ele. Uma affordance pode ser definida como um sinal percebido ou uma sugestão visível que significa uma ação possível, que, quando executada, alcança o resultado desejado. No contexto do design de software, as affordances desempenham um papel crítico para garantir que os usuários possam entender de forma rápida e intuitiva como usar os produtos digitais, melhorando assim a usabilidade geral e a satisfação do usuário.

Introduzido pela primeira vez pelo psicólogo James J. Gibson no contexto da psicologia ecológica, o conceito de affordances foi desde então adotado e expandido no campo da interação humano-computador (HCI) e do design UX. Don Norman, uma figura proeminente nas áreas de HCI e UX, desenvolveu ainda mais a ideia de affordances para enfatizar que elas existem no relacionamento entre um objeto e um usuário, em vez de serem uma propriedade inerente do próprio objeto. Em outras palavras, uma affordance não é determinada apenas pelas propriedades físicas de um objeto, mas também pelo modelo cognitivo do usuário, suas experiências anteriores e seu contexto cultural.

Os designers e desenvolvedores de software se esforçam para criar produtos digitais que ofereçam recursos claros e intuitivos, permitindo aos usuários compreender facilmente as possibilidades de interação sem depender de instruções explícitas ou de tentativa e erro. A pesquisa mostrou que um design de recursos eficaz pode melhorar significativamente o envolvimento, a satisfação e a retenção do usuário. Em um estudo de 2019 conduzido pela Forrester Consulting em nome da AppMaster , descobriu-se que aplicativos com design de recursos fortes tiveram um aumento de 45% no envolvimento do usuário e uma diminuição de 32% na taxa de rotatividade quando comparados a aplicativos com design de recursos mais fracos.

No contexto da plataforma no-code AppMaster, as affordances são implementadas por meio de várias dicas visuais e elementos de design interativos que orientam os usuários na criação de aplicativos poderosos da web, móveis e back-end com facilidade. Por exemplo, a interface drag-and-drop da plataforma aproveita recursos visuais, tornando evidente que os usuários podem clicar, segurar e mover objetos para organizar componentes e criar a interface de usuário (IU) desejada.

Além disso, AppMaster utiliza significantes, que são dicas visuais ou auditivas que comunicam como um determinado componente interativo deve ser usado. Por exemplo, um botão que parece pressionado quando clicado serve como um significante para um elemento clicável. Enquanto isso, uma dica de ferramenta flutuante exibindo uma breve descrição da função de um elemento de design específico atua como outra forma de significante, fornecendo aos usuários orientação em tempo real enquanto navegam na plataforma.

O design de affordance eficaz também exige que os designers levem em consideração as diversas habilidades perceptivas e cognitivas de sua base de usuários. Práticas de design inclusivas, como fornecer dicas visuais para usuários daltônicos ou implementar recursos que melhoram a acessibilidade para usuários com habilidades motoras limitadas, desempenham um papel fundamental para garantir que os produtos digitais atendam a uma gama diversificada de usuários. AppMaster está comprometida em promover o design inclusivo, fornecendo opções para designers criarem aplicativos que sejam compatíveis com as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG) 2.1, garantindo que usuários de todos os níveis de habilidade possam desfrutar de uma experiência contínua e acessível.

Além disso, as possibilidades dos aplicativos AppMaster são frequentemente projetadas de acordo com padrões e convenções de design estabelecidos. Essa adesão às práticas recomendadas e aos princípios consistentes de design de UI ajuda a melhorar ainda mais a usabilidade, permitindo que os usuários façam uma transição perfeita de um aplicativo para outro, com curva de aprendizado mínima ou sobrecarga cognitiva.

Em resumo, affordance é um conceito crítico em UX e Design, referindo-se às propriedades ou características de um objeto ou interface que comunicam seu potencial de interação ao usuário. Ao considerar a relação entre os utilizadores e os produtos digitais com os quais interagem, os designers podem criar affordances eficazes que melhoram a usabilidade, a acessibilidade e a satisfação geral do utilizador. A plataforma no-code AppMaster exemplifica esses princípios de design, garantindo que os usuários possam navegar e utilizar facilmente a plataforma para criar aplicativos poderosos, intuitivos e acessíveis para vários públicos.