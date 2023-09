W kontekście doświadczenia użytkownika (UX) i projektowania „afordancja” to podstawowe pojęcie odnoszące się do właściwości lub cech obiektu, systemu lub interfejsu, które wyjaśniają użytkownikowi, w jaki sposób powinien z nim współdziałać. Afordancję można zdefiniować jako postrzegany sygnał lub widoczną wskazówkę oznaczającą możliwe działanie, które po wykonaniu osiąga pożądany rezultat. W kontekście projektowania oprogramowania afordancje odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że użytkownicy mogą szybko i intuicyjnie zrozumieć, jak korzystać z produktów cyfrowych, zwiększając w ten sposób ogólną użyteczność i satysfakcję użytkownika.

Pojęcie afordancji, wprowadzone po raz pierwszy przez psychologa Jamesa J. Gibsona w kontekście psychologii ekologicznej, zostało przyjęte i rozszerzone w dziedzinie interakcji człowiek-komputer (HCI) i projektowania UX. Don Norman, wybitna postać w dziedzinach HCI i UX, rozwinął koncepcję afordancji, aby podkreślić, że istnieją one w relacji między obiektem a użytkownikiem, a nie są nieodłączną właściwością samego obiektu. Innymi słowy, o afordancji decydują nie tylko właściwości fizyczne przedmiotu, ale także model poznawczy użytkownika, jego wcześniejsze doświadczenia i kontekst kulturowy.

Projektanci i programiści oprogramowania starają się tworzyć produkty cyfrowe, które oferują jasne i intuicyjne możliwości, umożliwiając użytkownikom łatwe zrozumienie możliwości interakcji bez polegania na wyraźnych instrukcjach lub próbach i błędach. Badania wykazały, że efektywne projektowanie afordancji może znacznie poprawić zaangażowanie, satysfakcję i retencję użytkowników. W badaniu przeprowadzonym w 2019 r. przez Forrester Consulting na zlecenie AppMaster stwierdzono, że aplikacje o silnym projekcie afordancji odnotowały 45% wzrost zaangażowania użytkowników i 32% spadek współczynnika rezygnacji w porównaniu z aplikacjami o słabszym projekcie afordancji.

W kontekście platformy no-code AppMaster afordancje są wdrażane za pomocą różnych wskazówek wizualnych i interaktywnych elementów projektu, które pomagają użytkownikom w łatwym tworzeniu wydajnych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Na przykład interfejs platformy drag-and-drop wykorzystuje możliwości wizualne, co pokazuje, że użytkownicy mogą klikać, przytrzymywać i przesuwać obiekty, aby rozmieszczać komponenty i tworzyć pożądany interfejs użytkownika (UI).

Dodatkowo AppMaster wykorzystuje znaczniki, czyli wizualne lub dźwiękowe wskazówki informujące, w jaki sposób należy używać konkretnego komponentu interaktywnego. Na przykład przycisk, który po kliknięciu wydaje się wciśnięty, służy jako znacznik klikalnego elementu. Tymczasem unosząca się w powietrzu podpowiedź wyświetlająca krótki opis funkcji konkretnego elementu projektu działa jak kolejna forma znacznika, zapewniając użytkownikom wskazówki w czasie rzeczywistym podczas poruszania się po platformie.

Efektywny projekt afordancji wymaga również od projektantów wzięcia pod uwagę różnych zdolności percepcyjnych i poznawczych ich użytkowników. Włączające praktyki projektowe, takie jak zapewnianie wskazówek wizualnych użytkownikom niewidomym na kolory lub wdrażanie funkcji poprawiających dostępność dla użytkowników o ograniczonych zdolnościach motorycznych, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że produkty cyfrowe są przeznaczone dla zróżnicowanego grona użytkowników. AppMaster angażuje się w wspieranie projektowania włączającego, udostępniając projektantom opcje tworzenia aplikacji zgodnych z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1, zapewniając użytkownikom o każdym poziomie umiejętności płynne i dostępne doświadczenie.

Co więcej, afordancje w aplikacjach AppMaster są często projektowane zgodnie z ustalonymi wzorcami i konwencjami projektowymi. To przestrzeganie najlepszych praktyk i spójnych zasad projektowania interfejsu użytkownika pomaga w dalszym zwiększaniu użyteczności, umożliwiając użytkownikom płynne przejście z jednej aplikacji do drugiej, przy minimalnym nakładzie nauki i nakładzie poznawczym.

Podsumowując, afordancja to kluczowa koncepcja w UX i projektowaniu, odnosząca się do właściwości lub cech obiektu lub interfejsu, które komunikują użytkownikowi jego potencjał interakcji. Uwzględniając relacje między użytkownikami a produktami cyfrowymi, z którymi wchodzą w interakcję, projektanci mogą stworzyć efektywne afordancje, które poprawią użyteczność, dostępność i ogólną satysfakcję użytkownika. Platforma AppMaster no-code jest przykładem tych zasad projektowania, zapewniając użytkownikom łatwą nawigację i wykorzystanie platformy do tworzenia wydajnych, intuicyjnych i dostępnych aplikacji dla różnych odbiorców.