In de context van gebruikerservaring (UX) en ontwerp is 'affordance' een fundamenteel concept dat verwijst naar de eigenschappen of kenmerken van een object, systeem of interface die het voor de gebruiker duidelijk maken hoe hij ermee moet omgaan. Een permitance kan worden gedefinieerd als een waargenomen signaal of een zichtbaar signaal dat een mogelijke actie aangeeft, die, wanneer uitgevoerd, het gewenste resultaat bereikt. In de context van softwareontwerp spelen de mogelijkheden een cruciale rol om ervoor te zorgen dat gebruikers snel en intuïtief kunnen begrijpen hoe ze digitale producten moeten gebruiken, waardoor de algehele bruikbaarheid en gebruikerstevredenheid worden verbeterd.

Het concept van 'affordances' werd voor het eerst geïntroduceerd door psycholoog James J. Gibson in de context van de ecologische psychologie en is sindsdien overgenomen en uitgebreid op het gebied van mens-computerinteractie (HCI) en UX-ontwerp. Don Norman, een prominent figuur op het gebied van HCI en UX, ontwikkelde het idee van 'affordances' verder om te benadrukken dat ze bestaan ​​in de relatie tussen een object en een gebruiker, in plaats van een inherente eigenschap van het object zelf te zijn. Met andere woorden: een betaalbaarheid wordt niet alleen bepaald door de fysieke eigenschappen van een object, maar ook door het cognitieve model van de gebruiker, zijn eerdere ervaringen en de culturele context.

Softwareontwerpers en -ontwikkelaars streven ernaar digitale producten te creëren die duidelijke en intuïtieve mogelijkheden bieden, waardoor gebruikers de interactiemogelijkheden gemakkelijk kunnen begrijpen zonder te vertrouwen op expliciete instructies of vallen en opstaan. Onderzoek heeft aangetoond dat effectief betaalbaarheidsontwerp de betrokkenheid, tevredenheid en retentie van gebruikers aanzienlijk kan verbeteren. Uit een onderzoek uit 2019, uitgevoerd door Forrester Consulting namens AppMaster , bleek dat applicaties met een sterk betaalbaar ontwerp een toename van 45% in de gebruikersbetrokkenheid en een afname van 32% in het klantverloop zagen in vergelijking met applicaties met een zwakker betaalbaarheidsontwerp.

In de context van het AppMaster no-code platform worden voordelen geïmplementeerd via verschillende visuele aanwijzingen en interactieve ontwerpelementen die gebruikers begeleiden bij het eenvoudig creëren van krachtige web-, mobiele en backend-applicaties. De drag-and-drop interface van het platform maakt bijvoorbeeld gebruik van visuele voordelen, waardoor het duidelijk wordt dat gebruikers objecten kunnen klikken, vasthouden en verplaatsen om componenten te rangschikken en de gewenste gebruikersinterface (UI) te creëren.

Bovendien maakt AppMaster gebruik van signifiers, dit zijn visuele of auditieve aanwijzingen die communiceren hoe een bepaalde interactieve component moet worden gebruikt. Een knop die ingedrukt lijkt wanneer erop wordt geklikt, dient bijvoorbeeld als betekenaar voor een klikbaar element. Ondertussen fungeert een zwevende tooltip met een korte beschrijving van de functie van een specifiek ontwerpelement als een andere vorm van betekenaar, waardoor gebruikers realtime begeleiding krijgen terwijl ze door het platform navigeren.

Effectief betaalbaarheidsontwerp vereist ook dat ontwerpers rekening houden met de verschillende perceptuele en cognitieve vaardigheden van hun gebruikersbestand. Inclusieve ontwerppraktijken, zoals het bieden van visuele aanwijzingen voor kleurenblinde gebruikers of het implementeren van functies die de toegankelijkheid voor gebruikers met beperkte motorische vaardigheden verbeteren, spelen een cruciale rol bij het garanderen dat digitale producten een breed scala aan gebruikers bedienen. AppMaster zet zich in voor het bevorderen van inclusief ontwerp door ontwerpers opties te bieden om applicaties te creëren die voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, zodat gebruikers van alle niveaus kunnen genieten van een naadloze en toegankelijke ervaring.

Bovendien zijn de mogelijkheden in AppMaster applicaties vaak ontworpen volgens gevestigde ontwerppatronen en conventies. Deze naleving van best practices en consistente UI-ontwerpprincipes helpt de bruikbaarheid verder te verbeteren doordat gebruikers naadloos kunnen overstappen van de ene applicatie naar de andere, met minimale leercurve of cognitieve overhead.

Samenvattend is betaalbaarheid een cruciaal concept in UX en Design, verwijzend naar de eigenschappen of kenmerken van een object of interface die het interactiepotentieel ervan aan de gebruiker communiceren. Door rekening te houden met de relatie tussen gebruikers en de digitale producten waarmee ze interacteren, kunnen ontwerpers effectieve mogelijkheden creëren die de bruikbaarheid, toegankelijkheid en algehele gebruikerstevredenheid verbeteren. Het AppMaster no-code platform is een voorbeeld van deze ontwerpprincipes en zorgt ervoor dat gebruikers gemakkelijk door het platform kunnen navigeren en deze kunnen gebruiken om krachtige, intuïtieve en toegankelijke applicaties voor verschillende doelgroepen te creëren.