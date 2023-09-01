مقابلات أصحاب المصلحة

تعد المقابلات مع أصحاب المصلحة جانبًا مهمًا من تجربة المستخدم (UX) وعملية التصميم، والتي تشمل مجموعة من التقنيات والمنهجيات المستخدمة لجمع رؤى وتعليقات ومتطلبات قيمة من أصحاب المصلحة على مختلف المستويات داخل المؤسسة. عادةً، يشمل أصحاب المصلحة هؤلاء أعضاء الفريق الداخلي، مثل مديري المنتجات والمطورين والمصممين، بالإضافة إلى أفراد خارجيين، مثل العملاء أو الشركاء أو المستخدمين النهائيين. الهدف الأساسي من المقابلات مع أصحاب المصلحة هو تسهيل الفهم الشامل لاحتياجات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم والتحديات المحتملة، والتي ستوجه في النهاية تصميم وتطوير البرنامج أو المنتج أو الخدمة المقدمة.

وفقًا لتقرير معهد إدارة المشاريع (PMI) لعام 2017، فإن 52% من المشاريع تعاني من زحف النطاق، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لعدم الوضوح فيما يتعلق بمتطلبات أصحاب المصلحة. يمكن أن تؤدي المقابلات التي يتم إجراؤها بشكل صحيح مع أصحاب المصلحة إلى تقليل مخاطر زحف النطاق بشكل كبير، والتأكد من أن كل فرد مشارك في المشروع لديه فهم واضح للنتيجة المرجوة. وهذا مهم بشكل خاص في سياق الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول حيث تكون سرعة التطوير وسرعة التطوير ذات أهمية قصوى.

عند إجراء المقابلات مع أصحاب المصلحة، من المهم استخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات للحصول على معلومات دقيقة وشاملة وقابلة للتنفيذ. قد تشمل هذه:

مقابلات فردية ومتعمقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للكشف عن وجهات نظرهم الفردية وأولوياتهم وتوقعاتهم للمشروع.

المقابلات الجماعية أو ورش العمل، لتعزيز المناقشات بين أصحاب المصلحة ذوي وجهات نظر مختلفة للتأكد من القواسم المشتركة والتوفيق بين الاختلافات.

المسوحات أو الاستبيانات لجمع البيانات حول تفضيلات أصحاب المصلحة وقيمهم وآرائهم، خاصة عندما يشارك فيها عدد كبير من أصحاب المصلحة.

الملاحظات وتحليلات التفاعل، مما يتيح تحديد الأنماط السلوكية وفهم سير عمل المستخدم في السياق.

تستلزم المقابلات الناجحة مع أصحاب المصلحة إعدادًا شاملاً، بما في ذلك تحديد أصحاب المصلحة، وتطوير أسئلة المقابلة المناسبة، والنظر في أي عوامل ثقافية أو أخلاقية أو اجتماعية قد تؤثر على جودة ودقة البيانات التي يتم الحصول عليها. يعد التوثيق الدقيق ضروريًا أيضًا لنشر رؤى أصحاب المصلحة في جميع أنحاء فريق المشروع.

على سبيل المثال، قد يقوم المصممون في AppMaster بإجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة لتحديد متطلبات لوحة معلومات إدارة المشروع الجديدة، مثل فهم الرؤية المطلوبة لحالة المشروع والمخاطر، ومستوى دقة المعلومات المقدمة، والاحتياجات المحددة لمختلف شخصيات المستخدمين. سيتم بعد ذلك استخدام الأفكار المكتسبة من هذه المقابلات لإرشاد تصميم لوحة المعلومات وتطويرها، وضمان توافقها مع توقعات أصحاب المصلحة وتسهيل تكاملها السلس مع منصة AppMaster الأوسع.

يمكن أن تكون المقابلات مع أصحاب المصلحة متكررة، حيث قد تتطور المتطلبات والتوقعات أو تتغير أثناء عملية التطوير. على هذا النحو، من الضروري الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وتكييف استراتيجيات إجراء المقابلات بسهولة حسب الضرورة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال نقاط التفتيش المتكررة وغير الرسمية، أو بشكل أكثر رسمية من خلال مراجعات المعالم المجدولة. تعد المشاركة المنتظمة لأصحاب المصلحة أمرًا حيويًا لضمان توافق نتائج المشروع مع متطلبات أصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى مخرجات ذات جودة أعلى وزيادة رضا أصحاب المصلحة.

إن نهج AppMaster الشامل لتطوير التطبيقات، إلى جانب الفهم الشامل لاحتياجات أصحاب المصلحة التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع أصحاب المصلحة، يضمن تقديم حلول برمجية عالية الجودة وقابلة للتطوير وقوية تلبي المتطلبات المتنوعة للشركات الصغيرة والمؤسسات على حد سواء. من خلال تبني المقابلات مع أصحاب المصلحة كعنصر أساسي في تجربة المستخدم وعملية التصميم، AppMaster مجهز بشكل أفضل لإنشاء تطبيقات بديهية وفعالة وفعالة تلبي حقًا احتياجات وتوقعات المستخدمين النهائيين، وبالتالي تحافظ على ميزتها التنافسية في عالم سريع الخطى. عالم تطوير التطبيقات no-code.