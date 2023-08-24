التعلم عبر الإنترنت بدون تعليمات برمجية

يشير التعلم عبر الإنترنت No-Code إلى عملية اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لبناء التطبيقات والأنظمة والمنصات دون الحاجة إلى البرمجة أو البرمجة التقليدية. تكتسب حركة no-code زخمًا في صناعة تطوير البرمجيات، مما يوفر للأفراد الذين لديهم خلفية تقنية قليلة أو معدومة فرصة للمشاركة في تطوير التطبيقات دون عناء.

بحكم التعريف، يتضمن التعلم عبر الإنترنت No-Code تعليمات برمجية عادةً استخدام أدوات ومنصات التطوير المرئي لإنشاء التطبيقات دون كتابة أي تعليمات برمجية. في هذا السياق، يستفيد المستخدمون من واجهات المستخدم الرسومية عن طريق سحب المكونات وإسقاطها، وتكوين النماذج المرئية، وتحديد منطق التطبيق لإنجاز المهام التي يتم تنفيذها عادةً باستخدام لغات الترميز التقليدية مثل JavaScript أو Python أو C#. يتيح هذا النهج للمستخدمين غير التقنيين، الذين يشار إليهم غالبًا باسم "المطورين المواطنين"، إنشاء التطبيقات، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات.

تظهر الأبحاث أن مثل هذه الحلول no-code أصبحت أكثر شيوعًا، كما أشار تقرير Gartner الأخير الذي يسلط الضوء على أنه بحلول عام 2025، ستستخدم أكثر من 75% من المؤسسات الكبيرة أدوات تطوير متعددة الخبرات no-code. وهذا يوضح الاعتماد المتزايد على منصات التطوير no-code ، والتي تمكن المؤسسات من توفير بيئة تطوير تطبيقات قابلة للتطوير ومرنة وفعالة من حيث التكلفة.

إحدى الأدوات القوية no-code هي منصة AppMaster ، والتي تتيح للعملاء إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة. يوفر هذا المنتج الذي يغير قواعد اللعبة للعملاء واجهة سهلة الاستخدام لتصميم نماذج البيانات وعمليات منطق الأعمال endpoints REST API وWSS للتطبيقات الخلفية. تدعم مرافق drag-and-drop لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول المستخدمين في إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا ومتطورة وظيفيًا بسهولة. علاوة على ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم للعملاء تحديث تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم بسلاسة دون الحاجة إلى تعديلات إضافية في App Store أو Play Market.

هناك جانب آخر ملفت للنظر في التعلم عبر الإنترنت No-Code وهو إمكانات النماذج الأولية السريعة التي يوفرها. تتيح الأنظمة No-code للمستخدمين تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة، مقارنة بعملية تطوير البرامج التقليدية. وفقًا لتقرير Forrester حول منصات التطوير no-code ، يمكن للحلول no-code تحسين سرعة تطوير التطبيقات وتسليمها بنسبة 50-90%. علاوة على ذلك، يمكن لمنصة AppMaster إنشاء تطبيقات جديدة في أقل من 30 ثانية وإزالة أي ديون فنية من خلال إعادة إنشاء التطبيقات كلما تغيرت المتطلبات.

التعلم عبر الإنترنت No-Code له أيضًا تأثير عميق على صيانة التطبيقات. لا تقتصر دورة حياة تطوير البرمجيات على بناء التطبيقات فحسب، بل تتعلق أيضًا بصيانتها وتحديثها. يمكن للأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster إعادة إنشاء التطبيقات من البداية والسماح بالتحديثات المنتظمة دون حدوث مشكلات في التعليمات البرمجية القديمة أو إعاقة قابلية التوسع.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل التعلم عبر No-Code التدريس والتعلم بتنسيقات مختلفة، مثل دروس الفيديو والندوات عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية والبودكاست والدورات المتخصصة حيث يكتسب المستخدمون مهارات مهمة في التطوير no-code. تشمل بعض منصات التعلم الشهيرة عبر الإنترنت Coursera وUdemy وLinkedIn Learning، والتي تقدم دورات متخصصة حول التطوير no-code والموضوعات ذات الصلة. لا تلبي هذه الدورات التدريبية المستخدمين على مستوى المبتدئين فحسب، بل أيضًا المستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في تعلم جوانب محددة تتعلق بالأدوات والتقنيات no-code.

على الرغم من أن الأنظمة no-code تعمل على تبسيط عملية إنشاء التطبيقات ونشرها، إلا أن هذا لا يعني أن أساليب البرمجة التقليدية أصبحت قديمة. يساهم التعلم عبر الإنترنت No-Code أيضًا في سد الفجوة بين الخبراء التقنيين والمستخدمين غير التقنيين من خلال تعريفهم بالجوانب الأساسية لتطوير البرمجيات. يساعد هذا التعلم المستخدمين على فهم الهياكل والتقنيات الأساسية بشكل أفضل، مما يفتح الأبواب لمزيد من التواصل والتعاون بكفاءة.

يوفر التعلم عبر الإنترنت No-Code فرصة فريدة للأفراد لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لإنشاء التطبيقات دون التعامل مع لغات البرمجة المعقدة. نظرًا لأن المزيد من المؤسسات تتبنى منصات no-code لتلبية احتياجات تطوير التطبيقات الخاصة بها، فإن نموذج التعلم الجديد هذا يوفر فرصًا لا مثيل لها لبناء تطبيقات متطورة وقوية بطريقة ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها وفي الوقت المناسب. إن ظهور منصات التطوير no-code low-code ، مثل AppMaster ، هو شهادة على حقيقة أن تطوير البرمجيات يشهد تحولًا تحويليًا، مما يجعل بناء التطبيقات عالية الجودة أكثر جدوى للجميع.