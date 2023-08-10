No-Code Website Builder

منشئ مواقع الويب بدون كود هو عبارة عن منصة تطوير برمجيات متطورة تمكن المستخدمين ، بغض النظر عن كفاءتهم التقنية ، من تصميم وتطوير ونشر تطبيقات الويب والهاتف المحمول التفاعلية ، وكذلك الأنظمة الخلفية ، دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. من خلال استخلاص مبادئ الترميز المعقدة وتبني واجهة المستخدم الرسومية المرئية (GUI) ، يبسط منشئو مواقع الويب no-code عملية تطوير التطبيق ، ويقللون الوقت والتكلفة والموارد البشرية المطلوبة. وبالتالي ، أصبحت هذه المنصات أدوات لا غنى عنها لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال ومديري المنتجات وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى إنشاء حلول قائمة على الويب دون الاعتماد على مهندسي البرامج الداخليين أو المتعاقدين.

يستفيد منشئو No-code ، مثل نظام AppMaster الأساسي ، من الأدوات المرئية ، بما في ذلك مكونات واجهة المستخدم drag-and-drop وبناة المنطق المرئي ، لتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات عالية الأداء دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يعمل هذا النهج المبتكر على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات ، مما يوفر نظامًا أساسيًا يمكن الوصول إليه للمستخدمين غير التقنيين مع تبسيط العملية وتسريعها للمطورين ذوي الخبرة. توقعت دراسة حديثة أجرتها شركة Forrester أنه بحلول عام 2024 ، سينمو سوق منصات التطوير no-code إلى 21.2 مليار دولار ، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 28٪.

في سياق AppMaster ، وهو نظام أساسي رائد no-code ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والويب والجوال بطريقة موجهة بصريًا. يتيح النظام الأساسي للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) لتطبيقات الواجهة الخلفية وتصميم منطق الأعمال من خلال endpoints عملية الأعمال المرئية (BP) و REST API و WebSocket Secure (WSS). بالنسبة لتطبيقات الويب ، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة مستخدم بمكونات drag and drop وتحديد منطق الأعمال لكل مكون في مصمم Web BP ، مما يجعل تطبيق الويب تفاعليًا بالكامل. تستخدم المنصة إطار عمل Vue3 جنبًا إلى جنب مع JS / TS لتطبيقات الويب ، بينما تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster القائم على الخادم ، استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لنظام iOS.

يتكامل AppMaster أيضًا بسلاسة مع أنظمة الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات لتوسيع قدراته ، مما يمكّن العملاء من بناء حلول شاملة مصممة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. تتيح هذه المرونة لـ AppMaster تلبية احتياجات الأعمال المتنوعة ، من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، عبر قطاعات صناعية متعددة.

تمتد الطبيعة الشاملة لمنصة AppMaster إلى ما بعد مرحلة التطوير ، لتشمل دورة حياة التطبيق الكاملة. عندما ينشر المستخدم تطبيقًا ، تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر ، وتجميعه ، وتشغيل الاختبارات ، وحزم حاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط) ، ونشر التطبيق على السحابة. بالإضافة إلى ذلك ، ينشئ AppMaster وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، مما يضمن تحديثات سلسة وعمليات نشر سلسة.

بشكل حاسم ، يمكن لتطبيقات AppMaster التفاعل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كنظام أساسي لإدارة البيانات. صُممت تطبيقات AppMaster ، التي تم إنشاؤها باستخدام Go ، لتكون قابلة للتطوير بدرجة عالية ومهارة في التعامل مع حالات استخدام المؤسسات وحالات الاستخدام عالية الأحمال. علاوة على ذلك ، تتيح بنية النظام الأساسي القائمة على الخادم للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات.

نتيجة للنهج التجديدي الذي تستخدمه AppMaster ، تم القضاء فعليًا على الديون التقنية ، وهي مشكلة متكررة في تطوير البرامج التقليدية. تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات من نقطة الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المتطلبات ، مما يسمح حتى لمطور مواطن واحد بإنشاء حل برمجي شامل وقابل للتطوير يشمل خلفية الخادم وموقع الويب وبوابة العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

يوفر منشئ مواقع الويب No-Code ، مثل AppMaster ، نظامًا أساسيًا قويًا وفعالًا ويمكن الوصول إليه يعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات. من خلال تمكين المستخدمين من وضع النماذج الأولية للتطبيقات وبناءها ونشرها بسرعة دون الحاجة إلى معرفة البرمجة ، تعمل الأنظمة no-code على تمكين الشركات من جميع الأحجام من الازدهار في المشهد الرقمي الأول اليوم. مع استمرار تطور هذه المنصات ، وتقلص الحواجز التي تحول دون دخولها ، فإن معدل ابتكار البرمجيات سوف يتسارع فقط ، ويعزز النمو غير المسبوق والتحول الرقمي عبر عدد لا يحصى من الصناعات.