مكون </ h2>

في سياق التطوير بدون رمز ، "المكون" هو عنصر تم إنشاؤه مسبقًا وقابل لإعادة الاستخدام ووحدات معيارية يمثل وظيفة معينة أو عنصر واجهة مستخدم (UI) داخل تطبيق ما. المكونات هي اللبنات الأساسية لإنشاء واجهة مستخدم للتطبيق ومنطق الواجهة الخلفية دون الحاجة إلى الترميز أو البرمجة التقليدية. تم تصميم هذه المكونات لتمكين المطورين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة وقابلة للتطوير بسهولة.

مع ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، تساعد المكونات الشركات والمطورين في التغلب على حواجز الوقت والتكلفة والتعقيد. يتيح دمج المكونات في نظام no-code إنشاء التطبيقات بسرعة وسهولة صيانتها. ذكرت شركة McKinsey and Company أن الأنظمة الأساسية no-code يمكن أن تؤدي إلى تقليل وقت تطوير التطبيقات بنسبة 50-90٪ وخفضًا بنسبة 30-60٪ في التكلفة الإجمالية للملكية.

المكونات المتاحة داخل منصة AppMaster متعددة الاستخدامات ويمكن تصميمها للتعامل مع حالات الاستخدام والصناعات المختلفة. وهي تتراوح من عناصر واجهة المستخدم البسيطة مثل الأزرار ومربعات النص والتسميات والقوائم المنسدلة إلى التركيبات المتقدمة مثل شبكات البيانات والمخططات والنماذج والخرائط والمزيد. تم تصميم كل مكون مع مراعاة القابلية للتوسيع ، مما يسمح بالتخصيص والتخصيص وتعديل السلوك بناءً على متطلبات المستخدم.

علاوة على ذلك ، في مجال الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمكونات أيضًا أن تشمل وظائف الواجهة الخلفية ، مثل نماذج البيانات ومنطق الأعمال و REST API و WebSockets وسير العمل. تسمح مكونات الواجهة الخلفية للمطورين ببناء منطق معقد ، وأتمتة العمليات ، ودمج ميزات متقدمة ، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ، دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمكونات no-code توسيع فائدتها من خلال التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية ومصادر البيانات ، مثل أنظمة CRM وبوابات الدفع ومنصات الوسائط الاجتماعية.

تتضمن بعض الأمثلة على المكونات التي no-code والتي يمكن العثور عليها داخل منصة AppMaster ما يلي:

نماذج البيانات: تسمح هذه المكونات للمستخدمين بتحديد بنية بيانات تطبيقاتهم ، بما في ذلك الجداول والحقول والعلاقات والقيود ، بصريًا وبديهيًا ، دون الحاجة إلى التفاعل مع SQL أو كتابة أي رمز.

تسمح هذه المكونات للمستخدمين بتحديد بنية بيانات تطبيقاتهم ، بما في ذلك الجداول والحقول والعلاقات والقيود ، بصريًا وبديهيًا ، دون الحاجة إلى التفاعل مع SQL أو كتابة أي رمز. عمليات الأعمال: تمثل هذه المكونات التدفق المنطقي للتطبيق ، وتحديد الإجراءات ، والشروط ، والحلقات ، ونقاط القرار التي تشكل العمود الفقري لوظائف التطبيق. يمكن للمستخدمين تصميم هذه العمليات في بيئة مرئية ومحاكاة واختبار منطقهم قبل النشر في تطبيق مباشر.

تمثل هذه المكونات التدفق المنطقي للتطبيق ، وتحديد الإجراءات ، والشروط ، والحلقات ، ونقاط القرار التي تشكل العمود الفقري لوظائف التطبيق. يمكن للمستخدمين تصميم هذه العمليات في بيئة مرئية ومحاكاة واختبار منطقهم قبل النشر في تطبيق مباشر. REST API ونقاط نهاية WebSocket: تسمح هذه المكونات للتطبيقات بالاتصال بالأنظمة والخدمات الخارجية ، مما يسمح بالتكامل السلس مع واجهات برمجة التطبيقات وتبادل البيانات في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين إعداد قواعد المصادقة والترخيص لضمان أن المستخدمين والتطبيقات المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى البيانات endpoints الخاصة بهم.

تسمح هذه المكونات للتطبيقات بالاتصال بالأنظمة والخدمات الخارجية ، مما يسمح بالتكامل السلس مع واجهات برمجة التطبيقات وتبادل البيانات في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين إعداد قواعد المصادقة والترخيص لضمان أن المستخدمين والتطبيقات المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى البيانات الخاصة بهم. عناصر واجهة المستخدم التفاعلية: تشكل هذه المكونات ، مثل حقول النموذج والأزرار والقوائم ، أساس واجهة مستخدم التطبيق. يمكن تخصيصها وتصميمها لتلائم العلامات التجارية لأي تطبيق ومتطلبات تجربة المستخدم.

يمكن أن يؤدي إنشاء التطبيقات باستخدام مكونات no-code إلى تقليل وقت التطوير بشكل كبير مقارنة بأساليب الترميز التقليدية. وفقًا لدراسة التأثير الاقتصادي الشامل لشركة Forrester Research ، يمكن أن تؤدي الأنظمة no-code إلى خفض بنسبة 35٪ في تكاليف عمالة التطوير وخفض تكاليف عمالة الصيانة بنسبة 12٪.

تعرض المكونات المتوفرة في AppMaster معًا الإمكانات الكاملة لمنصات no-code لتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات يمكنها التنافس مع التطبيقات المشفرة تقليديًا من حيث الوظائف والجماليات والأداء والأمان. باستخدام مجموعات الأدوات التمكينية هذه ، يمكن للمستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات شاملة بسهولة ، مما يسمح للشركات بالتركيز على ابتكار منتجاتها وخدماتها دون عبء دورات التطوير الطويلة أو الموارد الهندسية المكلفة.

تمثل المكونات في سياق no-code نقلة نوعية مهمة في تطوير التطبيق. إنها تمكن من إنشاء تطبيقات معقدة بدون تشفير تقليدي ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية والسماح للشركات بالبقاء رشيقة ومبتكرة وتنافسية في عالم رقمي متزايد.