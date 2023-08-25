التوقيع الإلكتروني بدون رمز

يشير التوقيع الإلكتروني No-Code إلى تنفيذ واستخدام التوقيعات الإلكترونية في سياق تطوير no-code ، مما يسهل التوقيع والتحقق من المستندات أو النماذج الرقمية دون الحاجة إلى الترميز اليدوي. تعتبر هذه الميزة ذات أهمية كبيرة في العصر الرقمي اليوم، حيث أصبحت المعاملات غير الورقية والاتفاقيات الملزمة قانونًا هي القاعدة ببطء. ومع انتشار الأدوات no-code مثل AppMaster ، يستطيع المطورون وغير المطورين على حدٍ سواء دمج حلول التوقيع الإلكتروني في تطبيقاتهم بشكل أكثر كفاءة وأمانًا وفعالية من حيث التكلفة.

تتيح المنصات No-code ، كما يوحي الاسم، للمستخدمين إنشاء تطبيقات وبرامج دون كتابة تعليمات برمجية فعلية، وذلك باستخدام واجهة مرئية ومكونات معدة مسبقًا. منصة AppMaster ، على سبيل المثال، هي أداة قوية no-code تقوم بإنشاء كود مصدر التطبيق الحقيقي من المخططات المحددة من قبل المستخدم وتتعامل مع جميع عمليات الاستضافة والنشر في السحابة أو محليًا. وهو يدعم التطوير عبر منصات متعددة، مثل الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، باستخدام تقنيات متنوعة مثل Vue3 Framework وGolang وKotlin و Jetpack Compose و SwiftUI. بفضل مصمم نماذج البيانات المرئية، وواجهة السحب والإفلات لواجهة مستخدم الويب والجوال، ومصممي عمليات الأعمال المرئية (BP)، فإنه يقلل بشكل كبير من منحنى التعلم والجهد المطلوب لإنشاء حل برمجي والحفاظ عليه.

عندما يتعلق الأمر بدمج وظيفة التوقيع الإلكتروني في سياق no-code ، ينصب التركيز الأساسي على تمكين عمليات التوقيع السلسة والآمنة والمتوافقة لمختلف التطبيقات والصناعات. تضمن التوقيعات الإلكترونية طرقًا آمنة وملزمة قانونًا للتوقيع على المستندات الرقمية والترخيص بها، وهو أمر ضروري في العديد من حالات الاستخدام مثل التجارة الإلكترونية والتمويل والقانون والعقارات والرعاية الصحية والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، تساهم التوقيعات الإلكترونية في تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالوثائق الورقية وتحسين تجربة العملاء بشكل كبير من خلال تقليل الوقت المستغرق في توقيع المستندات ومعالجتها.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة Forrester Research، من المتوقع أن ينمو سوق التوقيع الإلكتروني العالمي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 32.5%، ليصل إلى 6.1 مليار دولار بحلول عام 2026. ويشير هذا النمو السريع إلى زيادة الطلب والقبول للتوقيع الإلكتروني. - التوقيعات في مختلف القطاعات. قد تشمل فوائد اعتماد حلول التوقيع الإلكتروني no-code داخل الشركات تقليل أوقات الاستجابة للموافقات على المستندات، وتعزيز التدابير الأمنية مثل التشفير والمصادقة، وتحسين الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية مثل قانون التوقيعات الإلكترونية في التجارة العالمية والوطنية (ESIGN) )، وقانون المعاملات الإلكترونية الموحد (UETA)، وتنظيم خدمات التعريف والثقة الإلكترونية (eIDAS) في الاتحاد الأوروبي، وسير العمل والعمليات المبسطة بشكل عام.

في تنفيذ التوقيع الإلكتروني no-code ، يمكن للمطورين دمج وظيفة التوقيع الإلكتروني في التطبيقات المصممة خصيصًا من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات (واجهات برمجة التطبيقات) أو SDKs (مجموعات تطوير البرامج) التي يوفرها بائعو التوقيع الإلكتروني. يسمح هذا النهج لبرامج التوقيع الإلكتروني المعدة مسبقًا والمختبرة بالكامل والمتوافقة بالاتصال بالتطبيق no-code ، مما يقلل من تكاليف التطوير ويضمن حلاً آمنًا ومتوافقًا مع القانون. يقوم AppMaster ، على سبيل المثال، بإنشاء endpoints WSS التي يمكن استخدامها للاتصال بالعديد من واجهات برمجة تطبيقات بائعي التوقيع الإلكتروني، مما يسمح بالتنفيذ السلس في تطبيقات الواجهة الخلفية أو الويب أو الهاتف المحمول المبنية على النظام الأساسي.

يمكن أن يتضمن النهج الآخر لدمج وظيفة التوقيع الإلكتروني في سياق no-code الاستفادة من المكونات أو القوالب المعدة مسبقًا والمتوفرة داخل النظام الأساسي no-code ، مما يسهل عملية دمج ميزات التوقيع الإلكتروني في التطبيق. تعمل هذه الطريقة على تبسيط جانب التكامل بشكل أكبر وتقليل الاحتكاك لغير المطورين أو المطورين المواطنين الذين قد تكون لديهم معرفة تقنية محدودة.

في الختام، يشير التوقيع الإلكتروني no-code رمز إلى التكامل المبسط واستخدام ميزات التوقيع الإلكتروني داخل التطبيقات المبنية على منصات no-code ، مثل AppMaster. مع تزايد اعتماد التقنيات الرقمية وسير العمل غير الورقي، فإن تنفيذ التوقيعات الإلكترونية في التطبيقات المصممة خصيصًا يمكن أن يفيد الشركات بشكل كبير من خلال تعزيز الأمان، وتحسين الامتثال، وخفض التكاليف، وتقديم تجربة مستخدم أفضل بشكل عام.