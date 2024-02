Unter Microservices versteht man ein modernes Softwarearchitektur-Entwurfsmuster, das sich auf die Aufteilung komplexer, monolithischer Anwendungen in kleinere, lose gekoppelte, unabhängig einsetzbare und leicht zu wartende Dienste konzentriert. Jeder dieser kleineren Dienste wird unabhängig entwickelt, bereitgestellt und verwaltet, sodass Unternehmen eine größere Agilität, Skalierbarkeit und Flexibilität bei der Entwicklung und Bereitstellung komplexer Anwendungen erreichen können. Darüber hinaus ermöglicht dieser modulare Ansatz Entwicklungsteams, parallel an verschiedenen Diensten zu arbeiten, was die Produktivität erheblich steigert und die Markteinführungszeit für neue Funktionen und Verbesserungen verkürzt .

Im Kontext von No-Code- Plattformen wie AppMaster kann die Einführung einer Microservices-Architektur den Entwicklungsprozess weiter optimieren, da sie gut mit den zugrunde liegenden Designprinzipien und -funktionen der Plattform übereinstimmt. No-code Plattformen ermöglichen es technisch nicht versierten Benutzern, Anwendungen mithilfe leistungsstarker visueller Tools und vorgefertigter Komponenten zu erstellen, sodass kein benutzerdefinierter Code geschrieben werden muss. Die Microservices-Architektur kann diese Plattformen effektiv ergänzen, indem sie eine nahtlose und effiziente Möglichkeit zur Organisation und Verwaltung der Backend-, Web- und Mobilkomponenten der Anwendung bietet.

Zu den bemerkenswerten Vorteilen der Microservices-Architektur gehören die Erleichterung schnellerer Entwicklungszyklen, eine verbesserte Ausfallsicherheit und eine effiziente Ressourcennutzung. Durch die Aufteilung einer Anwendung in kleinere Dienste können sich einzelne Teams auf bestimmte Komponenten konzentrieren und diese unabhängig voneinander schneller entwickeln und iterieren. Da außerdem jeder Dienst unabhängig bereitgestellt und skaliert werden kann, wird das Gesamtsystem ausfallsicherer und kann unterschiedliche Arbeitslasten besser bewältigen. Darüber hinaus können Microservices mithilfe verschiedener Programmiersprachen, Frameworks und Technologien entwickelt werden, sodass Unternehmen für jeden Anwendungsfall die besten Tools und Ressourcen nutzen können.

Darüber hinaus können Microservices nahtlos in verschiedene moderne Entwicklungsmethoden und -tools wie Containerisierung, CI/CD-Pipelines (Continuous Integration/Continuous Deployment) und API-gesteuerte Entwicklung integriert werden. Wenn beispielsweise ein Kunde innerhalb der AppMaster Plattform auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klickt, generiert das System den Quellcode für die Anwendungen, kompiliert sie, führt Tests durch, packt sie in Docker-Container (nur Backend) und stellt sie in der Cloud bereit . Dieser optimierte Prozess ermöglicht ein effizientes Mittel zum Erstellen und Bereitstellen von Anwendungen und passt gut zum Microservices-Ansatz.

Jüngsten Untersuchungen und Branchenumfragen zufolge nimmt die Akzeptanz von Microservices stetig zu, wobei die meisten Organisationen diese Architektur entweder übernehmen oder planen, sie in absehbarer Zukunft einzuführen. Beispielsweise ergab eine von O'Reilly durchgeführte Studie, dass über 50 % der Unternehmen Microservices in irgendeiner Form nutzten, während ein ähnlicher Bericht von Cloud Foundry darauf hinwies, dass bis zu 75 % der Unternehmen Microservices entweder nutzten oder damit experimentierten. Statistiken wie diese unterstreichen zusätzlich die Bedeutung und die potenziellen Vorteile von Microservices, insbesondere in Kombination mit no-code -Plattformen wie AppMaster.

Beispiele für die erfolgreiche Einführung von Microservices finden sich in verschiedenen Branchen, von E-Commerce-Giganten wie Amazon, eBay und Alibaba bis hin zu Technologiekonzernen wie Netflix, Uber und Spotify. Diese Organisationen demonstrieren die überzeugenden Vorteile der Einführung von Microservices und der Verbesserung der betrieblichen Effizienz, der geschäftlichen Agilität und der Benutzererfahrung.

Die Microservices-Architektur ist eine ideale Ergänzung zu no-code Plattformen wie AppMaster und passt gut zu den zentralen Designprinzipien und -funktionen der Plattform. Die Übernahme dieses Architekturmusters kann die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Wartbarkeit der Anwendungsentwicklung erheblich verbessern und es Unternehmen letztendlich ermöglichen, den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen moderner Unternehmen besser gerecht zu werden und in der schnelllebigen digitalen Landschaft von heute wettbewerbsfähig zu bleiben.