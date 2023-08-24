نظام الحجز بدون رمز

يعد نظام الحجز No-Code حلاً شاملاً وشاملاً يمكّن من إنشاء التطبيقات القائمة على الحجز وإدارتها وصيانتها، وذلك باستخدام النموذج القوي no-code. يمكّن هذا النظام المستخدمين الذين لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة من إنشاء ونشر تطبيقات الحجز عبر مجالات مختلفة، بما في ذلك الضيافة والسفر والفعاليات والمواعيد، من خلال واجهة مرئية بديهية. من خلال الاستفادة من إمكانات النظام الأساسي no-code ، يمكن لأصحاب الأعمال والمديرين والمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات حجز متطورة وتخصيصها لتلبية متطلبات محددة، دون الغوص في لغات البرمجة المعقدة أو توظيف فرق تطوير مخصصة.

الهدف الأساسي لنظام الحجز No-Code هو تبسيط عملية التطوير والصيانة مع الحفاظ على المرونة وقابلية التوسع المرتبطة بالتطبيقات التقليدية القائمة على التعليمات البرمجية. AppMaster ، أداة قوية no-code تهدف إلى إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول، وتجسد جوهر هذا النظام من خلال وظائفه القوية وتصميمه سهل الاستخدام. إنه يتميز بمكونات مركزية بصريًا، مثل نماذج البيانات والعمليات التجارية (BPs) وتصميمات واجهة المستخدم drag-and-drop ، والتي تعيد تعريف كيفية إنشاء وإطلاق تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

تشير الأبحاث والاتجاهات إلى أن حركة no-code تكتسب زخمًا، حيث من المتوقع أن يصل سوق منصات التطوير no-code عالميًا إلى 45.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعرض معدل نمو هائل يبلغ 28.1٪ خلال الفترة المتوقعة. يمكن أن يعزى هذا النمو السريع إلى المشهد الرقمي سريع التطور والحاجة المتزايدة إلى حلول تطوير تطبيقات فعالة من حيث التكلفة وسريعة وفعالة. وفي هذا السياق، يحمل نظام الحجز No-Code إمكانات هائلة، لأنه يلبي الطلب المتزايد على تطبيقات الحجز الفعالة والمبسطة والمرنة مع معالجة التحديات والقيود في تطوير البرمجيات التقليدية.

إحدى المزايا الرئيسية لنظام الحجز No-Code هو التخلص من الديون الفنية. مع كل تغيير في المتطلبات أو وحدات التطبيق، يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر، مما يضمن بقاء المنتج النهائي محدثًا وخاليًا من عناصر البرمجة المتراكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توافق AppMaster مع قواعد بيانات Postgresql واستخدامه لـ Go (golang) للواجهة الخلفية، وVue3 للويب، وKotlin، Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول يجعله حلاً متعدد الاستخدامات وقابل للتطوير لحالات الاستخدام المتنوعة، بما في ذلك الحالات عالية الاستخدام. - سيناريوهات التحميل والمؤسسات.

علاوة على ذلك، يتيح نظام الحجز No-Code للمستخدمين إنشاء وتكوين عمليات التكامل مع المنصات الخارجية وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات، مما يضمن إمكانية التشغيل البيني السلس مع الأنظمة والخدمات الحالية. ويمكن بناء عمليات التكامل هذه بشكل بديهي باستخدام المصممين المرئيين، مما يلغي الحاجة إلى المعرفة والخبرة التقنية المتعمقة. يقوم كل مشروع أيضًا بإنشاء وثائق تلقائية، مثل Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يبسط عملية مشاركة المعلومات مع الأطراف الخارجية ويضمن تعاونًا أسهل، إذا دعت الحاجة.

تكمن الفائدة المهمة الأخرى لنظام الحجز No-Code في قدرته على تلبية متطلبات العمل المتغيرة دون الحاجة إلى تحديث التطبيقات المنشورة. يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم بإجراء تحديثات سلسة لواجهة مستخدم الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، مما يقلل من النفقات الإدارية والتكاليف المرتبطة بالتوزيعات وعمليات الإرسال المتكررة.

يتيح نظام الحجز A No-Code التصميم السريع، وتطوير، ونشر تطبيقات الحجز عبر مجالات مختلفة باستخدام منصات قوية no-code مثل AppMaster. ومن خلال الاستفادة من عناصر مثل نماذج البيانات المرئية والعمليات التجارية وتصميمات واجهة المستخدم drag-and-drop ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات متطورة تلبي متطلبات عمل محددة، دون تكبد ديون فنية أو الحاجة إلى خبرة برمجية كبيرة. توفر منصة AppMaster قابلية توسع وقابلية تشغيل تفاعلي لا مثيل لها، مما يجعلها بيئة مثالية لعدد لا يحصى من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، الذين يحتاجون إلى حلول حجز مخصصة وعالية الجودة.