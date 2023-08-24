اختبار A/B بدون تعليمات برمجية

يشير اختبار A/B No-Code إلى عملية مقارنة نسختين أو أكثر من التطبيق أو مكون التطبيق دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية. أصبحت هذه التقنية القوية ممكنة بفضل المنصات no-code مثل AppMaster ، والتي تمكن المستخدمين من تصميم التطبيقات وتطويرها وصيانتها باستخدام واجهات مرئية، مما يجعل من السهل تنفيذ التغييرات واختبار تأثيراتها. الهدف الأساسي لاختبار No-Code A/B هو تحديد الاختلاف الأكثر فعالية الذي يزيد من تفاعل المستخدم ومعدلات التحويل والأداء العام.

قبل التعمق في تفاصيل اختبار A/B No-Code ، من الضروري فهم مفهوم اختبار A/B بشكل عام. في سياق تطوير البرمجيات، يعد اختبار A/B من أفضل الممارسات الراسخة لتحسين تجارب المستخدم وزيادة أداء التطبيق إلى الحد الأقصى. تتضمن العملية تقسيم جمهور التطبيق إلى شرائح وتقديم كل شريحة بإصدار مختلف قليلاً من التطبيق. تتم بعد ذلك مقارنة مقاييس الأداء عبر الأشكال المختلفة لتحديد النهج الأكثر فعالية في تحقيق أهداف محددة.

تقليديًا، يتطلب اختبار A/B جهدًا كبيرًا في التطوير، حيث سيحتاج المطورون إلى كتابة واختبار ونشر إصدارات متعددة من قاعدة التعليمات البرمجية للتطبيق. يمكن أن يكون ذلك كثيف العمالة، ويستغرق وقتًا طويلاً، وعرضة للأخطاء. مع ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمستخدمين الآن إجراء اختبار A/B دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية. توفر هذه الأنظمة الأساسية أدوات مرئية لتصميم مكونات التطبيق واختبارها وتكرارها، وتسهل إنشاء أشكال مختلفة من الواجهة الخلفية أو الواجهة الأمامية أو تجربة المستخدم للتطبيق.

يتيح أسلوب AppMaster الفريد لتطوير التطبيقات للمستخدمين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة من خلال المخططات المرئية، مما يؤدي إلى إنشاء تطبيقات كاملة التكوين بسرعة من هذه المخططات أثناء تغيرها. تتناسب هذه القدرة على إنشاء التطبيقات وتعديلها بصريًا بشكل مثالي مع اختبار No-Code A/B، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء أشكال متعددة لمكون التطبيق، ومراقبة أدائها، والتكرار السريع لتصميماتهم بناءً على البيانات المجمعة.

يمكن تطبيق اختبار A/B No-Code بطرق مختلفة، اعتمادًا على المتطلبات المحددة للتطبيق. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين اختبار عناصر مختلفة لواجهة المستخدم (UI)، مثل الأزرار أو القوائم أو النماذج، لتحديد التصميم الذي يشجع على أكبر قدر من مشاركة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختبار تدفقات المستخدم المختلفة، مثل عمليات الإعداد، لفهم تسلسل التفاعلات الذي يؤدي إلى أعلى نسبة احتفاظ بالمستخدمين. يمكن أيضًا اختبار اختلافات الواجهة الخلفية لتقييم التأثير على تحميل الخادم وأوقات الاستجابة والأداء العام للنظام.

فوائد اختبار A/B No-Code عديدة. في المقام الأول، يسمح للمستخدمين بتحسين تطبيقاتهم بناءً على الرؤى المستندة إلى البيانات، مما يضمن أن حلولهم مصممة خصيصًا لجمهورهم المستهدف. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات بدون أي ديون فنية، فإنه يسمح بالتكرار السريع للتصميمات، مما يجعل عملية اختبار A/B أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من طرق التطوير التقليدية.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون اختبار A/B No-Code مفيدًا بشكل خاص في سياقات المؤسسة، حيث يمكن أن يؤثر تعظيم اعتماد المستخدم ومشاركته بشكل كبير على النتيجة النهائية. وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة أبردين، فإن الشركات التي تطبق اختبار A/B تشهد باستمرار زيادة بنسبة 56% في معدلات التحويل مقارنة بنظيراتها. من خلال دمج اختبار No-Code A/B في عمليات التطوير الخاصة بها، يمكن للمؤسسات الاستفادة من هذه الإمكانات وتحسين أداء تطبيقاتها دون تكبد التكاليف والوقت المرتبط بالتطوير التقليدي.

في الختام، يعد اختبار A/B No-Code طريقة قوية لتحسين أداء التطبيق من خلال مقارنة الاختلافات المختلفة دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية. بفضل الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء مكونات التطبيق وتعديلها بشكل مرئي، مما يتيح التكرار السريع وتطوير التطبيقات المستندة إلى البيانات. من خلال الاستفادة من اختبار No-Code A/B في مشاريعهم، يمكن للمستخدمين تصميم تطبيقات أكثر فعالية تلبي احتياجات جمهورهم المستهدف، كل ذلك مع توفير الوقت وتقليل تكاليف التطوير.