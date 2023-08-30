Лучшие практики CI/CD (непрерывная интеграция и непрерывная доставка/развертывание) относятся к набору руководящих указаний и принципов, направленных на улучшение жизненного цикла разработки программного обеспечения путем обеспечения эффективной и непрерывной интеграции кода с последующим быстрым и плавным переходом от этапов разработки к этапам выпуска. . Эти методы включают в себя автоматизацию, совместную работу, согласованность кода и постоянное улучшение для оптимизации рабочего процесса, уменьшения количества ошибок и ускорения выпуска высококачественного программного обеспечения.

Конвейер CI/CD состоит из нескольких этапов, каждый из которых состоит из конкретных передовых практик, способствующих эффективной разработке программного обеспечения и упрощенному развертыванию. В AppMaster платформа no-code включает в себя лучшие практики CI/CD на каждом этапе, гарантируя, что клиенты смогут развертывать надежные и масштабируемые приложения за долю времени, требуемого традиционными методами разработки.

1. Управление исходным кодом . Использование системы контроля версий, такой как Git, Mercurial или Subversion, имеет решающее значение для отслеживания изменений в кодовой базе и обеспечения бесперебойного сотрудничества между членами команды. Это позволяет разработчикам работать над отдельными ветвями, тем самым уменьшая конфликты и обеспечивая согласованность всего проекта. AppMaster генерирует исходный код для серверных, веб- и мобильных приложений, позволяя клиентам с подпиской Enterprise получать доступ к своим версиям кода и эффективно управлять ими.

2. Автоматизированный процесс сборки . Автоматизация процесса сборки необходима для быстрой обратной связи и раннего обнаружения дефектов. Непрерывная интеграция требует от разработчиков объединить свой код в общий репозиторий, который затем автоматически создается и тестируется. AppMaster оптимизирует этот процесс, создавая приложения с нуля при каждом обновлении чертежей, исключая техническую задолженность и обеспечивая быструю итерацию.

3. Проверка кода и обеспечение качества . Регулярные проверки кода и обеспечение качества (QA) играют жизненно важную роль в обнаружении и устранении дефектов на ранних этапах жизненного цикла разработки. Они способствуют развитию культуры сотрудничества, обмена знаниями и постоянного совершенствования. Внедрение инструментов статического анализа кода, автоматического тестирования и тестирования производительности может значительно повысить общее качество кода, тем самым сокращая время, необходимое для контроля качества.

4. Автоматическое развертывание . Автоматическое развертывание гарантирует быстрое и беспрепятственное развертывание последней версии программного обеспечения в различных средах, включая промежуточное тестирование, тестирование и производство. AppMaster берет на себя компиляцию приложений, выполнение тестов, упаковку в контейнеры Docker и развертывание в облаке, гарантируя, что клиенты смогут последовательно и эффективно запускать свои приложения без ручного вмешательства.

5. Мониторинг и обратная связь . Внедрение надежных решений для мониторинга и обеспечение прозрачности рабочего процесса CI/CD имеет важное значение для выявления узких мест и повышения эффективности. Решения для мониторинга, такие как журналы, отчеты об ошибках и данные о производительности, предоставляют бесценную информацию о работоспособности и производительности приложений. AppMaster позволяет клиентам получать своевременные обновления и отзывы для всей системы, включая серверные, веб- и мобильные приложения.

6. Масштабируемость и отказоустойчивость . Создание масштабируемых и отказоустойчивых приложений имеет решающее значение для удовлетворения растущего спроса и обеспечения бесперебойного обслуживания. AppMaster генерирует приложения с помощью Go (golang) для серверной части, платформы Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также серверного подхода с использованием Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI для мобильных приложений. В результате клиенты могут создавать эффективные, масштабируемые и высокопроизводительные приложения, отвечающие разнообразным требованиям.

7. Интеграция со сторонними инструментами и службами . Интеграция с внешними инструментами и службами, такими как базы данных, API и облачные платформы, позволяет разработчикам использовать специализированные функции, оптимизировать рабочие процессы и улучшать общую экосистему программного обеспечения. Приложения AppMaster могут беспрепятственно взаимодействовать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основного хранилища данных, используя мощные функции и обеспечивая совместимость между системами.

В заключение отметим, что лучшие практики CI/CD имеют решающее значение для улучшения жизненного цикла разработки программного обеспечения, сокращения времени вывода на рынок и обеспечения согласованности и надежности всех проектов. Платформа AppMaster no-code не только ускоряет процесс разработки приложений в 10 раз, но также включает в себя эти лучшие практики для создания высокопроизводительных приложений корпоративного уровня без технического долга.