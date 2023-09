Bonnes pratiques CI/CD

Les meilleures pratiques CI/CD (intégration continue et livraison/déploiement continu) font référence à un ensemble de lignes directrices et de principes visant à améliorer le cycle de vie du développement logiciel en garantissant une intégration efficace et continue du code, suivie d'une transition rapide et transparente des étapes de développement aux étapes de publication. . Ces pratiques englobent l'automatisation, la collaboration, la cohérence du code et l'amélioration continue pour optimiser le flux de travail, réduire les erreurs et accélérer la livraison de logiciels de haute qualité.

Le pipeline CI/CD constitue plusieurs étapes, chacune composée de bonnes pratiques spécifiques qui favorisent un développement logiciel efficace et un déploiement rationalisé. Chez AppMaster, la plateforme no-code intègre les meilleures pratiques CI/CD à chaque étape, garantissant ainsi aux clients de déployer des applications robustes et évolutives en une fraction du temps requis par les méthodes de développement traditionnelles.

1. Gestion du contrôle de source : l'utilisation d'un système de contrôle de version tel que Git, Mercurial ou Subversion est cruciale pour suivre les modifications dans la base de code et favoriser une collaboration transparente entre les membres de l'équipe. Il permet aux développeurs de travailler sur des branches distinctes, réduisant ainsi les conflits et garantissant la cohérence dans l'ensemble du projet. AppMaster génère du code source pour les applications backend, Web et mobiles, permettant aux clients disposant d'abonnements Entreprise d'accéder et de gérer efficacement leurs versions de code.

2. Processus de construction automatisé : l'automatisation du processus de construction est impérative pour un retour rapide et une détection précoce des défauts. L'intégration continue oblige les développeurs à fusionner leur code dans un référentiel partagé, qui est ensuite construit et testé automatiquement. AppMaster rationalise ce processus en générant des applications à partir de zéro chaque fois que les plans sont mis à jour, garantissant ainsi l'absence de dette technique et facilitant une itération rapide.

3. Examens du code et assurance qualité : les examens réguliers du code et l'assurance qualité (AQ) jouent un rôle essentiel dans la détection et la correction des défauts dès le début du cycle de vie du développement. Ils favorisent une culture de collaboration, de partage des connaissances et d’amélioration continue. La mise en œuvre d'outils d'analyse de code statique, de tests automatisés et de tests de performances peut améliorer considérablement la qualité globale du code, réduisant ainsi le temps requis pour l'assurance qualité.

4. Déploiement automatisé : le déploiement automatisé garantit que la dernière version du logiciel est déployée rapidement et de manière transparente dans les différents environnements, y compris la préparation, les tests et la production. AppMaster se charge de compiler les applications, d'exécuter des tests, de les intégrer dans des conteneurs Docker et de les déployer sur le cloud, garantissant ainsi que les clients peuvent lancer leurs applications de manière cohérente et efficace sans intervention manuelle.

5. Surveillance et commentaires : La mise en œuvre de solutions de surveillance robustes et l'établissement de la transparence dans le flux de travail CI/CD sont essentiels pour identifier les goulots d'étranglement et améliorer l'efficacité. Les solutions de surveillance telles que les journaux, les rapports d'erreurs et les données de performances fournissent des informations inestimables sur l'état et les performances des applications. AppMaster permet aux clients de bénéficier de mises à jour et de commentaires en temps opportun pour l'ensemble de leur système, y compris les applications backend, Web et mobiles.

6. Évolutivité et résilience : La création d'applications évolutives et résilientes est cruciale pour répondre à la demande croissante et garantir un service ininterrompu. AppMaster génère des applications avec Go (golang) pour le backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, et une approche basée sur le serveur utilisant Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI pour les applications mobiles. En conséquence, les clients peuvent créer des applications efficaces, évolutives et hautement performantes qui répondent à diverses exigences.

7. Intégration avec des outils et services tiers : l'intégration avec des outils et services externes, tels que des bases de données, des API et des plates-formes cloud, permet aux développeurs d'exploiter des fonctionnalités spécialisées, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer l'écosystème logiciel global. Les applications AppMaster peuvent interagir de manière transparente avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que magasin de données principal, exploitant des fonctionnalités puissantes et garantissant la compatibilité entre les systèmes.

En conclusion, les meilleures pratiques CI/CD sont essentielles pour améliorer le cycle de vie du développement logiciel, réduire les délais de mise sur le marché et garantir la cohérence et la fiabilité entre les projets. La plate no-code d' AppMaster accélère non seulement le processus de développement d'applications d'un facteur 10, mais intègre également ces meilleures pratiques pour fournir des applications d'entreprise hautes performances sans dette technique.