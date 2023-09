Le migliori pratiche CI/CD (integrazione continua e distribuzione continua/distribuzione) si riferiscono a un insieme di linee guida e principi volti a migliorare il ciclo di vita dello sviluppo del software garantendo un'integrazione efficiente e continua del codice, seguita dalla transizione rapida e senza soluzione di continuità dalle fasi di sviluppo a quelle di rilascio . Queste pratiche comprendono automazione, collaborazione, coerenza del codice e miglioramento continuo per ottimizzare il flusso di lavoro, ridurre gli errori e accelerare la fornitura di software di alta qualità.

La pipeline CI/CD è costituita da più fasi, ciascuna costituita da best practice specifiche che promuovono uno sviluppo software efficiente e un'implementazione semplificata. In AppMaster, la piattaforma no-code incorpora le migliori pratiche CI/CD in ogni fase, garantendo ai clienti la possibilità di distribuire applicazioni robuste e scalabili in una frazione del tempo richiesto dai metodi di sviluppo tradizionali.

1. Gestione del controllo del codice sorgente : l'utilizzo di un sistema di controllo della versione come Git, Mercurial o Subversion è fondamentale per tenere traccia delle modifiche nella base di codice e promuovere una collaborazione continua tra i membri del team. Consente agli sviluppatori di lavorare su rami separati, riducendo così i conflitti e garantendo coerenza in tutto il progetto. AppMaster genera codice sorgente per applicazioni backend, web e mobili, consentendo ai clienti con abbonamenti Enterprise di accedere e gestire le proprie versioni del codice in modo efficace.

2. Processo di creazione automatizzato : l'automazione del processo di creazione è fondamentale per un feedback rapido e il rilevamento tempestivo dei difetti. L'integrazione continua richiede agli sviluppatori di unire il proprio codice in un repository condiviso, che viene quindi creato e testato automaticamente. AppMaster semplifica questo processo generando applicazioni da zero ogni volta che i progetti vengono aggiornati, garantendo l'assenza di debiti tecnici e facilitando una rapida iterazione.

3. Revisioni del codice e controllo della qualità : revisioni regolari del codice e controllo della qualità (QA) svolgono un ruolo fondamentale nel rilevare e correggere i difetti nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo. Promuovono una cultura di collaborazione, condivisione delle conoscenze e miglioramento continuo. L'implementazione di strumenti di analisi statica del codice, test automatizzati e test delle prestazioni può migliorare significativamente la qualità complessiva del codice, riducendo così il tempo richiesto per il QA.

4. Distribuzione automatizzata : la distribuzione automatizzata garantisce che la versione più recente del software venga distribuita rapidamente e senza problemi nei vari ambienti, inclusi staging, testing e produzione. AppMaster si occupa della compilazione delle applicazioni, dell'esecuzione dei test, dell'inserimento nei contenitori Docker e della distribuzione nel cloud, garantendo che i clienti possano avviare le proprie applicazioni in modo coerente ed efficiente senza intervento manuale.

5. Monitoraggio e feedback : l'implementazione di solide soluzioni di monitoraggio e la creazione di trasparenza nel flusso di lavoro CI/CD sono essenziali per identificare i colli di bottiglia e migliorare l'efficienza. Soluzioni di monitoraggio come log, segnalazione degli errori e dati sulle prestazioni forniscono informazioni preziose sullo stato e sulle prestazioni delle applicazioni. AppMaster consente ai clienti di usufruire di aggiornamenti e feedback tempestivi per l'intero sistema, comprese le applicazioni backend, web e mobili.

6. Scalabilità e resilienza : la creazione di applicazioni scalabili e resilienti è fondamentale per soddisfare la domanda crescente e garantire un servizio ininterrotto. AppMaster genera applicazioni con Go (golang) per il backend, framework Vue3 e JS/TS per applicazioni web e un approccio basato su server utilizzando Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI per applicazioni mobili. Di conseguenza, i clienti possono creare applicazioni efficienti, scalabili e ad alte prestazioni che soddisfano requisiti diversi.

7. Integrazione con strumenti e servizi di terze parti : l'integrazione con strumenti e servizi esterni, come database, API e piattaforme cloud, consente agli sviluppatori di sfruttare funzionalità specializzate, semplificare i flussi di lavoro e migliorare l'ecosistema software complessivo. Le applicazioni AppMaster possono interagire perfettamente con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come archivio dati primario, sfruttando potenti funzionalità e garantendo la compatibilità tra i sistemi.

In conclusione, le migliori pratiche CI/CD sono fondamentali per migliorare il ciclo di vita dello sviluppo del software, ridurre il time-to-market e garantire coerenza e affidabilità tra i progetti. La piattaforma no-code di AppMaster non solo accelera il processo di sviluppo delle applicazioni di un fattore 10 volte, ma incorpora anche queste migliori pratiche per fornire applicazioni di livello aziendale e ad alte prestazioni senza debito tecnico.