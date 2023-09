Práticas recomendadas de CI/CD

As Melhores Práticas de CI/CD (Integração Contínua e Entrega/Implantação Contínua) referem-se a um conjunto de diretrizes e princípios que visam aprimorar o ciclo de vida de desenvolvimento de software, garantindo a integração eficiente e contínua do código, seguida pela transição rápida e contínua dos estágios de desenvolvimento para lançamento. . Essas práticas abrangem automação, colaboração, consistência de código e melhoria contínua para otimizar o fluxo de trabalho, reduzir erros e acelerar a entrega de software de alta qualidade.

O pipeline de CI/CD constitui vários estágios, cada um consistindo em práticas recomendadas específicas que promovem o desenvolvimento eficiente de software e a implantação simplificada. Na AppMaster, a plataforma no-code incorpora as melhores práticas de CI/CD em todas as etapas, garantindo que os clientes possam implantar aplicativos robustos e escaláveis ​​em uma fração do tempo exigido pelos métodos de desenvolvimento tradicionais.

1. Gerenciamento de controle de origem : usar um sistema de controle de versão como Git, Mercurial ou Subversion é crucial para rastrear alterações na base de código e promover a colaboração perfeita entre os membros da equipe. Ele permite que os desenvolvedores trabalhem em filiais separadas, reduzindo assim conflitos e garantindo consistência em todo o projeto. AppMaster gera código-fonte para aplicativos back-end, web e móveis, permitindo que clientes com assinaturas Enterprise acessem e gerenciem suas versões de código de maneira eficaz.

2. Processo de construção automatizado : Automatizar o processo de construção é fundamental para feedback rápido e detecção precoce de defeitos. A Integração Contínua exige que os desenvolvedores mesclem seu código em um repositório compartilhado, que é então construído e testado automaticamente. AppMaster agiliza esse processo gerando aplicativos do zero sempre que os projetos são atualizados, garantindo que não haja dívidas técnicas e facilitando a iteração rápida.

3. Revisões de código e garantia de qualidade : Revisões regulares de código e garantia de qualidade (QA) desempenham um papel vital na detecção e correção de defeitos no início do ciclo de vida de desenvolvimento. Eles promovem uma cultura de colaboração, compartilhamento de conhecimento e melhoria contínua. A implementação de ferramentas de análise estática de código, testes automatizados e testes de desempenho pode melhorar significativamente a qualidade geral do código, reduzindo assim o tempo necessário para controle de qualidade.

4. Implantação automatizada : a implantação automatizada garante que a versão mais recente do software seja implantada de forma rápida e perfeita em vários ambientes, incluindo preparação, teste e produção. AppMaster se encarrega de compilar aplicativos, executar testes, empacotar em contêineres Docker e implantar na nuvem, garantindo que os clientes possam lançar seus aplicativos de forma consistente e eficiente, sem intervenção manual.

5. Monitoramento e Feedback : Implementar soluções robustas de monitoramento e estabelecer transparência no fluxo de trabalho de CI/CD é essencial para identificar gargalos e aumentar a eficiência. Soluções de monitoramento como logs, relatórios de erros e dados de desempenho fornecem insights valiosos sobre a integridade e o desempenho dos aplicativos. AppMaster permite que os clientes aproveitem atualizações e feedback oportunos para todo o seu sistema, incluindo back-end, web e aplicativos móveis.

6. Escalabilidade e Resiliência : Construir aplicações escaláveis ​​e resilientes é crucial para atender à crescente demanda e garantir um serviço ininterrupto. AppMaster gera aplicativos com Go (golang) para back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da web e abordagem orientada a servidor usando Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI para aplicativos móveis. Como resultado, os clientes podem criar aplicativos eficientes, escaláveis ​​e de alto desempenho que atendem a diversos requisitos.

7. Integração com ferramentas e serviços de terceiros : a integração com ferramentas e serviços externos, como bancos de dados, APIs e plataformas em nuvem, permite que os desenvolvedores aproveitem recursos especializados, simplifiquem fluxos de trabalho e aprimorem o ecossistema geral de software. Os aplicativos AppMaster podem interagir perfeitamente com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como armazenamento de dados primário, aproveitando recursos poderosos e garantindo compatibilidade entre sistemas.

Concluindo, as melhores práticas de CI/CD são fundamentais para melhorar o ciclo de vida de desenvolvimento de software, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e garantindo consistência e confiabilidade em todos os projetos. A plataforma no-code da AppMaster não apenas acelera o processo de desenvolvimento de aplicativos em um fator de 10x, mas também incorpora essas práticas recomendadas para fornecer aplicativos de nível empresarial e de alto desempenho sem dívidas técnicas.