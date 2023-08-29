أدوات وتقنيات ذات تعليمات برمجية منخفضة

تشير الأدوات والتقنيات ذات التعليمات Low-code إلى منهج حديث لتطوير البرمجيات يهدف إلى تقليل كمية الترميز اليدوي المطلوبة لإنشاء التطبيقات ونشرها بشكل كبير. توفر هذه الأدوات تجربة تطوير مرئية سهلة الاستخدام تمكن المطورين المحترفين والمستخدمين غير التقنيين، الذين يطلق عليهم غالبًا المطورين المواطنين، من إنشاء برامج مخصصة وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة وأنظمة الواجهة الخلفية بكفاءة. ترتكز حركة low-code على مبادئ المرونة والتعاون والتحسين المستمر، كما تعمل على تسريع التحول الرقمي عبر مجموعة واسعة من الشركات والصناعات.

نظرًا للطلب المتزايد على البرامج ونقص المطورين المحترفين لتلبية هذا الطلب، شهد سوق low-code نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة Gartner، من المتوقع أن يصل سوق تكنولوجيا تطوير low-code في جميع أنحاء العالم إلى 13.8 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 22.6% عن عام 2020. وتتوقع شركة Forrester Research أيضًا أن ينمو إجمالي سوق المنصات low-code بمعدل مركب. معدل نمو سنوي قدره 28.6% خلال السنوات الخمس المقبلة.

توفر الأدوات والتقنيات ذات التعليمات Low-code العديد من المزايا الرئيسية مقارنة بطرق التطوير التقليدية. ومن خلال استبدال الترميز اليدوي بواجهات تصميم مرئية drag-and-drop ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تقليل الوقت والموارد اللازمة لإنشاء التطبيقات وصيانتها بشكل كبير. وهذا يمكّن المؤسسات من تقديم الحلول بسرعة أكبر، والاستجابة لمتطلبات العمل المتغيرة بشكل أكثر فعالية، وتقليل مخاطر الديون الفنية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل النهج low-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات، وتمكين المستخدمين غير التقنيين من المشاركة في العملية والتعاون مع المطورين المحترفين لإنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة.

أحد أبرز الأمثلة على الأنظمة الأساسية low-code هو AppMaster ، وهي أداة قوية no-code مصممة لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. في حين تتوفر أدوات أخرى no-code low-code ، يبرز AppMaster بسبب بيئة التطوير الشاملة والمتكاملة (IDE) وميزاته المتطورة. باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP)، وتحديد endpoints REST API وWSS. يتيح النظام الأساسي أيضًا للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة باستخدام وظيفة drag-and-drop وبناء منطق الأعمال للمكونات الفردية باستخدام مصممي Web وMobile BP.

بمجرد أن يصبح تطبيق AppMaster جاهزًا للنشر، يمكن للعملاء ببساطة الضغط على زر "نشر" لجعل النظام الأساسي يقوم تلقائيًا بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيق واختباره، وتعبئته في حاويات عامل إرساء (الواجهة الخلفية فقط)، ونشره على السحابة. تستخدم تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها Go (golang)، وتستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتعتمد تطبيقات الهاتف المحمول على إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin، Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. يمكّن هذا النهج الذي يعتمد على الخادم العملاء من تحديث تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، مما يوفر المزيد من الراحة والمرونة.

تتوافق تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية، كما أن استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة وعديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go يسمح لتطبيقات AppMaster بتحقيق قابلية تطوير ملحوظة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. علاوة على ذلك، يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء وثائق مبهرة (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يضمن بقاء الوثائق محدثة مع تغير متطلبات التطبيق.

من خلال استخدام أدوات وتقنيات low-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تسريع عملية التطوير بشكل كبير، وخفض التكاليف، والتخلص من الديون التقنية. تعمل حركة low-code على تمكين مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة، من إنشاء حلول برمجية عالية الجودة وقابلة للتطوير بكفاءة تلبي احتياجاتهم الخاصة. ومع النمو المستمر لسوق low-code والطلب المتزايد على البرامج، فمن الواضح أن الأنظمة الأساسية low-code ستلعب دورًا مهمًا في تشكيل مستقبل تطوير التطبيقات.