دعم التعليمات البرمجية المنخفضة

يشير دعم Low-code إلى مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات والموارد التي توفرها الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ، والتي تمكن المطورين والمستخدمين من تصميم وتطوير ونشر تطبيقات كاملة الوظائف وقابلة للتطوير بسرعة مع الحد الأدنى من متطلبات الترميز اليدوي. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين الأفراد والمؤسسات من إنشاء حلول برمجية مخصصة من خلال مكونات مبنية مسبقًا وقابلة لإعادة الاستخدام وواجهات مرئية drag-and-drop وسير عمل يمكن تكوينه بسهولة.

في قلب دعم low-code يوجد مبدأ التجريد، الذي يسمح للمستخدمين بالتركيز على حل مشكلات ومتطلبات عمل محددة دون التورط في تعقيدات لغات البرمجة وأطر العمل وبيئات التطوير. يتم تحقيق ذلك من خلال مجموعة من النمذجة المرئية والقوالب المعدة مسبقًا والتكامل السلس بين مجموعات التكنولوجيا المختلفة.

وفقًا لشركة Forrester Research، من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي low-code إلى 21.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب يزيد عن 40%. ويعزى هذا النمو السريع إلى الطلب المتزايد على حلول برمجية سريعة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير يمكنها تلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للشركات والمؤسسات الحديثة.

تتضمن بعض العناصر الأساسية لدعم low-code يلي:

1. تصميم التطبيقات المرئية: توفر AppMaster وغيرها من الأنظمة الأساسية low-code واجهات سهلة الاستخدام drag-and-drop والتي تمكن المستخدمين من تصميم واجهة المستخدم ونماذج البيانات ومنطق الأعمال لتطبيقاتهم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يمكن للمستخدمين تخصيص تصميماتهم وتكرارها بسهولة بناءً على المتطلبات المحددة لمشاريعهم.

2. المكونات والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام: توفر الأنظمة الأساسية ذات Low-code مكتبة واسعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا والتي يمكن تجميعها وتخصيصها بسهولة لتناسب متطلبات التطبيقات المتنوعة. توفر هذه الأصول الكثير من الوقت والجهد، مما يتيح التطوير السريع للتطبيقات ونشرها.

3. التكامل مع الأنظمة الحالية: يمتد دعم Low-code إلى التكامل السلس مع مختلف الأنظمة القديمة وقواعد البيانات وخدمات الجهات الخارجية. يمكن لـ AppMaster ، على سبيل المثال، العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كمخزن بيانات رئيسي، مما يسمح للتطبيقات بتسخير القوة الكاملة والمرونة لنظام إدارة قواعد البيانات الشهير هذا.

4. إنشاء التعليمات البرمجية وتجميعها آليًا: يقوم AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات التي تستخدم التقنيات المتطورة مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 المدمج مع JS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS تطبيقات الهاتف الجوال. تقوم المنصة بأتمتة عمليات إنشاء التعليمات البرمجية، وتجميعها، واختبارها، وتعبئتها، مما يضمن مسارًا سلسًا وفعالًا وخاليًا من الأخطاء لتطوير التطبيقات.

5. التسليم والنشر المستمر: يدعم AppMaster التسليم المستمر ونشر التطبيقات من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، بما في ذلك عمليات نشر Docker في حاويات لتطبيقات الواجهة الخلفية وخدمات الاستضافة السحابية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. يتيح ذلك للمستخدمين تقديم التحديثات والتحسينات لتطبيقاتهم بسرعة وبشكل موثوق، دون تدخل يدوي.

6. قابلية التوسع والأداء: يشمل دعم Low-code أيضًا قدرة التطبيقات على التوسع والأداء بكفاءة في ظل سيناريوهات المؤسسة ذات التحميل العالي والمتطلبة. على سبيل المثال، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات خلفية مجمعة ومحسنة للغاية باستخدام Go، مما يضمن قابلية التوسع والأداء واستخدام الموارد بشكل ممتاز.

7. التوثيق والدعم: توفر الأنظمة الأساسية Low-code مثل AppMaster وثائق شاملة، بما في ذلك مواصفات Swagger (OpenAPI) التي تم إنشاؤها تلقائيًا endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. وهذا يساعد المستخدمين على فهم تطبيقاتهم وصيانتها وتطويرها بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من عبء الصيانة الإجمالي ويعزز التطوير التعاوني.

في الختام، فإن دعم low-code الذي توفره منصات مثل AppMaster يمكّن الشركات والمطورين الأفراد من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة في جزء صغير من الوقت والجهد مقارنة بأساليب التطوير التقليدية. يعمل هذا النموذج الناشئ بسرعة على تحويل مشهد تطوير البرمجيات، مما يجعله أكثر سهولة وفعالية وقدرة على التكيف مع الاحتياجات الديناميكية لعالم رقمي متزايد.