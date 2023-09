Low-code tools en technologieën verwijzen naar een moderne benadering van softwareontwikkeling die tot doel heeft de hoeveelheid handmatige codering die nodig is om applicaties te bouwen en te implementeren drastisch te verminderen. Deze tools bieden een gebruiksvriendelijke, visuele ontwikkelervaring waarmee zowel professionele ontwikkelaars als niet-technische gebruikers, vaak burgerontwikkelaars genoemd, op efficiënte wijze aangepaste software, web- en mobiele applicaties en backend-systemen kunnen creëren. De low-code beweging is gegrondvest op de principes van flexibiliteit, samenwerking en continue verbetering, en versnelt de digitale transformatie in een breed scala aan bedrijven en industrieën.

Gedreven door de toenemende vraag naar software en het tekort aan professionele ontwikkelaars om aan die vraag te voldoen, heeft de low-code markt de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt. Volgens een onderzoek van Gartner zal de wereldwijde markt low-code ontwikkelingstechnologie in 2021 naar verwachting 13,8 miljard dollar bereiken, een stijging van 22,6% ten opzichte van 2020. Forrester Research voorspelt ook dat de totale markt voor low-code platforms op een samengesteld niveau zal groeien. jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 28,6% in de komende vijf jaar.

Low-code tools en technologieën bieden verschillende belangrijke voordelen ten opzichte van traditionele ontwikkelmethoden. Door handmatige codering te vervangen door visuele, drag-and-drop ontwerpinterfaces en herbruikbare componenten, verminderen low-code platforms de tijd en middelen die nodig zijn om applicaties te bouwen en te onderhouden drastisch. Hierdoor kunnen organisaties sneller oplossingen leveren, effectiever reageren op veranderende bedrijfsvereisten en het risico op technische schulden verminderen. Bovendien democratiseert de low-code aanpak de softwareontwikkeling, waardoor niet-technische gebruikers in staat worden gesteld deel te nemen aan het proces en samen te werken met professionele ontwikkelaars om op maat gemaakte oplossingen te creëren die aan hun unieke behoeften voldoen.

Een van de meest opvallende voorbeelden van low-code platforms is AppMaster, een krachtige tool no-code die is ontworpen voor de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties. Hoewel er andere no-code en low-code tools beschikbaar zijn, onderscheidt AppMaster zich door zijn uitgebreide, geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) en geavanceerde functies. Met AppMaster kunnen klanten visueel datamodellen (databaseschema) maken, bedrijfslogica ontwerpen met behulp van de Business Process (BP)-ontwerper en REST API- en WSS- endpoints definiëren. Met het platform kunnen gebruikers ook interactieve web- en mobiele applicatie-UI's creëren met behulp van drag-and-drop functionaliteit en bedrijfslogica bouwen voor individuele componenten met de web- en mobiele BP-ontwerpers.

Zodra een AppMaster applicatie klaar is voor implementatie, kunnen klanten eenvoudig op de knop 'Publiceren' drukken om het platform automatisch de broncode te laten genereren, de applicatie te compileren en te testen, deze in docker-containers te verpakken (alleen backend) en deze in de cloud te implementeren. Gegenereerde backend-applicaties gebruiken Go (golang), webapplicaties gebruiken het Vue3-framework en JavaScript/TypeScript, en mobiele applicaties vertrouwen op het AppMaster servergestuurde framework op basis van Kotlin, Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS. Deze servergestuurde aanpak stelt klanten in staat hun mobiele applicaties bij te werken zonder nieuwe versies in de appstores in te dienen, wat extra gemak en flexibiliteit biedt.

AppMaster applicaties zijn compatibel met elke Postgresql-compatibele database als primaire database, en door het gebruik van gecompileerde, staatloze backend-applicaties die met Go zijn gemaakt, kunnen AppMaster applicaties opmerkelijke schaalbaarheid bereiken voor gebruik in ondernemingen en bij hoge belasting. Bovendien genereert het platform automatisch swagger-documentatie (open API) voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's, zodat de documentatie up-to-date blijft als de applicatievereisten veranderen.

Door gebruik te maken van low-code tools en technologieën zoals AppMaster kunnen organisaties het ontwikkelingsproces aanzienlijk versnellen, de kosten verlagen en technische schulden elimineren. De low-code beweging stelt een breed scala aan klanten, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen, in staat efficiënt hoogwaardige, schaalbare softwareoplossingen te bouwen die aan hun specifieke behoeften voldoen. Met de aanhoudende groei van de low-code markt en de toenemende vraag naar software is het duidelijk dat low-code platforms een belangrijke rol zullen spelen bij het vormgeven van de toekomst van applicatieontwikkeling.