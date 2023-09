Low-code Tools und -Technologien beziehen sich auf einen modernen Ansatz zur Softwareentwicklung, der darauf abzielt, den Umfang der manuellen Codierung, die zum Erstellen und Bereitstellen von Anwendungen erforderlich ist, drastisch zu reduzieren. Diese Tools bieten eine benutzerfreundliche, visuelle Entwicklungserfahrung, die es sowohl professionellen Entwicklern als auch technisch nicht versierten Benutzern, oft auch Bürgerentwicklern genannt, ermöglicht, effizient benutzerdefinierte Software, Web- und Mobilanwendungen sowie Backend-Systeme zu erstellen. Die low-code Bewegung basiert auf den Prinzipien von Agilität, Zusammenarbeit und kontinuierlicher Verbesserung und beschleunigt die digitale Transformation in einer Vielzahl von Unternehmen und Branchen.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Software und des Mangels an professionellen Entwicklern, um diese Nachfrage zu decken, verzeichnete der low-code Markt in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum. Laut einer Studie von Gartner wird der weltweite Markt low-code Entwicklungstechnologie im Jahr 2021 voraussichtlich 13,8 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 22,6 % gegenüber 2020 entspricht. Forrester Research prognostiziert außerdem, dass der Gesamtmarkt für low-code Plattformen stark wachsen wird jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 28,6 % in den nächsten fünf Jahren.

Low-code Tools und -Technologien bieten mehrere entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Entwicklungsmethoden. Durch den Ersatz manueller Codierung durch visuelle drag-and-drop Designschnittstellen und wiederverwendbare Komponenten reduzieren low-code Plattformen den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Erstellung und Wartung von Anwendungen drastisch. Dies ermöglicht es Unternehmen, Lösungen schneller bereitzustellen, effektiver auf sich ändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren und das Risiko technischer Schulden zu verringern. Darüber hinaus demokratisiert der low-code Ansatz die Softwareentwicklung und ermöglicht es technisch nicht versierten Benutzern, sich am Prozess zu beteiligen und mit professionellen Entwicklern zusammenzuarbeiten, um maßgeschneiderte Lösungen zu erstellen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

Eines der bemerkenswertesten Beispiele für low-code Plattformen ist AppMaster, ein leistungsstarkes no-code Tool, das für die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen entwickelt wurde. Während andere no-code und low-code Tools verfügbar sind, zeichnet sich AppMaster durch seine umfassende, integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) und modernste Funktionen aus. Mit AppMaster können Kunden Datenmodelle (Datenbankschemata) visuell erstellen, Geschäftslogik mithilfe des Business Process (BP)-Designers entwerfen und REST-API- und WSS- endpoints definieren. Die Plattform ermöglicht es Benutzern außerdem, mithilfe drag-and-drop Funktion interaktive Benutzeroberflächen für Web- und Mobilanwendungen zu erstellen und mit den Web- und Mobile-BP-Designern Geschäftslogik für einzelne Komponenten zu erstellen.

Sobald eine AppMaster Anwendung für die Bereitstellung bereit ist, können Kunden einfach auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klicken, damit die Plattform automatisch Quellcode generiert, die Anwendung kompiliert und testet, sie in Docker-Container verpackt (nur Backend) und sie in der Cloud bereitstellt. Generierte Backend-Anwendungen verwenden Go (Golang), Webanwendungen verwenden das Vue3-Framework und JavaScript/TypeScript und mobile Anwendungen basieren auf dem servergesteuerten AppMaster -Framework auf Basis von Kotlin, Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Dieser servergesteuerte Ansatz ermöglicht es Kunden, ihre mobilen Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores zu übermitteln, was zusätzlichen Komfort und Flexibilität bietet.

AppMaster Anwendungen sind mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank kompatibel, und die Verwendung kompilierter, zustandsloser Backend-Anwendungen, die mit Go erstellt wurden, ermöglicht AppMaster Anwendungen eine bemerkenswerte Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle. Darüber hinaus generiert die Plattform automatisch eine Swagger-Dokumentation (offene API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts und stellt so sicher, dass die Dokumentation auf dem neuesten Stand bleibt, wenn sich die Anwendungsanforderungen ändern.

Durch den Einsatz von low-code Tools und -Technologien wie AppMaster können Unternehmen den Entwicklungsprozess erheblich beschleunigen, Kosten senken und technische Schulden eliminieren. Die low-code Bewegung ermöglicht einem breiten Spektrum von Kunden, von kleinen bis hin zu großen Unternehmen, effizient hochwertige, skalierbare Softwarelösungen zu erstellen, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Angesichts des anhaltenden Wachstums des low-code Marktes und der steigenden Nachfrage nach Software ist es klar, dass low-code Plattformen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Anwendungsentwicklung spielen werden.