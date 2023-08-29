العروض التوضيحية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير العروض التوضيحية Low-code إلى عرض نماذج التطبيقات أو النماذج الأولية أو إثبات المفاهيم التي تم تطويرها باستخدام منصات low-code ، مثل منصة AppMaster no-code. تعتبر هذه العروض التوضيحية ذات قيمة كبيرة للشركات والمطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات الذين يتطلعون إلى فهم وتقييم القدرات والكفاءة والفعالية لمنهجيات التطوير low-code في إنشاء ونشر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية المتطورة.

اكتسبت منصات التطوير Low-code قوة جذب كبيرة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالحاجة المتزايدة للتطوير السريع للتطبيقات بسبب بيئة الأعمال المتطورة باستمرار والطلب المتزايد على التحول الرقمي. وتتوقع مؤسسة جارتنر أنه بحلول عام 2024، سيتم تنفيذ أكثر من 65% من أنشطة تطوير التطبيقات من خلال منصات low-code. وهذا يسلط الضوء على أهمية العروض التوضيحية low-code في إظهار إمكانات هذه المنصات في تلبية احتياجات تطوير البرمجيات الحالية والمستقبلية.

الهدف الأساسي من العروض التوضيحية low-code هو عرض ميزات وإمكانيات الأنظمة الأساسية low-code من خلال تقديم أمثلة حية لتطبيقات العالم الحقيقي التي تم إنشاؤها باستخدام هذه التقنيات. وهذا يمكّن الشركات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات من تجربة مزايا تطوير low-code بشكل مباشر، مثل تطوير التطبيقات المتسارع، وسير العمل المبسط، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وانخفاض التكاليف، والقضاء على الديون الفنية.

يمكن أن تكون العروض Low-code من أنواع مختلفة، اعتمادًا على الجمهور المستهدف والمنصة المحددة التي يتم عرضها. على سبيل المثال، قد تستهدف المطورين الذين يتطلعون إلى فهم كيف يمكن للمنصات low-code أن تعزز إنتاجيتهم وكفاءتهم أو صناع القرار الذين يهدفون إلى تقييم فوائد التكلفة وجدوى اعتماد منهجيات تطوير low-code في مؤسساتهم.

عادةً ما توضح العروض التوضيحية low-code الجوانب الرئيسية للنظام الأساسي low-code ، مثل:

أدوات التطوير المرئي: واجهة drag-and-drop ، والتخطيط سهل الاستخدام، وعناصر التصميم البديهية، التي تمكن المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء من إنشاء التطبيقات وتخصيصها بسهولة.

واجهة ، والتخطيط سهل الاستخدام، وعناصر التصميم البديهية، التي تمكن المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء من إنشاء التطبيقات وتخصيصها بسهولة. نمذجة البيانات وتكاملها: القدرة على إنشاء نماذج البيانات وإدارتها بشكل مرئي (مخططات قاعدة البيانات)، والتكامل مع مصادر البيانات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات، وإجراء تحويلات البيانات.

القدرة على إنشاء نماذج البيانات وإدارتها بشكل مرئي (مخططات قاعدة البيانات)، والتكامل مع مصادر البيانات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات، وإجراء تحويلات البيانات. نمذجة عمليات الأعمال: الأدوات الرسومية التي تسهل إنشاء وإدارة سير عمل الأعمال المعقدة، بما في ذلك التفاعل مع الأنظمة الأخرى.

الأدوات الرسومية التي تسهل إنشاء وإدارة سير عمل الأعمال المعقدة، بما في ذلك التفاعل مع الأنظمة الأخرى. نشر التطبيق: العملية السلسة والسلسة لإنشاء حزم التطبيقات وتجميعها ونشرها، مما يضمن التسليم السريع والفعال للحلول.

العملية السلسة والسلسة لإنشاء حزم التطبيقات وتجميعها ونشرها، مما يضمن التسليم السريع والفعال للحلول. قابلية التوسع والأداء: عرض لكيفية تعامل التطبيقات low-code مع كميات كبيرة من البيانات وحركة المرور، بما يلبي احتياجات المؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

عرض لكيفية تعامل التطبيقات مع كميات كبيرة من البيانات وحركة المرور، بما يلبي احتياجات المؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل. الأمان والامتثال: عرض ميزات الأمان المضمنة وعناصر التحكم القوية في الوصول والامتثال لمعايير ولوائح الصناعة.

عرض ميزات الأمان المضمنة وعناصر التحكم القوية في الوصول والامتثال لمعايير ولوائح الصناعة. الصيانة وقابلية التوسعة: سهولة ومرونة تحديث إصدارات التطبيقات، وإضافة ميزات جديدة، وتخصيص الوظائف، دون تكبد ديون فنية.

تقدم AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، عروضًا توضيحية شاملة low-code ، توضح قدراتها المتنوعة في إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال استخدام نمذجة البيانات المرئية، وتصميم العمليات التجارية، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتطوير واجهة المستخدم drag-and-drop ، يتيح AppMaster التطوير السريع للتطبيقات ونشرها. تعمل المنصة على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها تحديث المخططات. يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster أن تعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كوحدة تخزين أساسية، وتسمح الواجهة الخلفية عديمة الحالة المترجمة للنظام الأساسي بقابلية تطوير ممتازة، وتلبية سيناريوهات المؤسسات والتحميل العالي.

في الختام، تلعب العروض التوضيحية low-code دورًا حاسمًا في عرض إمكانات منصات التطوير low-code ، مثل AppMaster ، لتحويل مشهد تطوير البرمجيات. إنها تمكن الشركات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات من تجربة فوائد التطوير السريع للتطبيقات بشكل مباشر، وسير العمل المبسط، وخفض التكاليف، والقضاء على الديون التقنية، وتمكينهم في النهاية من الاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها التحول الرقمي.