Strumenti e tecnologie low-code

Gli strumenti e le tecnologie Low-code si riferiscono a un approccio moderno allo sviluppo del software che mira a ridurre drasticamente la quantità di codifica manuale necessaria per creare e distribuire applicazioni. Questi strumenti forniscono un'esperienza di sviluppo visiva intuitiva che consente sia agli sviluppatori professionisti che agli utenti non tecnici, spesso chiamati sviluppatori cittadini, di creare in modo efficiente software personalizzato, applicazioni Web e mobili e sistemi backend. Il movimento low-code si fonda sui principi di agilità, collaborazione e miglioramento continuo e accelera la trasformazione digitale in un’ampia gamma di aziende e settori.

Spinto dalla crescente domanda di software e dalla carenza di sviluppatori professionisti in grado di soddisfare tale domanda, il mercato low-code ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni. Secondo uno studio di Gartner, si prevede che il mercato mondiale delle tecnologie di sviluppo low-code raggiungerà i 13,8 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 22,6% rispetto al 2020. Forrester Research prevede inoltre che il mercato totale delle piattaforme low-code crescerà in modo esponenziale. tasso di crescita annuo (CAGR) del 28,6% nei prossimi cinque anni.

Gli strumenti e le tecnologie Low-code offrono numerosi vantaggi chiave rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali. Sostituendo la codifica manuale con interfacce di progettazione visive drag-and-drop e componenti riutilizzabili, le piattaforme low-code riducono drasticamente il tempo e le risorse necessarie per creare e mantenere le applicazioni. Ciò consente alle organizzazioni di fornire soluzioni più rapidamente, rispondere in modo più efficace ai mutevoli requisiti aziendali e ridurre il rischio di debito tecnico. Inoltre, l’approccio low-code democratizza lo sviluppo del software, consentendo agli utenti non tecnici di partecipare al processo e collaborare con sviluppatori professionisti per creare soluzioni personalizzate che soddisfino le loro esigenze specifiche.

Uno degli esempi più notevoli di piattaforme low-code è AppMaster, un potente strumento no-code progettato per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. Sebbene siano disponibili altri strumenti no-code e low-code, AppMaster si distingue per il suo ambiente di sviluppo (IDE) completo e integrato e funzionalità all'avanguardia. Con AppMaster, i clienti possono creare visivamente modelli di dati (schema di database), progettare la logica aziendale utilizzando il Business Process (BP) designer e definire API REST ed endpoints WSS. La piattaforma consente inoltre agli utenti di creare interfacce utente interattive per applicazioni web e mobili utilizzando la funzionalità drag-and-drop e di creare una logica di business per singoli componenti con i progettisti Web e Mobile BP.

Una volta che un'applicazione AppMaster è pronta per la distribuzione, i clienti possono semplicemente premere il pulsante "Pubblica" per fare in modo che la piattaforma generi automaticamente il codice sorgente, compili e testi l'applicazione, la impacchetti in contenitori docker (solo backend) e la distribuisca nel cloud. Le applicazioni backend generate utilizzano Go (golang), le applicazioni web utilizzano il framework Vue3 e JavaScript/TypeScript e le applicazioni mobili si affidano al framework basato su server AppMaster basato su Kotlin, Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Questo approccio basato su server consente ai clienti di aggiornare le proprie applicazioni mobili senza inviare nuove versioni agli app store, offrendo ulteriore comodità e flessibilità.

Le applicazioni AppMaster sono compatibili con qualsiasi database compatibile con Postgresql come database primario e l'uso di applicazioni backend compilate e stateless create con Go consente alle applicazioni AppMaster di ottenere una notevole scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico. Inoltre, la piattaforma genera automaticamente documentazione swagger (API aperta) per endpoints server e script di migrazione dello schema del database, garantendo che la documentazione rimanga aggiornata man mano che cambiano i requisiti dell'applicazione.

Utilizzando strumenti e tecnologie low-code come AppMaster, le organizzazioni possono accelerare in modo significativo il processo di sviluppo, ridurre i costi ed eliminare il debito tecnico. Il movimento low-code consente a un’ampia gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese, di creare in modo efficiente soluzioni software scalabili e di alta qualità che soddisfino le loro esigenze specifiche. Con la continua crescita del mercato low-code e la crescente domanda di software, è chiaro che le piattaforme low-code svolgeranno un ruolo significativo nel plasmare il futuro dello sviluppo di applicazioni.