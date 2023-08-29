Low-code工具和技术是指一种现代软件开发方法，旨在大幅减少构建和部署应用程序所需的手动编码量。这些工具提供了用户友好的可视化开发体验，使专业开发人员和非技术用户（通常称为公民开发人员）能够高效地创建自定义软件、Web 和移动应用程序以及后端系统。 low-code运动以敏捷性、协作和持续改进的原则为基础，它加速了广泛的企业和行业的数字化转型。

在软件需求不断增长以及满足该需求的专业开发人员短缺的推动下， low-code市场近年来经历了快速增长。根据 Gartner 的研究，预计 2021 年全球low-code开发技术市场将达到 138 亿美元，较 2020 年增长 22.6%。Forrester Research 还预测， low-code平台的总体市场将以复合年增长率增长。未来五年年复合增长率（CAGR）为28.6%。

与传统开发方法相比， Low-code工具和技术具有几个关键优势。通过用可视化、 drag-and-drop设计界面和可重用组件取代手动编码， low-code平台大大减少了构建和维护应用程序所需的时间和资源。这使组织能够更快地交付解决方案，更有效地响应不断变化的业务需求，并降低技术债务风险。此外， low-code方法使软件开发民主化，使非技术用户能够参与该过程并与专业开发人员协作，创建满足其独特需求的定制解决方案。

AppMaster是low-code平台最著名的示例之一，它是一款功能强大的no-code工具，专为后端、Web 和移动应用程序开发而设计。虽然还有其他no-code和low-code工具可用，但AppMaster因其全面的集成开发环境 (IDE) 和尖端功能而脱颖而出。借助AppMaster ，客户可以直观地创建数据模型（数据库架构）、使用业务流程 (BP) 设计器设计业务逻辑，并定义 REST API 和 WSS endpoints 。该平台还允许用户使用drag-and-drop功能创建交互式 Web 和移动应用程序 UI，并与 Web 和移动 BP 设计人员一起为各个组件构建业务逻辑。

一旦AppMaster应用程序准备好部署，客户只需按“发布”按钮，平台就会自动生成源代码，编译和测试应用程序，将其打包到docker容器中（仅限后端），然后将其部署到云端。生成的后端应用程序使用 Go (golang)，Web 应用程序使用 Vue3 框架和 JavaScript/TypeScript，移动应用程序依赖于基于 Kotlin、Android 的Jetpack Compose和 iOS 的SwiftUI的AppMaster服务器驱动框架。这种服务器驱动的方法使客户能够更新其移动应用程序，而无需向应用程序商店提交新版本，从而提供了额外的便利性和灵活性。

AppMaster应用程序与任何兼容 Postgresql 的数据库作为主数据库兼容，并且使用使用 Go 创建的已编译、无状态后端应用程序使AppMaster应用程序能够为企业和高负载用例实现卓越的可扩展性。此外，该平台会自动为服务器endpoints和数据库模式迁移脚本生成 swagger（开放 API）文档，确保文档随着应用程序需求的变化而保持最新。

通过利用AppMaster等low-code工具和技术，组织可以显着加快开发过程、降低成本并消除技术债务。 low-code运动使从小企业到大型企业的广泛客户能够高效地构建满足其特定需求的高质量、可扩展的软件解决方案。随着low-code市场的持续增长和对软件需求的不断增加，很明显， low-code平台将在塑造应用程序开发的未来方面发挥重要作用。