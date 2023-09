Les outils et technologies Low-code font référence à une approche moderne du développement logiciel qui vise à réduire considérablement la quantité de codage manuel requis pour créer et déployer des applications. Ces outils offrent une expérience de développement visuelle et conviviale qui permet aux développeurs professionnels et aux utilisateurs non techniques, souvent appelés développeurs citoyens, de créer efficacement des logiciels personnalisés, des applications Web et mobiles et des systèmes backend. Le mouvement low-code repose sur les principes d’agilité, de collaboration et d’amélioration continue et accélère la transformation numérique dans un large éventail d’entreprises et de secteurs.

Poussé par la demande croissante de logiciels et la pénurie de développeurs professionnels pour répondre à cette demande, le marché low-code a connu une croissance rapide ces dernières années. Selon une étude de Gartner, le marché mondial des technologies de développement low-code devrait atteindre 13,8 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 22,6 % par rapport à 2020. Forrester Research prédit également que le marché total des plateformes low-code connaîtra une croissance composée taux de croissance annuel (TCAC) de 28,6 % au cours des cinq prochaines années.

Les outils et technologies Low-code offrent plusieurs avantages clés par rapport aux méthodes de développement traditionnelles. En remplaçant le codage manuel par des interfaces de conception visuelles drag-and-drop et des composants réutilisables, les plates-formes low-code réduisent considérablement le temps et les ressources nécessaires à la création et à la maintenance des applications. Cela permet aux organisations de fournir des solutions plus rapidement, de répondre plus efficacement aux exigences commerciales changeantes et de réduire le risque de dette technique. De plus, l'approche low-code démocratise le développement de logiciels, en permettant aux utilisateurs non techniques de participer au processus et de collaborer avec des développeurs professionnels pour créer des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins uniques.

L'un des exemples les plus notables de plates-formes low-code est AppMaster, un puissant outil no-code conçu pour le développement d'applications backend, Web et mobiles. Alors que d'autres outils no-code et low-code sont disponibles, AppMaster se distingue par son environnement de développement (IDE) complet et intégré et ses fonctionnalités de pointe. Avec AppMaster, les clients peuvent créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), concevoir une logique métier à l'aide du concepteur de processus métier (BP) et définir l'API REST et endpoints WSS. La plate-forme permet également aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateur interactives pour les applications Web et mobiles à l'aide de la fonctionnalité drag-and-drop et de créer une logique métier pour des composants individuels avec les concepteurs Web et Mobile BP.

Une fois qu'une application AppMaster est prête à être déployée, les clients peuvent simplement appuyer sur le bouton « Publier » pour que la plateforme génère automatiquement le code source, compile et teste l'application, la conditionne dans des conteneurs Docker (backend uniquement) et la déploie dans le cloud. Les applications backend générées utilisent Go (golang), les applications Web utilisent le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript, et les applications mobiles s'appuient sur le framework piloté par serveur AppMaster basé sur Kotlin, Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Cette approche basée sur le serveur permet aux clients de mettre à jour leurs applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications, offrant ainsi davantage de commodité et de flexibilité.

Les applications AppMaster sont compatibles avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql en tant que base de données principale, et l'utilisation d'applications backend compilées et sans état créées avec Go permet aux applications AppMaster d'atteindre une évolutivité remarquable pour les entreprises et les cas d'utilisation à charge élevée. De plus, la plateforme génère automatiquement une documentation swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, garantissant ainsi que la documentation reste à jour à mesure que les exigences de l'application évoluent.

En utilisant des outils et des technologies low-code comme AppMaster, les organisations peuvent accélérer considérablement le processus de développement, réduire les coûts et éliminer la dette technique. Le mouvement low-code permet à un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises, de créer efficacement des solutions logicielles évolutives de haute qualité qui répondent à leurs besoins spécifiques. Avec la croissance continue du marché du low-code et la demande croissante de logiciels, il est clair que les plateformes low-code joueront un rôle important dans l'avenir du développement d'applications.