Narzędzia i technologie o niskim kodzie

Narzędzia i technologie Low-code odnoszą się do nowoczesnego podejścia do tworzenia oprogramowania, którego celem jest radykalne zmniejszenie ilości ręcznego kodowania wymaganego do tworzenia i wdrażania aplikacji. Narzędzia te zapewniają przyjazne dla użytkownika, wizualne środowisko programowania, które umożliwia zarówno profesjonalnym programistom, jak i użytkownikom nietechnicznym, często nazywanym programistami obywatelskimi, wydajne tworzenie niestandardowego oprogramowania, aplikacji internetowych i mobilnych oraz systemów zaplecza. Ruch low-code opiera się na zasadach elastyczności, współpracy i ciągłego doskonalenia, a także przyspiesza transformację cyfrową w wielu różnych firmach i branżach.

Kierując się rosnącym zapotrzebowaniem na oprogramowanie i niedoborem profesjonalnych programistów, którzy mogliby sprostać temu zapotrzebowaniu, rynek low-code odnotował w ostatnich latach szybki wzrost. Według badania firmy Gartner prognozuje się, że światowy rynek technologii programowania low-code osiągnie w 2021 r. 13,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 22,6% w porównaniu z 2020 r. Forrester Research przewiduje również, że całkowity rynek platform low-code będzie rósł w złożonym tempie roczna stopa wzrostu (CAGR) na poziomie 28,6% w ciągu najbliższych pięciu lat.

Narzędzia i technologie Low-code oferują kilka kluczowych zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami programowania. Zastępując ręczne kodowanie wizualnymi interfejsami projektowania drag-and-drop oraz komponentami wielokrotnego użytku, platformy wymagające low-code drastycznie skracają czas i zasoby potrzebne do tworzenia i utrzymywania aplikacji. Umożliwia to organizacjom szybsze dostarczanie rozwiązań, skuteczniejsze reagowanie na zmieniające się wymagania biznesowe i zmniejszanie ryzyka długu technicznego. Ponadto podejście low-code demokratyzuje tworzenie oprogramowania, umożliwiając użytkownikom nietechnicznym uczestnictwo w procesie i współpracę z profesjonalnymi programistami w celu tworzenia niestandardowych rozwiązań spełniających ich unikalne potrzeby.

Jednym z najbardziej godnych uwagi przykładów platform low-code jest AppMaster, potężne narzędzie no-code przeznaczone do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Chociaż dostępne są inne narzędzia no-code i low-code, AppMaster wyróżnia się kompleksowym, zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE) i najnowocześniejszymi funkcjami. Dzięki AppMaster klienci mogą wizualnie tworzyć modele danych (schemat bazy danych), projektować logikę biznesową za pomocą projektanta procesów biznesowych (BP) oraz definiować endpoints API REST i WSS. Platforma umożliwia także użytkownikom tworzenie interaktywnych interfejsów użytkownika aplikacji internetowych i mobilnych przy użyciu funkcji drag-and-drop oraz budowanie logiki biznesowej dla poszczególnych komponentów wraz z projektantami Web i Mobile BP.

Gdy aplikacja AppMaster będzie gotowa do wdrożenia, klienci mogą po prostu nacisnąć przycisk „Publikuj”, aby platforma automatycznie wygenerowała kod źródłowy, skompilowała i przetestowała aplikację, spakowała ją do kontenerów dokowanych (tylko backend) i wdrożyła w chmurze. Wygenerowane aplikacje backendowe wykorzystują Go (golang), aplikacje internetowe wykorzystują framework Vue3 i JavaScript/TypeScript, a aplikacje mobilne opierają się na frameworku serwerowym AppMaster opartym na Kotlin, Jetpack Compose na Androida i SwiftUI na iOS. To podejście oparte na serwerze umożliwia klientom aktualizację aplikacji mobilnych bez przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami, zapewniając dodatkową wygodę i elastyczność.

Aplikacje AppMaster są kompatybilne z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako podstawowa baza danych, a wykorzystanie skompilowanych, bezstanowych aplikacji backendowych utworzonych za pomocą Go pozwala aplikacjom AppMaster osiągnąć niezwykłą skalowalność dla zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia. Co więcej, platforma automatycznie generuje dokumentację swagger (otwarte API) dla endpoints serwerów i skryptów migracji schematu bazy danych, zapewniając aktualność dokumentacji w przypadku zmiany wymagań aplikacji.

Wykorzystując narzędzia i technologie low-code, takie jak AppMaster, organizacje mogą znacznie przyspieszyć proces rozwoju, obniżyć koszty i wyeliminować dług techniczny. Ruch low-code umożliwia szerokiemu gronu klientów, od małych firm po duże przedsiębiorstwa, skuteczne tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych rozwiązań programowych, które spełniają ich specyficzne potrzeby. Wraz z ciągłym rozwojem rynku low-code i rosnącym zapotrzebowaniem na oprogramowanie jasne jest, że platformy low-code będą odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości rozwoju aplikacji.