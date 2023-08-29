Инструменты и технологии Low-code относятся к современному подходу к разработке программного обеспечения, целью которого является резкое сокращение объема ручного написания кода, необходимого для создания и развертывания приложений. Эти инструменты обеспечивают удобный и визуальный опыт разработки, который позволяет как профессиональным разработчикам, так и нетехническим пользователям, часто называемым гражданскими разработчиками, эффективно создавать собственное программное обеспечение, веб- и мобильные приложения, а также серверные системы. Движение low-code основано на принципах гибкости, сотрудничества и постоянного совершенствования и ускоряет цифровую трансформацию в широком спектре предприятий и отраслей.

В связи с растущим спросом на программное обеспечение и нехваткой профессиональных разработчиков для удовлетворения этого спроса рынок low-code в последние годы переживает быстрый рост. Согласно исследованию Gartner, мировой рынок технологий разработки low-code, по прогнозам, достигнет 13,8 миллиардов долларов в 2021 году, что на 22,6% больше, чем в 2020 году. Forrester Research также прогнозирует, что общий рынок платформ low-code будет расти в несколько раз. годовой темп роста (CAGR) составит 28,6% в течение следующих пяти лет.

Инструменты и технологии Low-code предлагают несколько ключевых преимуществ по сравнению с традиционными методами разработки. Заменяя ручное кодирование визуальными интерфейсами проектирования с drag-and-drop повторно используемыми компонентами, платформы low-code радикально сокращают время и ресурсы, необходимые для создания и поддержки приложений. Это позволяет организациям быстрее предоставлять решения, более эффективно реагировать на меняющиеся бизнес-требования и снижать риск технического долга. Кроме того, подход low-code демократизирует разработку программного обеспечения, давая возможность нетехническим пользователям участвовать в процессе и сотрудничать с профессиональными разработчиками для создания индивидуальных решений, отвечающих их уникальным потребностям.

Одним из наиболее ярких примеров платформ с low-code является AppMaster, мощный инструмент no-code, предназначенный для разработки серверных приложений, веб-приложений и мобильных приложений. Несмотря на то, что доступны другие инструменты no-code и low-code, AppMaster выделяется своей комплексной интегрированной средой разработки (IDE) и передовыми функциями. С помощью AppMaster клиенты могут визуально создавать модели данных (схему базы данных), проектировать бизнес-логику с помощью конструктора бизнес-процессов (BP) и определять endpoints REST API и WSS. Платформа также позволяет пользователям создавать интерактивные пользовательские интерфейсы веб- и мобильных приложений с помощью функции drag-and-drop и создавать бизнес-логику для отдельных компонентов с помощью веб- и мобильных дизайнеров BP.

Когда приложение AppMaster готово к развертыванию, клиенты могут просто нажать кнопку «Опубликовать», чтобы платформа автоматически сгенерировала исходный код, скомпилировала и протестировала приложение, упаковала его в Docker-контейнеры (только серверная часть) и развернула в облаке. Сгенерированные серверные приложения используют Go (golang), веб-приложения используют платформу Vue3 и JavaScript/TypeScript, а мобильные приложения полагаются на серверную платформу AppMaster на основе Kotlin, Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Такой серверный подход позволяет клиентам обновлять свои мобильные приложения без отправки новых версий в магазины приложений, что обеспечивает дополнительное удобство и гибкость.

Приложения AppMaster совместимы с любой базой данных, совместимой с Postgresql, в качестве основной базы данных, а использование скомпилированных серверных приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go, позволяет приложениям AppMaster достигать замечательной масштабируемости для корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой. Кроме того, платформа автоматически генерирует документацию Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, гарантируя, что документация будет оставаться актуальной по мере изменения требований приложения.

Используя инструменты и технологии low-code, такие как AppMaster, организации могут значительно ускорить процесс разработки, снизить затраты и устранить технический долг. Движение low-code дает возможность широкому кругу клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий, эффективно создавать высококачественные масштабируемые программные решения, отвечающие их конкретным потребностям. Учитывая продолжающийся рост рынка low-code и растущий спрос на программное обеспечение, становится ясно, что платформы low-code будут играть значительную роль в формировании будущего разработки приложений.