ローコード ツールとテクノロジー

Low-codeツールとテクノロジは、アプリケーションの構築と展開に必要な手動コーディングの量を大幅に削減することを目的とした、ソフトウェア開発への最新のアプローチを指します。これらのツールは、プロの開発者と一般開発者と呼ばれる技術者以外のユーザーの両方が、カスタム ソフトウェア、Web およびモバイル アプリケーション、バックエンド システムを効率的に作成できる、ユーザー フレンドリーで視覚的な開発エクスペリエンスを提供します。 low-code動きは、機敏性、コラボレーション、継続的改善の原則に基づいており、幅広いビジネスや業界にわたるデジタル変革を加速します。

ソフトウェア需要の増大と、その需要を満たすプロの開発者の不足により、 low-code市場は近年急速に成長しています。 Gartner の調査によると、世界のlow-code開発テクノロジー市場は 2021 年に 2020 年比 22.6% 増の 138 億ドルに達すると予測されています。また、Forrester Research はlow-codeプラットフォームの市場全体が複合的に成長すると予測しています。今後 5 年間の年間成長率 (CAGR) は 28.6% と見込まれます。

Low-codeツールとテクノロジには、従来の開発方法に比べていくつかの重要な利点があります。手動コーディングを視覚的なdrag-and-drop設計インターフェイスと再利用可能なコンポーネントに置き換えることにより、 low-codeプラットフォームは、アプリケーションの構築と保守に必要な時間とリソースを大幅に削減します。これにより、組織はソリューションをより迅速に提供し、変化するビジネス要件により効果的に対応し、技術的負債のリスクを軽減することができます。さらに、 low-codeアプローチによりソフトウェア開発が民主化され、非技術ユーザーがプロセスに参加し、プロの開発者と協力して独自のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを作成できるようになります。

low-codeプラットフォームの最も注目すべき例の 1 つは、バックエンド、Web、モバイル アプリケーション開発用に設計された強力なno-codeツールであるAppMasterです。他のno-codeツールやlow-codeツールも利用できますが、 AppMasterその包括的な統合開発環境 (IDE) と最先端の機能により際立っています。 AppMasterを使用すると、顧客はデータ モデル (データベース スキーマ) を視覚的に作成し、ビジネス プロセス (BP) デザイナーを使用してビジネス ロジックを設計し、REST API および WSS endpointsを定義できます。このプラットフォームを使用すると、ユーザーはdrag-and-drop機能を使用してインタラクティブな Web およびモバイル アプリケーション UI を作成し、Web およびモバイル BP デザイナーを使用して個々のコンポーネントのビジネス ロジックを構築することもできます。

AppMasterアプリケーションのデプロイの準備ができたら、顧客は「公開」ボタンを押すだけで、プラットフォームが自動的にソース コードを生成し、アプリケーションをコンパイルしてテストし、Docker コンテナー (バックエンドのみ) にパッケージ化して、クラウドにデプロイします。生成されたバックエンド アプリケーションは Go (golang) を使用し、Web アプリケーションは Vue3 フレームワークと JavaScript/TypeScript を使用し、モバイル アプリケーションは Kotlin、 Jetpack Compose for Android、およびSwiftUI for iOS に基づくAppMasterサーバー駆動フレームワークに依存します。このサーバー主導のアプローチにより、顧客は新しいバージョンをアプリ ストアに送信せずにモバイル アプリケーションを更新できるため、さらなる利便性と柔軟性が得られます。

AppMasterアプリケーションは、プライマリ データベースとして Postgresql と互換性のあるデータベースと互換性があり、Go で作成されたコンパイル済みのステートレス バックエンド アプリケーションを使用することで、 AppMasterアプリケーションはエンタープライズおよび高負荷のユースケースで優れたスケーラビリティを実現できます。さらに、プラットフォームはサーバーendpointsとデータベース スキーマ移行スクリプト用の Swagger (オープン API) ドキュメントを自動的に生成し、アプリケーション要件の変更に応じてドキュメントを最新の状態に保つことができます。

AppMasterのようなlow-codeツールやテクノロジーを利用することで、組織は開発プロセスを大幅に加速し、コストを削減し、技術的負債を排除できます。 low-codeの動きにより、中小企業から大企業までの幅広い顧客が、特定のニーズを満たす高品質でスケーラブルなソフトウェア ソリューションを効率的に構築できるようになります。 low-code市場の継続的な成長とソフトウェア需要の増大により、 low-codeプラットフォームがアプリケーション開発の将来を形作る上で重要な役割を果たすことは明らかです。