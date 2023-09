Ferramentas e tecnologias de baixo código

Ferramentas e tecnologias Low-code referem-se a uma abordagem moderna de desenvolvimento de software que visa reduzir drasticamente a quantidade de codificação manual necessária para construir e implantar aplicativos. Essas ferramentas fornecem uma experiência de desenvolvimento visual fácil de usar que permite que desenvolvedores profissionais e usuários não técnicos, geralmente chamados de desenvolvedores cidadãos, criem com eficiência software personalizado, aplicativos da Web e móveis e sistemas de back-end. O movimento low-code baseia-se nos princípios de agilidade, colaboração e melhoria contínua e acelera a transformação digital numa vasta gama de empresas e indústrias.

Impulsionado pela crescente demanda por software e pela escassez de desenvolvedores profissionais para atender a essa demanda, o mercado low-code tem experimentado um rápido crescimento nos últimos anos. De acordo com um estudo da Gartner, o mercado mundial de tecnologia de desenvolvimento low-code deverá atingir US$ 13,8 bilhões em 2021, um aumento de 22,6% em relação a 2020. A Forrester Research também prevê que o mercado total para plataformas low-code crescerá a um ritmo composto. taxa de crescimento anual (CAGR) de 28,6% nos próximos cinco anos.

Ferramentas e tecnologias Low-code oferecem diversas vantagens importantes em relação aos métodos tradicionais de desenvolvimento. Ao substituir a codificação manual por interfaces de design visuais drag-and-drop e componentes reutilizáveis, as plataformas low-code reduzem drasticamente o tempo e os recursos necessários para construir e manter aplicativos. Isso permite que as organizações forneçam soluções mais rapidamente, respondam às mudanças nos requisitos de negócios de forma mais eficaz e reduzam o risco de dívida técnica. Além disso, a abordagem low-code democratiza o desenvolvimento de software, capacitando usuários não técnicos a participar do processo e colaborar com desenvolvedores profissionais para criar soluções personalizadas que atendam às suas necessidades exclusivas.

Um dos exemplos mais notáveis ​​de plataformas low-code é AppMaster, uma poderosa ferramenta no-code projetada para desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis. Embora outras ferramentas no-code e low-code estejam disponíveis, AppMaster se destaca por seu ambiente de desenvolvimento (IDE) abrangente e integrado e recursos de ponta. Com AppMaster, os clientes podem criar modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados), projetar lógica de negócios usando o designer de Processo de Negócios (BP) e definir API REST e endpoints WSS. A plataforma também permite que os usuários criem UIs interativas de aplicativos móveis e da Web usando a funcionalidade drag-and-drop e construam lógica de negócios para componentes individuais com os designers de BP Web e Móvel.

Assim que um aplicativo AppMaster estiver pronto para implantação, os clientes podem simplesmente pressionar o botão 'Publicar' para que a plataforma gere automaticamente o código-fonte, compile e teste o aplicativo, empacote-o em contêineres docker (apenas back-end) e implante-o na nuvem. Os aplicativos de back-end gerados usam Go (golang), os aplicativos da web utilizam a estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript, e os aplicativos móveis contam com a estrutura baseada em servidor AppMaster baseada em Kotlin, Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Essa abordagem orientada por servidor permite que os clientes atualizem seus aplicativos móveis sem enviar novas versões às lojas de aplicativos, proporcionando conveniência e flexibilidade adicionais.

Os aplicativos AppMaster são compatíveis com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como banco de dados primário, e o uso de aplicativos back-end compilados e sem estado criados com Go permite que os aplicativos AppMaster alcancem escalabilidade notável para casos de uso corporativos e de alta carga. Além disso, a plataforma gera automaticamente documentação swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, garantindo que a documentação permaneça atualizada conforme os requisitos do aplicativo mudam.

Ao utilizar ferramentas e tecnologias low-code como AppMaster, as organizações podem acelerar significativamente o processo de desenvolvimento, diminuir custos e eliminar dívidas técnicas. O movimento low-code capacita uma ampla gama de clientes, desde pequenas empresas até grandes empresas, a construir com eficiência soluções de software escaláveis ​​e de alta qualidade que atendam às suas necessidades específicas. Com o crescimento contínuo do mercado de low-code e a crescente procura de software, está claro que as plataformas low-code desempenharão um papel significativo na definição do futuro do desenvolvimento de aplicações.