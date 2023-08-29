مجموعة المواهب ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

يشمل "مجموعة المواهب Low-code " جميع المهنيين المهرة ذوي الخبرة في التقنيات والأنظمة الأساسية low-code ، مثل منصة AppMaster no-code. تركز بيئة التطوير low-code على الإنشاء السريع لحلول برمجية قابلة للتطوير من خلال تمكين المطورين من تصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها من خلال التقنيات المرئية، وتقليل متطلبات الترميز اليدوي، والحفاظ على عملية مبسطة. وباعتبارها تقنية قوية تعمل على سد الفجوة بين الأفراد غير التقنيين والمطورين المحترفين، فإن الحلول low-code آخذة في الارتفاع في تطوير البرامج الحديثة نظرًا لإمكاناتها من حيث الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وإمكانية الوصول.

وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن يمثل تطوير التطبيقات low-code ما يزيد عن 65% من إجمالي أنشطة تطوير البرمجيات بحلول عام 2024، مما يؤدي إلى تزايد الطلب على المحترفين المتمرسين في المنصات والأدوات low-code. يتكون مجمع المواهب low-code من أفراد يتمتعون بمستويات مختلفة من الخبرة والقدرات المتعلقة بمنهجيات وتقنيات low-code ، بدءًا من المطورين المواطنين إلى مهندسي ومهندسي البرمجيات المتمرسين. يمتلك هؤلاء الأفراد المهارات اللازمة للاستفادة من الأدوات والأنظمة الأساسية low-code بكفاءة، مما يسمح بدورات تطوير التطبيقات المتسارعة دون المساس بالجودة أو قابلية التوسع.

يمكن تصنيف مجموعة المواهب ذات التعليمات low-code إلى ثلاثة مستويات رئيسية بناءً على مستوى الكفاءة والقدرات الشاملة في مجال التكنولوجيا ذات low-code. وهذه الطبقات هي كما يلي:

المطورون المواطنون: تمثل هذه المجموعة الأفراد الذين لديهم خبرة برمجة احترافية قليلة أو معدومة. يمكن لهؤلاء الأفراد الاستفادة من الأنظمة الأساسية low-code لإنشاء تطبيقات بسيطة من خلال استخدام أدوات drag-and-drop والمكونات المعيارية والقوالب المعدة مسبقًا. غالبًا ما يشارك المطورون المواطنون في مشاريع صغيرة أو مهام تطوير مخصصة لتلبية احتياجات عمل محددة. مطورو Low-code : يمتلك مطورو Low-code مستوى متوسطًا من الخبرة في البرمجة وتطوير البرامج. إنهم يُظهرون كفاءة استثنائية في استخدام الأنظمة الأساسية low-code ويمكنهم في كثير من الأحيان توسيع وظائف هذه الأدوات من خلال دمج التعليمات البرمجية المخصصة وعمليات التكامل. عادةً ما يشارك مطورو Low-code في مشاريع متوسطة الحجم أو مهام الصيانة والدعم المستمرة للتطبيقات الأكبر حجمًا. المهندسون المعماريون والمهندسون Low-code : يمثل هؤلاء المحترفون الطبقة العليا من مجموعة المواهب low-code وهم خبراء في كل من تطوير البرامج التقليدية والمنصات low-code . يستطيع المهندسون المعماريون والمهندسون Low-code تصميم التطبيقات المعقدة وتطويرها ونشرها باستخدام مجموعة من الأدوات low-code والتعليمات البرمجية المخصصة. غالبًا ما يكونون مسؤولين عن دفع اعتماد منهجيات التعليمات low-code داخل المؤسسة والتأكد من توافق الحلول المنفذة مع أهداف العمل ومتطلبات الأداء وأفضل ممارسات الصناعة.

من الأمثلة البارزة على الأنظمة الأساسية المتطورة للغاية low-code AppMaster. من خلال دعم تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي وتحديد مخططات قاعدة البيانات وتصميم العمليات التجارية وتطوير REST API ونقاط نهاية WSS. من خلال استخدام نهج يعتمد على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للعملاء تحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات.

يتعين على الشركات التي تتبنى منهجيات وتقنيات ذات تعليمات low-code مثل AppMaster أن تأخذ في الاعتبار فجوة المهارات المحتملة في فرق التطوير لديها. من خلال الاستثمار في التدريب المستمر وتحسين مهارات مطوريها، يمكن للمؤسسات التأكد من أن فرق التطوير لديها مجهزة جيدًا للاستفادة من المزايا الكاملة للمنصات low-code. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة في عملية التطوير، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وتحسين فعالية التكلفة لمشاريع تطوير البرمجيات.

في الختام، يمثل مجمع المواهب low-code شريحة متنامية من المهنيين المهرة البارعين في استخدام المنصات والأدوات low-code لتطوير البرمجيات بكفاءة. مع ظهور الحلول low-code في مشهد تطوير البرمجيات، سيستمر الطلب على المتخصصين low-code في الزيادة. وبينما تسعى المؤسسات إلى اعتماد هذه التقنيات ودمجها، فمن الضروري الاستثمار في تدريب فرق التطوير ورفع مهاراتها للاستفادة الكاملة من إمكانات المنهجيات low-code. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للشركات إطلاق عمليات تطوير برمجيات أسرع وأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز ميزتها التنافسية في المشهد الرقمي سريع التطور.