إدارة المشاريع ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير إدارة المشاريع Low-code إلى عملية تنظيم مشاريع تطوير البرامج وتخطيطها والتحكم فيها وتنفيذها باستخدام مزيج من النمذجة المرئية ومكونات drag-and-drop والحد الأدنى من الترميز اليدوي. ويهدف هذا النهج إلى تبسيط وتبسيط دورة حياة التطوير، وتقليل الوقت والتكلفة والتعقيد لإنشاء تطبيقات صغيرة الحجم وتطبيقات على مستوى المؤسسات. ومن خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية low-code ، يمكن للمطورين بسهولة تصميم ونشر تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول القوية، بينما يمكن لمديري المشاريع تحسين التعاون وتقليل المخاطر وتسريع وقت الوصول إلى السوق.

تكمن إحدى نقاط القوة الرئيسية لإدارة المشاريع low-code في قدرتها على مساعدة المؤسسات في التغلب على التحديات المتزايدة التي يفرضها الافتقار إلى المطورين المهرة، والميزانيات المحدودة، والمناظر التكنولوجية المتطورة باستمرار. وفقًا لشركة جارتنر ، بحلول عام 2024، سيعتمد حوالي 65% من نشاط تطوير التطبيقات على الأنظمة الأساسية low-code ، مقارنة بأقل من 25% في عام 2020. وتسلط موجة Forrester الضوء أيضًا على إمكانات النمو الهائلة لتطوير low-code ، مع تقدير أن السوق وستصل إلى 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 40%.

في سياق إدارة المشاريع low-code ، تعد منصة AppMaster no-code بمثابة مثال ممتاز لكيفية قدرة الأدوات القوية والمرنة على تبسيط عملية التطوير بشكل كبير. يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال) بشكل مرئي من خلال مصمم BP الخاص به. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر REST API وWSS Endpoints للتكامل السلس مع الأنظمة الأخرى. بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، تتيح واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster للعملاء تصميم واجهات المستخدم وإنشاء منطق الأعمال وإنشاء تطبيقات تفاعلية باستخدام أطر العمل الشائعة مثل Vue3 لتطبيقات الويب وKotlin/ Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام iOS. التطبيقات.

عند الضغط على زر "نشر"، يأخذ AppMaster جميع المخططات وينشئ الكود المصدري للتطبيقات، ويجمعها، ويجري الاختبارات، ويحزمها في حاويات Docker (للواجهة الخلفية فقط)، وينشرها على السحابة. ونتيجة لذلك، يستفيد العملاء من حل سريع وقابل للتطوير بدرجة كبيرة وفعال من حيث التكلفة ويمكن تحديثه وصيانته بسهولة دون تكبد ديون فنية.

تتطلب إدارة المشاريع Low-code أيضًا التركيز على ثلاثة جوانب رئيسية لعملية التطوير: العمل الجماعي والتعاون، وضمان الجودة، والتسليم المستمر. من خلال استخدام منصة low-code مثل AppMaster ، يمكن لمديري المشاريع تبسيط عملية التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق بشكل فعال. يتيح ذلك للمطورين والمصممين وأصحاب المصلحة الحصول على فهم واضح وموحد لمتطلبات المشروع وأهدافه وتقدمه. علاوة على ذلك، فإن تكامل AppMaster مع أنظمة التحكم في الإصدار الشائعة، مثل Git، يسمح بتتبع التغييرات وإدارتها بسلاسة، مما يقلل من مخاطر الأخطاء ويضمن جودة التعليمات البرمجية.

يؤكد نهج low-code أيضًا على أهمية ضمان الجودة طوال دورة حياة التطوير. يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (Open API) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يمكّن الفرق من تحديد أي مشكلات في بيئة التطوير وحلها بسرعة. تسمح المنصة أيضًا بتنفيذ الاختبارات الآلية، مما يزيد من موثوقية وكفاءة البرنامج وتسريع دورة الإصدار.

من خلال اعتماد إدارة المشاريع low-code ، يمكن للشركات تسريع وقتها بشكل كبير لتسويق التطبيقات الجديدة، بالإضافة إلى التحديثات والتحسينات على الحلول الحالية. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخططات، يتم تقليل مخاطر الديون الفنية بشكل كبير، مما يسمح للفرق بالتركيز على تقديم تجارب المستخدم المثالية والميزات المبتكرة. علاوة على ذلك، من خلال نهجها القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول، يتيح AppMaster للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، مما يعزز ممارسات التطوير المرنة والسريعة الاستجابة.

باختصار، تعد إدارة المشاريع low-code أسلوبًا قويًا لتطوير البرامج التي تعمل على الاستفادة من الأدوات المرئية وأدوات drag-and-drop والحد الأدنى من الترميز اليدوي لتسريع وتبسيط تسليم التطبيقات القابلة للتطوير والصيانة. من خلال الاستفادة من منصات مثل AppMaster ، يمكن للشركات تقليل تكاليف التطوير بشكل كبير، وتقليل الديون الفنية، وتعزيز التعاون الفعال والعمل الجماعي. مع تزايد اعتماد السوق للمنصات low-code ، من المرجح أن يشهد المستقبل تحولًا نموذجيًا في طرق تطوير الشركات للحلول البرمجية ونشرها وإدارتها.