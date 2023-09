Gerenciamento de projetos com baixo código

O gerenciamento de projetos Low-code refere-se ao processo de organização, planejamento, controle e execução de projetos de desenvolvimento de software usando uma combinação de modelagem visual, componentes drag-and-drop e codificação manual mínima. Essa abordagem visa agilizar e simplificar o ciclo de vida de desenvolvimento e reduzir o tempo, o custo e a complexidade da criação de aplicativos de pequena escala e de nível empresarial. Ao aproveitar plataformas low-code, os desenvolvedores podem projetar e implantar facilmente aplicativos back-end, web e móveis poderosos, enquanto os gerentes de projeto podem otimizar a colaboração, minimizar riscos e acelerar o tempo de lançamento no mercado.

Um dos principais pontos fortes do gerenciamento de projetos low-code reside na sua capacidade de ajudar as organizações a superar os desafios crescentes impostos pela falta de desenvolvedores qualificados, orçamentos apertados e cenários tecnológicos em constante evolução. De acordo com o Gartner , até 2024, cerca de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicativos utilizará plataformas low-code, contra menos de 25% em 2020. A Forrester Wave também destaca o enorme potencial de crescimento do desenvolvimento low-code, estimando que o mercado atingirá US$ 21,2 bilhões até 2022, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual de 40%.

No contexto do gerenciamento de projetos low-code, a plataforma no-code AppMaster serve como um excelente exemplo de como ferramentas poderosas e flexíveis podem agilizar significativamente o processo de desenvolvimento. AppMaster permite que os clientes criem visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados) e lógica de negócios (processos de negócios) por meio de seu BP Designer. Além disso, fornece API REST e WSS Endpoints para integração perfeita com outros sistemas. Para aplicativos web e móveis, a interface drag-and-drop do AppMaster permite que os clientes projetem interfaces de usuário, estabeleçam lógica de negócios e gerem aplicativos interativos usando estruturas populares como Vue3 para aplicativos web e Kotlin/ Jetpack Compose para Android e SwiftUI para dispositivos móveis iOS. formulários.

Ao pressionar o botão 'Publicar', AppMaster pega todos os projetos e gera o código-fonte dos aplicativos, compila-os, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (apenas para back-end) e os implanta na nuvem. Como resultado, os clientes beneficiam de uma solução ágil, altamente escalável e económica que pode ser facilmente atualizada e mantida sem incorrer em dívidas técnicas.

O gerenciamento de projetos Low-code também requer foco em três aspectos principais do processo de desenvolvimento: trabalho em equipe e colaboração, garantia de qualidade e entrega contínua. Ao empregar uma plataforma low-code como AppMaster, os gerentes de projeto podem agilizar efetivamente o processo de colaboração e comunicação entre os membros da equipe. Isso permite que desenvolvedores, designers e partes interessadas tenham uma compreensão clara e unificada dos requisitos, objetivos e progresso do projeto. Além disso, a integração do AppMaster com sistemas populares de controle de versão, como o Git, permite rastreamento e gerenciamento contínuos de alterações, reduzindo o risco de erros e garantindo a qualidade do código.

A abordagem low-code também enfatiza a importância da garantia de qualidade ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento. AppMaster gera automaticamente documentação Swagger (Open API) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, capacitando as equipes a identificar e resolver rapidamente quaisquer problemas no ambiente de desenvolvimento. A plataforma também permite a execução de testes automatizados, aumentando ainda mais a confiabilidade e eficiência do software e agilizando o ciclo de lançamento.

Ao adotar o gerenciamento de projetos low-code, as empresas podem acelerar exponencialmente o tempo de lançamento de novos aplicativos no mercado, bem como atualizações e aprimoramentos de soluções existentes. Como AppMaster gera aplicativos do zero a cada mudança nos projetos, o risco de dívida técnica é significativamente reduzido, permitindo que as equipes se concentrem em fornecer experiências de usuário ideais e recursos inovadores. Além disso, com sua abordagem orientada a servidor para aplicativos móveis, AppMaster permite que os clientes atualizem UI, lógica e chaves de API sem enviar novas versões para lojas de aplicativos, promovendo práticas de desenvolvimento flexíveis e responsivas.

Em resumo, o gerenciamento de projetos low-code é uma abordagem poderosa para o desenvolvimento de software que aproveita ferramentas visuais de drag-and-drop e codificação manual mínima para agilizar e agilizar a entrega de aplicativos escalonáveis ​​e de fácil manutenção. Ao aproveitar plataformas como AppMaster, as empresas podem reduzir significativamente os custos de desenvolvimento, minimizar dívidas técnicas e promover colaboração e trabalho em equipe eficientes. Com a crescente adoção no mercado de plataformas low-code, é provável que o futuro assista a uma mudança de paradigma na forma como as empresas desenvolvem, implementam e gerem soluções de software.