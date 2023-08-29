أدوات تعاون منخفضة التعليمات البرمجية

أدوات التعاون Low-code هي فئة من الحلول البرمجية التي تهدف إلى تسهيل تطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها من خلال تلخيص مفاهيم البرمجة المعقدة وتوفير واجهة مرئية مبسطة لتصميم العمليات التجارية وواجهات المستخدم ونماذج البيانات. توفر هذه الأدوات منصة سهلة الاستخدام لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين، مما يمكنهم من التعاون بفعالية في عملية تطوير التطبيقات. تسعى الأدوات Low-code ، مثل منصة AppMaster no-code ، إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات عن طريق تقليل الحواجز التقنية أمام الدخول والسماح لمجموعة واسعة من المستخدمين بالمشاركة في تطوير البرامج.

وفقًا لتقرير نشرته مؤسسة جارتنر في عام 2020، من المتوقع أن ينمو سوق تقنيات التطوير low-code بنسبة 23% تقريبًا ليصل إلى 13.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الحاجة المتزايدة للمؤسسات للتكيف بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة. وتفضيلات العملاء والمتطلبات التنظيمية. تتيح أدوات التعاون ذات Low-code للمؤسسات أن تظل مرنة وسريعة الاستجابة من خلال تبسيط وتسريع تطوير التطبيقات المخصصة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل الفريدة الخاصة بها.

هناك العديد من الفوائد الرئيسية المرتبطة باعتماد أدوات التعاون ذات low-code. فمن ناحية، فإنها تعمل على تسريع وقت طرح التطبيقات الجديدة في السوق من خلال تقليل وقت التطوير بشكل كبير. من خلال السماح للمستخدمين بتصميم مكونات التطبيق ونموذجها بشكل مرئي، تعمل الأدوات low-code على تبسيط عملية التطوير وتعزيز الإنتاجية. علاوة على ذلك، تعمل الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster أيضًا على أتمتة المهام الأساسية، مثل إنشاء التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها، مما يقلل وقت التطوير بشكل أكبر.

يمكن أن تساهم أدوات التعاون Low-code أيضًا في تقليل التكلفة عن طريق تقليل الحاجة إلى المبرمجين الخبراء وموارد تطوير البرامج المتخصصة. بفضل القدرة على إنشاء تطبيقات أسرع بما يصل إلى عشر مرات وبحوالي ثلث تكلفة التطوير التقليدي، تعمل الأدوات low-code على تمكين المستخدمين غير التقنيين والمطورين المواطنين من القيام بدور أكثر نشاطًا في عملية تطوير التطبيقات، مما يقلل الاعتماد عليها على المطورين المحترفين الباهظين الثمن واستكمال فرق التطوير الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع أدوات التعاون ذات low-code بالقدرة على تقليل الديون التقنية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم تحديثها. وهذا يضمن أنه في كل مرة يتم فيها إجراء تعديل على تطبيق ما، يتم دائمًا إنشاء التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المتطلبات، دون أي تعليمات برمجية قديمة لدعمها أو صيانتها. وبالتالي، يساعد هذا في تقليل تعقيد التطبيقات بمرور الوقت، مما يجعلها بسيطة وسهلة الصيانة.

الميزة الرئيسية الأخرى لأدوات التعاون low-code هي قدرتها على تعزيز التعاون متعدد الوظائف بين أعضاء الفريق. ومن خلال توفير منصة موحدة لمختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك مستخدمي الأعمال والمصممين والمطورين ومديري المنتجات، تتيح هذه الأدوات التواصل السلس والعمل الجماعي الفعال طوال عملية تطوير التطبيق. لا يسهل هذا النهج التعاوني المواءمة بين مختلف أصحاب المصلحة فحسب، بل يساعد أيضًا في ضمان توافق التطبيقات المطورة مع احتياجات وأهداف العمل.

تجسد منصة AppMaster بعض خصائص وإمكانيات أدوات التعاون ذات low-code. على سبيل المثال، تعمل واجهته المرئية لتصميم نماذج البيانات (مخططات قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال) على تبسيط تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية، بينما تتيح وظيفة drag-and-drop للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم الويب والهواتف المحمولة بسرعة وسهولة. علاوة على ذلك، تساعد إمكانات إنشاء التعليمات البرمجية الآلية والدعم المدمج للتكامل المستمر في AppMaster على تسريع نشر التطبيقات وتقليل جهد التطوير اليدوي.

يمكن لـ AppMaster أيضًا أن يتكامل مع قواعد البيانات الشائعة مثل PostgreSQL ويدعم إنشاء أنواع مختلفة من التطبيقات، بما في ذلك التطبيقات الخلفية المكتوبة بلغة Go (golang)، وتطبيقات الويب التي تستخدم إطار عمل Vue3 مع JS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول التي تستفيد من Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android. و SwiftUI لنظام iOS. من خلال توفير حل شامل يلبي مجموعة واسعة من متطلبات التطبيقات، تبرز AppMaster كأداة تعاون شاملة ذات low-code يمكنها تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات.

باختصار، تُحدث أدوات التعاون ذات low-code ثورة في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع تطوير التطبيقات، مما يمكنها من إنشاء حلول عالية الجودة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة بسرعة وكفاءة. من خلال تبسيط عملية التطوير، وتعزيز التعاون بين الوظائف، وتقليل الديون التقنية، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تطوير التطبيقات، تعمل المنصات low-code مثل AppMaster على تغيير مشهد تطوير البرمجيات وتمكين المؤسسات من التكيف والازدهار في عالم رقمي دائم التغير. .